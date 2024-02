Con una promesa, Lionel Messi saludó a Mirtha Legrand por su cumpleaños: “Te lo juro que vamos a hacer”

El saludo de Lionel Messi a Mirtha Legrand por su cumpleaños

A pesar de que Lionel Messi se encuentra enfocado en el inicio de la nueva temporada de la Major League Soccer (MLS), el campeón del mundo se hizo un espacio en la agenda para enviarle un especial saludo de cumpleaños a Mirtha Legrand. Sin embargo, el diez escondía un as bajo la manga al hacerle una promesa a la histórica conductora argentina. “Te juro que lo vamos a hacer”, aseguró.

El pasado viernes 23 de febrero, la diva de los almuerzos festejó junto a su familia y amigos en una reunión privada que tuvo como punto de encuentro su departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo Chico. Y, pese a que la presentadora reveló que no quería que le hicieran regalos, el video que le grabó el capitán de la selección argentina junto a su hija, Marcela Tinayre, le sacó una enorme sonrisa.

El video que le envió Messi a la recordada actriz se dio a conocer durante la transmisión del programa “La Noche de Mirtha”, que fue emitido al aire el sábado 25 por la señal de El Trece. “Acá estamos con toda la banda, queremos mandarte un feliz cumpleaños 97″, pronunció la estrella del Inter de Miami, quien se mostró en compañía de Tinayre.

“Sé que hace años que te prometí que un día íbamos a estar juntos y lo vamos a hacer. Te juro que lo vamos a hacer”, prometió Messi, en referencia a la invitación para participar de la “Mesaza” que le había extendido la conductora hace tiempo. Pese a que el capitán de la Selección no fijó una fecha para el encuentro, el goleador dejó entrever que tiene los brazos abiertos para compartir una velada con la estrella de la televisión.

La conductora sorprendió a su madre con un video junto a Messi (Instagram)

Pese a que la diva solamente suele invitar a las personalidades más destacadas del ambiente, Leo jamás participó de ninguna de las ediciones desde que comenzó su trayectoria como futbolista hace más de dos décadas.

Luego de haber visto el “tape especial que le tenía preparada la producción”, Legrand se mostró contenta y procedió a contar algunos detalles sobre el encuentro que tuvo su familia con el crack. “Me mandó una foto de Ámbar -su nieta e hija de Juana Viale- y mi bisnieta está abrazada a Messi”, describió.

Incluso, la actriz reveló que también se habían cruzado con la mamá del diez, Celia Cuccittini, aunque reconoció que no la había reconocido. “Me manda una foto con una señora rubia y le digo: ‘Marcela, ¿Quién es esa señora’”, comentó al elogiarla porque se veía muy joven.

Marcela Tinayre junto a la mamá de Messi en Miami (Instagram)

Sin embargo, esa no fue el único detalle que recibió “La Chiqui” en estos días, ya que también fue sorprendida por la producción de su programa, quien la recibió con globos, carteles y decoraciones en su camerino antes de que comenzara la grabación del ciclo. “Esperando a nuestra querida Chiqui”, dedicaron por medio de las redes sociales. Por otro lado, la íntima amiga de la conductora, Susana Giménez, también preparó lo suyo para el día especial. Hasta que no marcaron las 20:30 horas del viernes, horario que la diva puso para dar comienzo a su festejo, se creía que la también presentadora no estaría presente, pero revolucionó a todo el mundo con su llegada.

En paralelo, Messi focaliza su energía en la temporada del Inter Miami, que inició con una gran victoria: derrotó en casa 2-0 a Real Salt Lake y los fanáticos ya empezaron a ilusionarse con ganar su primer título de liga. El astro argentino no convirtió, pero se lució en el triunfo de las Garzas y -nuevamente- dio vuelta al mundo una de sus jugadas: el autopase frente a un rival que estaba tirado en el suelo y prácticamente no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo.

Corría el minuto 43 cuando la Pulga se volcó en ataque y desde la puerta del área hizo la diagonal hacia la medialuna. En pleno amague con rematar, se encontró con un rival tirado en el piso que acusaba una lesión. Lejos de complicarse, el astro argentino pinchó la pelota y lo superó sin inconvenientes, generando un autopase espectacular para meterse en el área. Si bien la acción no terminó en gol, fue muy destacada tanto por la transmisión y el público presente en el Fort Lauderdale como por los usuarios de las redes sociales.