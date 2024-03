El Chino Darín criticó a Javier Milei: “Hasta ahora no ha hecho nada de lo que dijo en campaña”

El Chino Darín (Crédito: Infobae)

Javier Milei asumió la presidencia de la Nación el 10 de diciembre de 2023. En más de estos 80 días, el mandatario se ha quejado de los subsidios que recibieron algunos artistas de parte del Estado. Por los recortes al área de la cultura y su deseo de reformar a determinados organismos, el Presidente ha recibido cuestionamientos de parte de algunos artistas, como Lali Espósito, María Becerra y Trueno.

En esta ocasión, El Chino Darín generó revuelo al realizar fuertes críticas contra el líder de la Libertad Avanza. En una entrevista con el medio español GQSpain, el intérprete defendió el trabajo del colectivo de artistas, cuestionó algunas declaraciones de Milei y se quejó de que hasta el momento no cumplió con las promesas realizadas durante su campaña política.

“Creo que todos estamos preocupados. Bueno, no todos. Lo que ha sucedido es que ha asumido el poder un tipo de un color político que no se había visto en Argentina en mucho tiempo, con una especie de anarcoliberalismo y populismo de derechas que no comparto”, aseguró el actor.

El Chino Darín cuestionó al gobierno del presidente argentino Javier Milei (Crédito: REUTERS/Agustin Marcarian)

Además, el protagonista de la serie de Netflix Mano de hierro se refirió a las críticas hacia los artistas que han recibido subsidios: “De repente han empezado a atacar a todo el mundo de la cultura como si fuésemos unos parásitos de las arcas del Estado y le estuviéramos quitando la comida a la gente que se muere del hambre”.

“Los seguidores del gobierno de Milei, tan enfatizados, creen que los chavales del norte llevan muriéndose de hambre 20 años porque los actores estamos haciendo cine y teatro. Yo no le estoy quitando el pan de la boca a nadie”, se defendió El Chino. “La cultura es un sistema superavitario en Argentina. Podemos discutir si un modelo como el de Estados Unidos es el mejor, pero allí, aunque el Estado no ponga ni un centavo, hay otro tipo de incentivos”, agregó.

Además, la pareja de la actriz española Úrsula Corberó aprovechó para aclarar que su novio no lo votó a Javier Milei. Luego, aclaró que no juzgaba su ideología, sino el devenir de los acontecimientos. “Prometió bajar los impuestos y otras cuestiones con las que podría estar de acuerdo para un país como Argentina, con la situación de la que veníamos, y hasta ahora no ha hecho nada de lo que dijo en campaña”, se quejó el artista.

También Darín manifestó su preocupación por el odio que se genera respecto a quienes tienen una ideología distinta a la del Presidente: “Lo que más me asusta son las formas y lo que despiertan. Puedes estar de acuerdo, pero si tu discurso es ‘matemos a los que piensan distinto’, a mí ya no me tienes. Es como ‘plata o mierda, estás conmigo o estás contra mí’. Eso es discurso del odio, aunque no esté encorsetado en cuestiones como, por ejemplo, el racismo. Es una cuestión ideológica. Somos países con historia y es peligroso prender esa mecha”.

“Obviamente, hay muchas cosas que me preocupan. Me preocupa el medio ambiente, me preocupa la desigualdad económica, y Argentina es un país con una desigualdad de locos, me preocupa la corrupción… Pero hay que ocuparse, no preocuparse”, agregó Darín, quien suele colaborar con Greenpeace.

Por último, admitió que el cambio climático también le genera intranquilidad: “Hay un montón de estudios de los perjuicios a nivel ambiental, sobre todo con el fracking y las bombas submarinas. Me gustaría que el planeta no se prendiera fuego, que los seres humanos comulgáramos y conviviéramos con la naturaleza de una más forma armónica. Confío en el criterio científico sobre el cambio climático y el calentamiento global”.