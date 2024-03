Luz Despósito: quién es la elegida de Pepe Cibrián y Ángel Mahler para protagonizar El Jorobado de París

Luz Despósito: la elegida de Pepe Cibrián y Ángel Mahler para protagonizar El Jorobado de París en una escena de Drácula (Video: Youtube)

Cuenta la leyenda que, como en una escena de una película pochoclera, en los años noventa en una casa de Ramallo -en la provincia de Buenos Aires-, una niña pequeña tomaba cualquier elemento que imite la forma de un micrófono y cantaba la pista de una pieza musical que por ese entonces estrenaba en la calle Corrientes: Drácula. La familia se maravillaba con su voz y la niña, que vivía a 220 kilómetros del Luna Park y que nunca había pisado un teatro, soñaba con alguna vez subirse a un escenario. Pero era un sueño tan lejano como la distancia por aquel entonces, en aquel hogar poblado de hermanos. Entonces, como una especie de legado familiar en la que los hijos estudiaban una carrera universitaria, cuando Luz Despósito terminó el colegio no le dio mucha vuelta y se subió a un micro para instalarse en Rosario y convertirse en abogada. Lo que aún no sabía es que la esperaba un golpe de suerte y que ya tenía escrito en su destino que sería artista, por lo que esa carrera duraría solo un semestre.

“En paralelo a mi primer año universitario se daban las audiciones de la nueva puesta de Drácula entonces les avisé a mis padres que iba a viajar a Buenos Aires a probar, no tenía expectativas en quedar pero sí muchas ganas, me eligieron y por suerte mis padres me apoyaron”, cuenta Luz en una charla con Teleshow sobre los inicios de su carrera en la comedia musical, sin pociones mágicas pero sí con mucho trabajo, dedicación y ese golpe de suerte que la puso frente a la persona que le cambiaría la vida.

Desde entonces, ya nunca tocó un libro de Derecho, tampoco tuvo que trabajar en otro rubro. Fue cover en esa obra de Pepe Cibrián y Ángel Mahler, interpretó todos los roles hasta que finalmente, el año pasado cuando la obra se repuso en el mítico estadio, le llegó el rol protagónico de Lucy, la amada del Conde. Y el público la aplaudió de pie. Un hecho que le dio el pasaporte (casi) directo a un nuevo desafío: convertirse en Esmeralda, en El Jorobado de Notre Dame, la nueva apuesta de la dupla de productores a partir de abril.

Luz Despósito junto a Pepe Cibrián y Ángel Mahler (Foto: Alejandro Palacios)

—La venís rompiendo y casi que el protagónico era tuyo, pero te hicieron audicionar igual, como cualquier aspirante, ¿es el método Cibrián?

—(Risas) Pepe me pidió que participe de la audición, que en definitiva es también una especie de seminario y aprendés de la experiencia de la audición. Te llevás un montón de cosas, incluso de gente que no ha quedado seleccionada, es maravilloso lo que él propone entonces me pareció interesante. Si bien algo ya habíamos hablado, le interesaba verme y confirmar que podía ser Esmeralda, porque el personaje de Lucy que venía interpretando es muy distinto. Por suerte pude mostrar que era capaz de hacer el personaje y a Pepe le encantó, así que a los diez días de estar audicionando y frente a todos mis compañeros, reveló que era la elegida.

—¿Cómo fue ese momento?

—Yo siempre tuve la expectativa de que me eligieran pero nunca se sabe porque también participaron de las audiciones más de 3.500 personas, podía aparecer otra Esmeralda tranquilamente. Por suerte pude emocionar a Pepe y y tocar esa fibra que hizo que que un día, mientras estaba interpretando la canción principal de la obra, él se conmoviera a tal punto que anunció que el rol era mío y todos me terminaron abrazando. Ya está todo el elenco definido, somos 50 artistas en escena, todos surgidos de de la audición. Es un privilegio ver mi imagen empapelando la ciudad y estrenar en ese lugar. Un dato curioso es que estoy repitiendo la historia de lo que le ocurrió a Paola Krum, que primero protagonizó Drácula y luego, El Jorobado. Me encantaría encontrarme con ella y que me de alguna recomendación, la admiro mucho, me parece una artista hermosa.

Luz Despósito caracterizada para su papel en Drácula

Luz Despósito

—¿Drácula fue una obra bisagra en tu vida?

—En 2007 fue mi primera audición con Pepe y ahí quedé en esa obra, participé de la gira nacional, tenía varios roles pequeños pero sumamente interesantes. Fue mi comienzo en el teatro musical y después, en el 2016 en el Teatro Astral, volví a hacer la obra ya como cover del personaje de Mina. Y como broche de oro me tocó ser Luz en el Luna, ahora en el 2023, así que puedo decir que interpreté a todos los personajes femeninos. Siempre me gustó cantar, desde muy chica, pero no tenía maestros de canto ni alguien que me orientara un poco, entonces fui bastante autodidacta. En la adolescencia, empecé a tener contacto con los musicales por mi mejor amigo, Alejandro, quien ahora participa de la producción de esta obra. Y tengo a Pepe y Ángel, que son mis mentores artísticos, una especie de padres. Todo muy mágico.

—¿Nunca más se te dio por retomar derecho entonces?

—Estudié seis meses, muy poquito. Me inscribí en la universidad Rosario y justo en paralelo fueron las primeras audiciones de Drácula. Ahí fue cuando llamé a mis padres, les dije que me iba Buenos Aires a probar suerte y aunque no tenia expectativas, quedé. Por suerte me apoyaron, la obra me voló la cabeza realmente y ya quise hacer de mi vida esto porque encontré mi vocación. No toqué más un libro (Risas). Yo agradezco un montón su apoyo, porque entiendo que no debe ser fácil para los padres entender que un hijo quiera ser artista con todas las dificultades que conlleva. En mi familia son dos médicos, nada que ver. Mis padres siguen viviendo en Ramallo, tengo dos hermanas que viven en en Buenos Aires y dos hermanos que estudian y trabajan en Rosario, así que estamos un poco repartidos pero son los primeros en venir a verme si estreno, son mis primeros fans. Este era mi sueño, desde que cantaba frente al espejo canciones de Céline Dion y de Whitney Houston. Y por suerte se cumplió.