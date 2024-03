Las polémicas declaraciones de Ximena Capristo contra Furia de GH que generaron un fuerte repudio

El exabrupto de Ximena Capristo para Furia de GH: "La van a bajar de un balazo" (Video: A la barbarossa, Telefe)

Durante la mañana del jueves, en el transcurso del programa de Georgina Barbarossa, se generó un ida y vuelta de comentarios entre los panelistas que discutían el accionar de Juliana, alias Furia, adentro de la casa de Gran Hermano. De ese modo, estuvo invitada al estudio la exparticipante Florencia, quien salió eliminada hace unas semanas. “La idolatran a Furia”, comenzó diciendo la joven mientras que Gastón Trezeguet, uno de los históricos exjugadores de la primera emisión del ciclo de Telefe le respondió: “Ella lleva a todos a que hagan lo que quiere”.

En ese contexto, la que salió a opinar fue Ximena Capristo, quien dijo contundente: “Para mí eso la perjudica a ella que todos hagan lo que ella quiere, porque alimenta ese ego que tiene, como diciendo ‘ella da contenido’, ‘ella hace’, y ella misma lo dice, me parece que la suben y la suben y la van a bajar de un balazo muy pronto, chicos”. Cuando terminó de decir esas palabras, enseguida agregó: “Acuérdense de lo que yo les digo, la van a bajar primero de adentro porque la van a seguir dejando en placa y después del afuera la van a sacar”.

Acto seguido, sumó: “Porque para mí tiene mucha gente que la quiere, si bien yo siempre digo que es una gran protagonista del programa, es la uno, la que mejor juega y todo, pero hay mucha gente que no le gusta”, argumentó. De inmediato, sus fuertes comentarios se viralizaron en las redes sociales, y recibieron muchas actitudes de repudio por parte de los fanáticos de Furia y también de Gran Hermano. “Ojalá la cancelen”, “Dice que Furia es la agresiva, y bueno se verá reflejada en ese espejo, en el GH que ella participó no era justamente lo que se llama una bebé de pecho”, “No le gusta la ‘violencia/agresividad’ de Furia, pero ella SÍ puede fomentarla cuando le dé la gana…”, fueron las expresiones más destacadas en las redes.

A raíz de estos dichos, la exjugadora se expresó en sus propia cuenta de Instagram. A través de una historia, la actriz grabó un descargo con respecto al tema.

Ximena Capristo hizo un descargo tras sus polémicas declaraciones (Video: Instagram)

“Bueno paso por acá porque tengo que aclarar algo que dije hoy en el programa de Georgina que tal vez cayó mal y la verdad es que no fue literal lo que dije”, comenzó diciendo a la cámara de su celular. “La frase era: ‘la van a bajar de un ondazo’, que lo sigo pensando por supuesto, lo que pasa es que las fans de Furia no soportan que yo hable, no mal de ella porque yo digo que es una excelente jugadora, que se vio todos los Gran Hermano, que sabe jugar y todo pero a mí no me gusta Furia, chicos”, expresó a modo de explicación sobre sus dichos de la mañana del jueves.

“Cuando uno dice que no le gusta Furia salen todos a atacar, a mí no me importa que me ataquen, yo voy a ser fiel a mis pensamientos, fiel a mi corazón, una mujer agresiva a mí no me gusta, entonces lo digo, lo comento, y lo voy a seguir haciendo. Así que les mando un besito para todos, sigan gastando tiempo en mí”, cerró de modo irónico.

Sobre estas nuevas declaraciones, la esposa de Gustavo Conti también recibió numerosos mensajes de rechazo. “¡Ella dice que Furia es agresiva y dice que va a recibir un balazo!”, “Se fue al pasto”, “Exijo una disculpa con lo que dijo Ximena Capristo a Furia, se fue a la mierda y su odio no es normal”, continuaron los internautas con sus expresiones en contra de las polémicas declaraciones de la actriz.