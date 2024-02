La nueva macumba de Furia en GH: ¿para qué la hizo y qué efectos puede tener en la casa?

La nueva macumba de Furia en Gran Hermano (Video Telefe)

En la cocina, en los dormitorios, no importa el lugar, Furia hace una macumba cuando lo cree conveniente. Así, después de sentir el ambiente cargado de tensión, la joven volvió a hacer de las suyas y elaboró un nuevo conjuro en Gran Hermano. Pero entre ajos e hilos rojos, sus compañeros comenzaron a elaborar teorías sobre la magia de la jugadora.

“Dejé en la cocina otra macumba, una que no había hecho nunca”, expresó Furia mientras se encontraba en el dormitorio con Martín, Nicolás, Emmanuel, Bautista, Lisandro, Rosina, Zoe y Virginia. Con algo de temor, el uruguayo le preguntó: “¿Es buena o mala?”.

Totalmente despreocupada, Juliana contó dónde se encontraba y cómo la había hecho. “En realidad es para la mala energía, está en la cocina, arriba, una piola roja y un ajo. Y lo dejé como decía mi abuela. Saca la mala energía de la casa”, respondió de forma ambigua.

Furia volvió a hacer una macumba en la casa (Video Telefe)

Pero esta no es la primera vez que la jugadora más polémica hace una magia de este estilo. Ya se veían sus intenciones tras recibir la compra semanal. Inmediatamente, la doble de riesgo se tiraba encima de los ajos. En ese momento hasta Lisandro intentó frenarla y tratar de razonar con ella. “No, nada de macumbas. Tantos no. ¿Cuántos necesitás para la macumba? Siete chiquitos agarrá”.

Una vez que logró su botín, la joven se fue a la cocina para preparar su creación. “Sí cariño, voy a volver a hacerlo”, dijo ante la cámara. Después de ponerlos en un tupper con agua, Furia volvió a la habitación y los puso en un lugar clave. Una vez que terminó le dijo a las presentes y sacó la macumba anterior: “Chicas, pedí protección, amor, salud, trabajo y dinero. Somos las que estamos, listo. Ahora esto lo voy a tirar, dos semanas estuvo”.

Pero no todos se toman sus costumbres de forma natural, algunos participantes comienzan a sospechar que su magia tiene otras intenciones. Uno de los que más dudas tiene es Emmanuel, quien le preguntó en una oportunidad: “¿Vos pusiste esos ajos allá?”. Con total tranquilidad, Furia le respondió: “¿Los ajos? ¿Querés sacarlos? Son siete, está bien. La cosa esa que hago es protección, para que se vayan las malas energías”.

Furia utiliza sus macumbas para limpiar la energía en la casa

Aún sin estar seguro, el peluquero esperó a que la doble de riesgo no estuviera para poder hablar de los ajos con los demás. “Chicos encontré brujería en el lugar de Joel”, expresó para señalar por qué el azafato había abandonado la casa. Inmediatamente, Bautista, el Chino, Zoe y Agostina se acercaron a ver lo que Emmanuel señalaba.

Actualmente, Furia se encuentra atravesando un momento sensible en el juego. Es que la participante ve cómo muchos de sus compañeros reciben emotivas visitas gracias al Congelados. Mientras lavaba los platos en la cocina, la llamativa participante apeló a su costado más sensible y abrió su corazón. “Como veremos, mi familia no quiere venir a la casa. Así que si para la semana que viene estoy, supongo que ahí vendrá alguien”, comenzó diciendo mientras miraba hacia el frente y hablaba en voz alta.

“A menos que me llamen al confesionario y me digan: ‘Che, Juli, te explicamos una cosa, tu familia no se quiere exponer’. Yo les voy a decir que está perfecto. No pasa nada, es entendible. Es demasiado entendible de su parte”, reflexionó Furia con cierta tristeza y mientras seguía con la tarea doméstica.