Aníbal Pachano habló de la grieta entre los artistas y recordó su pelea con Pablo Echarri: “Es un mamarracho”

Aníbal Pachano habló de la grieta y apuntó contra Pablo Echarri: “Es un mamarracho”

Ya es de público conocimiento que la grieta política atraviesa a todos los argentinos y trasciende todos los rubros. No se limita solo en al ambiente político, sino que en otros espacios también se generan debates sobre las cuestiones sociales y económicas que afectan al país. Y el del espectáculo es uno de esos campos de batalla. En ese sentido, en los últimos días Aníbal Pachano habló del tema y contó cómo afecta al vínculo entre los artistas cuando piensan diferente.

Para argumentar su punto, el jurado recordó un enfrentamiento que tuvo con Pablo Echarri, el actor que se manifestó en más de una oportunidad sus simpatías con el kirchnerismo, mientras que Aníbal se proclamó a favor del actual presidente libertario, Javier Milei.

Todo se dio durante una entrevista que Pachano le dio a Poco Correctos (El Trece), donde le preguntaron si la grieta había llegado al mundo del espectáculo: “Ay sí, a mí hay un par que me detestan”, aseguró. Al escucharlo, el Chino Leunis que es uno de los conductores del ciclo, aprovechó para indagar más: “¿Vos decís que hay artistas que dicen: ‘Pachano me encanta, pero como opina diferente no lo quiero ni ver’?”, le consultó. Y Aníbal contestó entre risas: “Dicen cosas peores...”.

Con ganas de saber más al respecto, en el ciclo de El Trece le pidieron nombres, aunque el jurado del Bailando prefirió no hacerlo: “Todos los que están en contra...”, sostuvo. Por su parte, María Belén Ludueña que trabaja en el programa: le repreguntó: “¿Con alguno te has dejado de hablar?”. Y acá sí el coreógrafo dio un apellido. “Sí, con (Pablo) Echarri sí, ni se me ocurre hablarle porque es un mamarracho”, sostuvo Pachano y agregó: “No lo miro (lo que hace), nunca me interesó, así como no le interesa mi trabajo, el de él a mí, menos”, sentenció.

Pablo Echarri y Aníbal Pachano, dos posturas irreconciliables

A continuación, explicó cuando inició la grieta con Echarri que provocó esta distancia que hoy se presume insalvable: “Él dijo que yo era un payaso y soy un payaso orgulloso, porque para ser un payaso, primero hay que ser un artista”, comentó irónico y siguió: “Si vos te metés conmigo... si vos me agredís a mí, yo te voy a agredir”.

Ante sus fuertes declaraciones, los colegas del ciclo del Trece quisieron saber si le sucedía lo mismo con Nancy Dupláa, la actriz y esposa de Pablo Echarri, quien comparte sus posiciones políticas. “No, una cosa es tener un pensamiento diferente... yo con Nancy no tengo nada, jamás hablé, ni la conozco”, explicó, marcando las diferencias.

“Con él (por Pablo Echarri) sí me crucé un par de veces, no me dijo nada, aunque sí hubo un acercamiento entre abogados para resolver el tema”, reconoció confirmando que el conflicto escaló al ámbito judicial. Por último, El Pollo Álvarez, el otro conductor, le pidió que explicara más al respecto: “Fue una pelea pública en Intratables (América) por eso fuimos a lo legal”.

Ya finalizando la entrevista, le consultaron al artista por aquellos colegas que muchas veces se han mostrado con políticos arriba de un escenario o expresando públicamente su apoyo. Ante esta pregunta, Pachano hizo un análisis de su pasado y recordó: “Yo una sola vez lo hice y me equivoqué de acá a la China, fue con Sergio Massa”, concluyó el productor teatral.