Anya Taylor-Joy habló en español para presentar su nueva película y se viralizó por usar una típica frase de Argentina

Anya Taylor-joy Y Chris Hemsworth Hablan Español Al Presentar Tráiler De "Furiosa"

La espera terminó para todos los fanáticos y el próximo 23 de mayo llegará a los cines de Latinoamérica una de las películas de acción más esperadas: Furiosa, la precuela de Mad Max, que será protagonizada por Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth.

En ese sentido, este miércoles ambos actores de Hollywood promocionaron el tráiler de la ficción y hubo un detalle que no pasó desapercibido para el público de habla hispana. Es que ambos hablaron en español y ella específicamente le hizo un guiño a la Argentina el país donde vivió durante su infancia.

En el video en cuestión, que a las pocas horas se volvió viral, aparecen Hemsworth y Taylor-Joy presentando en español el tráiler a través de X (anteriormente Twitter) y lo que quisieron mostrar es la diferencia entre las pronunciaciones. La de ella, con una clara tonada argentina, y la del australiano, quien si bien está casado con la actriz española Elsa Pataky, se escucha mucho más forzada.

“Hola, soy ‘Cristian’ Hemsworth y estoy aquí con Furiosa en persona: Anya Taylor-Joy”, dice el actor que es reconocido por su personaje de Thor en la saga Marvel aunque su castellano deja mucho que desear. Es por eso que Anya lo interrumpe y le pide permiso para continuar: “Dejámelo a mí”. Vuelven a dar acción y ella toma la voz principal: “Hola, soy Anya Taylor-Joy. Chris y yo les queremos presentar el tráiler de Furiosa: de la saga Mad Max’, nuestra nueva película”.

Desde su captura hasta su lucha por volver a casa, Furiosa emprende una odisea de resistencia y coraje. (Créditos: Empire/Warner Bros.)

Acto seguido, la actriz le confirma a la audiencia que la película será “épica” y que estará llena de “acción”, palabras que Hemsworth repite en su particular español: “Sí, épica”, sostiene. “Solo en cines, el 23 de mayo; échenle un vistazo”, concluye Anya en el mensaje.

Con respecto a la película en sí, en 1979, la saga icónica de Mad Max hizo su primera aparición, con un joven Mel Gibson como protagonista, explorando un mundo distópico dentro del género de acción. Sin embargo, en 2015, George Miller (Las brujas de Eastwick) revivió esta franquicia con Mad Max: Fury Road, teniendo a Tom Hardy (Venom) como el solitario Max Rockatansky. Ahora, la saga se prepara para añadir otra entrega a su repertorio con Furiosa, un spin-off que indagará en el origen del personaje.

Este proyecto, dirigido por Miller, será una precuela que sigue la historia de una joven Furiosa, cuyo personaje fue presentado en Fury Road con Charlize Theron (Atomic Blonde). Sin embargo, en esta ocasión, Theron no volverá al proyecto, y en su lugar, Anya Taylor-Joy (Gambito de dama y Fragmentado) asumirá el papel principal.

En una reciente entrevista, el director explicó por qué optó por no utilizar tecnología para rejuvenecer a Theron, una tendencia creciente en la industria cinematográfica. Miller observó ejemplos como Proyecto Géminis (Gemini Man - 2019) de Ang Lee y El irlandés (The Irishman - 2019) de Martin Scorsese, y concluyó que no quería que la atención del público se centrara en los efectos visuales en lugar de la narrativa: “Lo único que estarías mirando es: ‘¿Mira qué bien funciona la tecnología?’ No habría sido convincente para mí”.

Chris Hemsworth y Anya Taylor-Joy en los Oscars (REUTERS)

La trama se sitúa después del gran Colapso, con la joven siendo arrebatada del Lugar Verde de las Madres y cayendo en manos de una extraña banda liderada por el villano Dementus, interpretado por Chris Hemsworth (Thor: Amor y Trueno). Mientras tanto, Furiosa debe sobrevivir a varios desafíos en su aventura y encontrar el camino de regreso a casa. A través de los adelantos presentados, podemos esperar nuevas secuencias de acción, explosiones y muchas persecuciones.