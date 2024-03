Marcelo Tinelli recordó el comienzo de VideoMatch con un emotivo video: “Hace 34 años arrancaba este sueño”

Marcelo Tinelli recordó Videomatch

En 1990, el inicio de VideoMatch marcó un precedente importante en la televisión argentina después de que Marcelo Tinelli se convirtiera inesperadamente en su conductor. Cabe recordar que Telefe tomó esa decisión crucial que cambiaría el rumbo del programa después de que Gustavo Lutteral decidiera no participar en el proyecto apenas unas horas antes de su debut.

Así, el 1° de marzo de 1990 comenzó su emisión con una programación orientada al deporte, siguiendo los intereses iniciales del canal. Vale recordar que Tinelli tenía experiencia previa en la materia, con coberturas deportivas, su recordada participación con Juan Alberto Badía y segmentos especiales en Canal 13, del que fue reclutado. Sin embargo, ante la falta de material netamente deportivo, se incorporaron segmentos de humor y bloopers que finalmente definirían su carácter.

Al recordar los inicios desafiantes, todos los involucrados destacan cómo la mezcla de deportes, humor y eventualmente formatos como bloopers, transformaron el programa en un éxito. La apuesta de Gustavo Yankelevich -por entonces gerente de programación del canal- en Tinelli no solo salvó al programa del fracaso sino que también redefinió la carrera del conductor, alejándolo definitivamente del periodismo deportivo para convertirse en un ícono del entretenimiento en la Argentina.

En una jornada tan especial, el propio Tinelli compartió a través de sus redes sociales un video con un breve repaso de esos comienzos, acompañado de un texto en el que reza: “Hoy hace 34 años arrancaba este sueño, este programa que amé y amo con toda mi alma: VideoMatch”, a la vez que reconoció que “fue un antes y un después en mi vida”.

“Recuerdo cada uno de esos momentos únicos e irrepetibles. Gracias a ustedes por bancarnos y acompañarnos todas las medianoches”, compartió con sus seguidores este emocionante momento, a la vez que se tomó un tiempo para referirse a quienes confiaron en él en ese primer momento: “Gracias Telefe, Gustavo Yankelevich”.

Así, en el video pueden verse desde sus inicios como relator de fútbol, además de conducir un especial junto con Carlos Salvador Bilardo en el marco del homenaje a Zico. Tras ello, los reportajes a Menotti y Sanfilippo, para luego comenzar a pasar imágenes de ese primer año del histórico ciclo,

Marcelo Tinelli en los comienzos de "VideoMatch": monitor de tubo y teléfono de línea sobre el escritorio

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, y se encuentran declaraciones como: “El programa que nos acompañó a lo largo de nuestra vida, ir a dormir felices era lo mejor de todo, gracias a todos los que hicieron de este programa una parte de la cultura argentina”, además de “Tenía 8 años y todavía recuerdo esas noches de pura risa en familia, uno de los momentos más felices de mi vida. Gracias a vos por tanto, ojalá algún día pueda darte una abrazo y agradecerte. Ahora tengo 42 años”, dado cuenta de lo que marcó a toda una generación.

En diálogo con Infobae, así evocó Tinelli aquellas agitadas horas: “Ernesto Cherquis Bialo fue el que me llamó, dos días antes de arrancar el programa, para decirme que Gustavo Yankelevich quería hablar conmigo. En ese momento estaba haciendo la columna deportiva en Telenoche, con Mónica y César y sentí mucho orgullo por ese contacto con Gustavo, a quien ya conocía de cuando había estado en Canal 13. Me parecía increíble que me llamara y yo no sabía para qué, porque Cherquis solo me había adelantado que era para un programa de deportes, pero nada acerca de la conducción. Cuando terminó el noticiero, le dije a Mónica lo que había pasado y me deseó mucha suerte para la reunión, que se dio un rato después. Allí Gustavo me dijo que se había caído Gustavo Lutteral y que las promos de VideoMatch ya estaban al aire con mi nombre. ‘Andá a avisar en el 13 que no vas a estar más, porque acá te pongo para conducir’. Fue todo rápido y me la jugué”.