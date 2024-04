L-Gante cumplió 24 años: festejo con Pablo Lescano, los regalos de su novia y por qué no estuvieron ni su hija ni su ex

Pablito Lescano dio un show en el cumpleaños de Lgante

Este viernes 5 de abril Elián Ángel Valenzuela, popularmente conocido como L-Gante cumplió 24 años y lo celebró a lo grande con una mega fiesta que organizó, con invitados famosos y mucha gente de su entorno. Fue a través de las redes sociales donde compartió varias fotos y videos revelando la intimidad del festejo.

En primer lugar, el artista reposteó en sus historias de Instagram los saludos que le hicieron sus más cercanos. Entre ellos el de su actual novia, Candela Arizaga, quien publicó todos los regalos que le hizo a su pareja en este día tan especial. “Mimitos para mi gordo”, escribió y mostró los seis obsequios que le dio al cantante: perfume Versace, bolsas con calzado y ropa deportiva y una botella de champagne.

Por su parte, L-Gante mostró cómo fue el festejo: una fiesta privada repleta en un salón colmado de gente, con una pantalla gigante de luz led que llevaba su nombre, luego dos personas con cabezas de muñecos también con luces animando la celebración y un momento muy especial dedicado al artista.

Los regalos que la novia de Lgante le hizo al cantante por su cumpleaños

Desde el escenario, Elián filmó a Pablito Lescano tocando su teclado y animando a los que estaban debajo bailando y cantando. Según se pudo ver en el audiovisual, el líder de Damas Gratis se lució en el festejo de su colega.

Vale recordar que la relación entre ambos viene de larga data. Juntos registraron algunos de los temas más populares de esta época, como “Perrito malvado” y “Pinta”, una de las cortinas de la serie El marginal. Además, Lescano fue uno de los músicos que se manifestó abiertamente exigiendo la libertad de Valenzuela, durante los casi cien días que permaneció detenido en una alcaldía de Quilmes.

Tamara Báez y Jamaica no asistieron al cumpleaños de Lgante

En tanto, muchos quisieron saber qué pasaba en ese momento con Tamara Báez, la ex novia de cantante y madre de su hija Jamaica, ya que no estuvieron presentes en el festejo. Fue la influencer quien ante la consulta de un seguidor contó el verdadero motivo por el que ninguna de las dos asistió a la celebración.

”Tami ¿Jami no pasa el cumple con el padre hoy? Pregunto nomas, quizás estuvo temprano”, le consultó una seguidora a lo que Báez aclaró para ponerle fin a las especulaciones: ”Es una joda“, comenzó diciendo revelando que se trataba de una fiesta para salir a bailar y siguió: “Estoy invitada, pero yo me quedo de luchona. Me duele demasiado la cabeza y el cuerpo (espero que no sea dengue)”, comentó.

Tamara Báez reveló por qué no fue al cumpleaños de Lgante

Acto seguido compartió una foto foto en la cama mirando una película con su hija. Ante esa foto que dejó en sus historias de Instagram, otra seguidora le contestó y le dio su visión al respecto apoyando la decisión de Báez de no asistir al cumpleaños de su ex. “Me parece bien que no estés. Hay que cortar vínculos, Tami. De onda. No es un ambiente para que vos estés ahí mas allá de si podés o no. Que se lleven bien es genial, pero hay que separar las cosas”, opinó la internauta.

En tanto Tamara aclaró nuevamente su visión y demostró buena onda con la actual pareja de su ex. “Obvio, respeto a su novia y prefiero quedarme en casa con mi hija”, concluyó, lejos de las épocas en las que ventilaban sus diferencias en pública y preservando su intimidad en beneficio de su hija.