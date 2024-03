Gastón Trezeguet fue lapidario con Agostina por abandonar GH en medio de un escándalo: “Manotazo de ahogado”

Gastón Trezeguet, durísimo con Agostina por abandonar Gran Hermano: “No le creo nada, es un manotazo de ahogado" (Video: LAM, América)

Continúa el drama en Gran Hermano 2023. Después de la inesperada renuncia de Agostina Spinelli a la casa, en medio de la eliminación de Lisandro Navarro, cubierta en un mar de lágrimas y responsabilizando a Furia de su decisión al asegurar que la había amenazado de muerte, Gastón Trezeguet tomó partido y fue implacable con la oficial de policía.

“La verdad que no le creo nada. Me parece que es un manotazo de ahogado de alguien que está desesperada. Recordemos que en la comida del sábado estuvo bien hasta que empezó a ver que se iba de placa y que su juego perdía. Me parece que fue un manotazo de ahogado para ver si podía descolocar a Furia para que la sancionen”, aseguró a LAM.

“Entendeme bien. Me parece que sí estaba mal, descolocada y se sentía desesperada, pero por una situación de que no quería seguir conviviendo con Furia. Me parece que este era el tema y empezó a meter cualquier fruta. En el confesionario metió feminismo y cualquier cosa con tal de que alguien la escuche”, arrojó el panelista de A la Barbarossa quien, además, es parte de la producción del reality.

Agostina lloró en el confesionario antes de abandonar Gran Hermano 2023. (Gran Hermano 2023, Telefe)

“Para mí es todo mentira. No le creo que tiene miedo. Por qué espero hasta último momento la placa. Esto fue el sábado a la noche y la gala fue el domingo. No le creí nada que ella se siente amenazada. Sí le creo el desequilibrio que sintió, que se sienta muy mal. La angustia en el confesionario se la creo, pero me parece que en su discurso metió cualquier cosa en el medio como femicidios. Exageró”, apuntó con todo.

“Si de verdad te sentís amenazada, te vas de la casa. Esto pasó el día anterior y ella esperó la placa. Vos fíjate que cuando a ella le anuncian que se sale de placa, la cara la tenía desfigurada porque sabía que se iba Licha. Para mí fue especulación. Le creo su desborde, pero no le creo nada que se sentía amenazada. Nada”, enfatizó, sobre la salida de Agostina que fue en la madrugada del lunes, horas después de la gala más polémica de la temporada.

El participante “histórico” de la primera edición desconfió por completo de la participante. “Ella estaba muy en contra de Furia, no podía sostener una convivencia con ella y no aguantaba más. Desde hace un montón de días Agos venía diciendo que se quería ir, pero nunca lo efectivizaba cuando ve que Juliana se quedaba en la casa se quiebra y le agarran todos estos brotes”, aseguró al ciclo de América.

Furia prendió una vela en Gran Hermano 2023 tras la eliminación doble de Lisandro y Agostina. (Gran Hermano 2023)

Hacía el final, en su nota con el ciclo de Ángel de Brito, Gastón elogió a Juliana por la doble eliminación de sus rivales de la competencia y se refirió a que ella en la casa le pidió al productor que anote su jugada para la posteridad del juego. “Me gusta, me entra en el ego y me encanta cuando entran participantes a Gran Hermano que se vieron todas las temporadas, son fanáticos, qué saben qué estrategia se usa y cuál no. Que la tengan clara porque sino entran unos que no saben ni a lo que van”, señaló.

“Me encanta la gente como Furia. Por supuesto que la anoto porque El libro gordo de Petete lo tengo yo de las mejores jugadas y hay varias anotadas de Furia. Este 2x1, donde sacó a dos jugadores en una misma jugada, queda en el top 3 de las mejores jugadas”, concluyó.