Louis Tomlinson: “Volver como solista al estadio de Vélez me hace sentir muy orgulloso”

Entrevista a Louis Tomlinson - Teleshow

Louis Tomlinson se expresa con una enorme devoción sobre el público, mientras siguen gritando su nombre con admiración una multitud de jóvenes en la puerta del hotel, esperando que Louis salga a saludarlas y más tarde va a ocurrir, y para sorpresa de todas sus fans. “Soy muy afortunado de tener esta relación tan especial, por eso estoy aquí, por ellas. Estoy aquí tocando en un concierto como en el que voy a tocar y es como una suerte de codependencia entre ellas y yo. Muchísima pasión, energía tiene el público argentino. De hecho, cuando planificamos la gira, que lo hacemos quizás con un año de anticipación, uno de los lugares que yo ya sé que va a brotar la energía es en la Argentina”.

Loius Tomilson con fanáticos en la puerta del Hotel

Louis Tomlinson perteneció a One Direction, y cosecharon un de los éxitos pop más rutilantes de los últimos 20 años, un fenómeno que se inició en un programa de televisión y a partir de allí comenzaron una carrera ascendente que los llevo a triunfar en el mundo. La historia se inicia en la emisión del reality de canto The X Factor, donde los integrantes del grupo, por esas cosas del destino, decidieron formar una banda, luego de realizar extensas audiciones y también de ser expulsados del formato televisivo.

El artista, nació en Doncaster, Inglaterra, en el año 1991, comenzó su carrera en la música como uno de los miembros de la exitosa boy band. Tomlinson se destacó en la agrupación, por su voz única, personalidad y su carisma, que lo transformó en un favorito de las directioners argentinas. Louis decidió emprender su propio camino musical. Lanzó su álbum debut, “Walls”, que incluye canciones que tocan el corazón, como “We Made It” y “Don’t Let It Break Your Heart”, demostrando que tiene mucho talento como solista y que ha podido lograr algo muy difícil, construir su propio sonido.

Llegó a Argentina por pocas horas para contarle a la prensa y a sus seguidores, cómo será el nuevo show. Fue muy corta la visita pero fue suficiente para que pueda recorrer el estadio de Vélez donde se presentará en el mes de mayo, y conversar con Teleshow.

Su fe en el futuro...

“Como siempre, me vi inclinado a ver el vaso medio lleno en general. Hay días más difíciles que otros, obviamente, pero el optimismo siempre me ayudó a dar los pasos que tuve que dar hacia adelante. Mi mamá era muy optimista. Ella siempre me alentó a ser positivo y a ver el lado positivo de la vida”. es por eso que así se llama su trabajo, “Fe, en el futuro”

Louis tenía una relación muy fuerte con su mamá, le compuso el tema ‘Two of us’, la letra está dedicada enteramente a su madre. En una entrevista Tomlinson reveló que fue una manera de desahogarse, “Ella era mi mayor apoyo en muchos aspectos, siempre que necesitaba consejo ella era la primera persona a la que llamaba. Me hace mucha falta, pero ya no está sufriendo” terminó revelando después de la muerte de su madre.

Recorrió el estadio de Velez donde será su próximo show

Antes de conversar con la prensa, visitó el estadio donde alguna vez cantó con la boy band, y esta será su primera vez como solista. “Se sintió realmente increíble. Durante mucho tiempo no pensé que yo iba a lograr tocar en lugares tan grandes como los que había logrado tocar con One Direction, porque obviamente era una banda muy, muy popular. Entonces poder volver ahí como solista me hace sentir orgulloso de mí y también de las fans y de lo que hemos creado juntos”.