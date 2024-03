Sofía Calzetti habló de las versiones sobre su embarazo: “Hay tiempos que respetar”

Sofia Calzetti habló de los rumores de embarazo con el Kun Aguero

Desde hace alguna semanas se viene especulando que Sofía Calzetti, la novia del Sergio El Kun Agüero está embarazada. Y en la tarde del viernes, Florencia de la V lo confirmó al aire de Intrusos (América). “Me llegó ayer pero está chequeadísimo. Pasó los tres meses del embarazo, lo prudencial. El Kun Agüero va a ser papá, está muy contenta la pareja, ya pasaron los tres meses”, afirmó la conductora del ciclo.

Sin embargo, sobre el final del programa mostraron una breve entrevista que le hicieron a Calzetti en donde habló al respecto, pero no confirmó ni desmintió la noticia. “No tengo nada para confirmar ni nada para hablar”, dijo ella entre risas, algo nerviosa al ser abordada por el movilero. “No, no tengo nada para confirmar. Perdón estoy comiendo con mis amigas...”, agregó ante la insistencia del notero.

“Bueno, respetamos tus tiempos, cuando quieras hablar, ya sabés...”, le planteó el cronista. “Muchas gracias, eso es muy importante. Creo que eso es súper importante, gracias. Y si en algún momento tenemos algo que decir, lo vamos a decir”, dijo Sofía. Luego fue consultada acerca de cómo se lleva con la familia de su pareja. “Por suerte espectacular. El otro día fue el cumple de Benja (Agüero, hijo que el Kun tuvo con Gianinna Maradona) y estuvimos juntos, disfrutamos. Todo increíble”, contó.

Sofía Calzetti

“Me llevo espectacular, la verdad que Benja es todo, yo lo adoro. Y con la mamá también, la mejor siempre. Estuvimos compartiendo el cumple el otro día y todo bien. Yo los considero familia, son casi cinco años que venimos compartiendo. El otro día miraba fotos y lo veía a Benja tan chico. Y sí, me sorprende el paso del tiempo, verlo crecer, verlo jugar al fútbol... Sí, la verdad que lo considero familia”, aseguró.

Por otra parte, fue consultada por la posibilidad de que Agüero vuelva a practicar fútbol de manera profesional, actividad de la que se retiró luego de que le detectaran una afección cardíaca. “La verdad que no sé si hay chances reales. Sé que lo están esperando un montón, él ama a Independiente, estamos yendo a la cancha, tiene relación con Carlos (Tévez), el director técnico del equipo... Pero no sé si volverá a jugar. Sí se está entrenando y tiene un montón de cosas deportivas este año. Pero a él le encanta el streaming, le sale bien, es muy simpático. Tiene un montón de proyectos y de cosas aparte del fútbol, está muy ocupado todo el tiempo”, dijo,

En cuanto a lo personal, dijo que está a punto de lanzar su marca en el País. “Es una marca de ropa deportiva para mujer. Estoy a full con eso, haciendo las fotos y todo, ya estamos listos para lanzarla”, contó.

Sofía Calzetti y el Kun Agüero (Instagram)

“Estamos muy contentos, y en algún momento obvio que sí. Tenemos muchas ganas pero será en el momento que tendrá que ser, por ahora estamos muy bien. Siempre hay rumores, todos los años la embarazan”, había dicho el propio Kun en diálogo con LAM (América) a fines de enero pasado al referirse a las posibilidades de ser padre otra vez.

Las especulaciones sobre el supuesto embarazo habían comenzado cuando el exfutbolista arribó al país de la mano de su novia y en las redes sociales aseguraban que se le notaba una panza de embarazada en las fotos. Al respecto, Agüero recalcó que no podía salir a desmentir cada vez que circulaba un rumor: “A veces lo digo en stream, pero muchas veces lo dejo pasar. Desde los 15 que juego al fútbol, imaginate las cosas que salen que uno no dice”. La pareja lleva seis años de relación y cuatro de noviazgo. A mediados de 2023 estuvieron separados por algunas semanas pero rápidamente recompusieron la relación.