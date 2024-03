Joelle, antes de su gran momento de quiebre: debutará en Lollapalooza y lanzará su álbum debut

Joelle - Bla Bla

“Para mi es como un cumpleaños”, dice Joelle en charla con Teleshow acerca de cómo vive el hecho de lanzar una nueva canción al éter. Esta semana, la cantante argentina nacida en 2002 editó “Bla Bla”, último adelanto de Ikigai, su álbum debut que verá la luz a fines de marzo. “Lleva tanto laburo detrás el hecho de hacer el video, editarlo, pensar las gráficas, el merch... Me encanta pensar todo eso y cuando llega el día y la hora de que vea la luz es como si estuviera esperando a mis invitados. Espero no perder esa sensación nunca”, dice, a la vez en que cuenta esperó la salida del tema “haciendo empanadas y tomando vermut”.

Para esta canción, una de las primeras que escribió en su vida, encontró inspiración en las fantasías amorosas que esperaba que se concretaran una vez que terminara el colegio secundario. “Al finalizar esa etapa pensaba que iba a estar preparada, capaz, para vivir un amor un poco más maduro, más serio... Pero después te chocás contra una pared porque te das cuenta de que tenés 19 años y no es lo que esperabas”, explica sobre esta canción trapop con detalles salseros y producida por el ecuatoriano Xross (trabajó con María Becerra y Tiago PZK, entre otros).

El hecho de liderar un equipo de trabajo creativo y crecer rodeada de hermanos mayores le dieron cierta maduración temprana pese a tener solo 21 años. “Me dicen eso y me doy cuenta de que me volví muy responsable con el hecho de tener que tomar decisiones y determinar qué es lo que quiero. Pero a la vez me parece un montón teniendo la edad que tengo. Pero al estar en la dirección creativa del proyecto, tengo todo muy claro, visualizo las ideas e intento bajarlas a tierra para el resto del equipo... Debería delegar un poco más, tengo que aprender a hacerlo”, ser ríe.

Joelle presentó su canción "Bla Bla", adelanto de su álbum debut (Gentileza prensa)

Joelle se presentará en Lollapalooza Argentina el próximo 16 de marzo abriendo el Flow Stage a las 12.15 horas. Para la ocasión está preparando un show con una banda (”Va a ser la primera vez que cante sin pistas”) y mostrará el resto de las canciones de su venidero álbum. “Lo que me falta por mostrar del disco es un bloque de canciones mucho más sentimental, más r&b y soul, géneros que me encantan y donde me siento muy cómoda. A mi me parece muy clave esto de mantener la obra, pensarla como un todo y trabajar a partir de un concepto que una a los temas”, dice.

“Ikigai es una palabra japonesa que no tiene traducción literal al castellano, pero es algo así como ‘propósito de vida’”, cuenta sobre el título y el concepto del álbum. “Es lo que te despierta por las mañanas, lo que tenés como mensaje para el mundo. Este álbum empecé a escribir desde que tenía 18 años y la verdad que es precioso encontrarte con algo que sentís que querés hacer por el resto de tu vida, saber cuál es tu propósito, justamente. El proceso fue de casi un año y medio y para mi refleja bastante de mi crecimiento personal. En los temas más viejos me escucho con una voz re chiquita y si lo comparo con el último, me doy cuenta de que estoy mucho más cómoda con el micrófono, en el estudio”, detalla.

Si bien ya tiene listo el álbum y también tiene un archivo de canciones por trabajar para lo que vendrá, acusa sufrir cada tanto algún bloqueo creativo. “Durante la creación del álbum me pasó que estaba escribiendo un montón y de repente me agarró de estar unos meses sin poder cerrar nada. No me salía, no sabía qué escribir. De repente quería cambiar de temática. ‘Bueno, basta de hablar de amor’, dije. Cuando entro en esos baches, intento escribir poesías cortitas como para mantener la costumbre. Por ejemplo, agarro dos personajes de una película y digo: ‘Voy a hacer una canción acerca de ellos, ¿cómo sería?’. Y eso me ayudó bastante”, dice Joelle.

Joelle - Cliché

—Show en el Lolla, álbum debut, ¿sentís que estás por atravesar un antes y un después en tu recorrido como artista?

—Sí, sin dudas. Para mi el hecho de pasar a tocar con banda completo va a ser de por sí un gran cambio, un gran avance. La banda suena increíble y además me motiva mucho tocar el sábado, donde se van a presentar SZA o Jungle, que son de mis artistas favoritos. Estamos probando versiones que están quedando increíbles captando la esencia del álbum, para que eso se mantenga en el sonido en vivo. Hay bajo, piano, batería, guitarras... Y bueno, yo (se ríe). Pero ellos son muy cracks y no me cabe duda de que va a sonar espectacular. Aparte el show está muy cercano a la fecha de lanzamiento del disco. Son muchas cosas juntas que son preciosas y que me ponen muy, muy contenta. Es sin dudas un punto de quiebre en el cual te pasa que hay que agarrar la que venga. Y si no la agarrás, se te fue. Hay que aprovechar este salto para ir a lo próximo y que sea todo más grande todavía.