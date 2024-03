Las lágrimas de Virginia al recibir a sus hijas en el “Congelados” en GH: “Acordate lo luchadora que sos”

Virginia recibio a una de sus hijas en el congelados (Video Telefe)

Después de mucha espera, y de ver el reencuentro de otros participantes con sus familiares, por fin llegó el Congelados para Virginia. Entre lágrimas y abrazos, la emoción fue doble ya que la humorista tuvo la oportunidad de ver a sus dos hijas en Gran Hermano. Además, las jóvenes le dieron palabras de aliento y hasta recrearon algunas de las tendencias de su madre en redes sociales.

Te puede interesar: La insólita caída de Agostina al recibir al primer jugador del repechaje

Tras unos días de espera, ya que las jóvenes iban a ingresar el martes previo a la sanción de Isabel, las hijas de Virginia ansiaban volver a encontrarse con su madre. Así, la primera en ingresar fue Delfina. “Mami, no te muevas, quedate quieta. Hola a todos. No puedo creer que estoy conociendo a todos. Te voy a saludar, estas hermosa, que lindo verte, mamá te amo, estoy orgullosa de vos, estoy feliz, sos una madraza increíble. Que lindos zapatos, por favor no te muevas, a ver si te caes ahora y me muero”, expresó la familiar de la comediante.

“Estoy muy orgullosa de vos, estas en Gran hermano, acordate siempre lo luchadora que sos, todos lucharon un montón para estar acá, pero vos sabés todo lo que pasaste estos años, disfrutalo, reíte, divertite”, le dijo Delfina a su madre. La frase se puede entender como un mensaje a la actitud que está teniendo Virginia en la casa, ya que a su ingreso prometió hacer reír a todos, sin embargo después de no encontrar su lugar en el juego comenzó a ‘apagarse’ y quejarse por diversas situaciones en la convivencia.

Virginia se emociono al ver a sus hijas en la casa de GH (Video Telefe)

Después de dar una vuelta por la casa más famosa del país, la joven vio que los jugadores estaban cocinando algo pero, al estar ‘congelados’, no podrían sacar la comida del fuego. Por esta razón decidió acudir: “Si están cocinando se les va a quemar algo. Voy a apagar (la hornalla), creo que se apaga así. Estoy tocando la cocina de Gran Hermano, habría que limpiar un poco acá. Chicos les estoy salvando la vida”.

Te puede interesar: Lucía de GH se separó de su novia a horas del repechaje: “Tengo muchas ganas de verla a Rosina”

Aprovechando sus últimos segundos, Delfina se dirigió a su madre, entre lágrimas y un fuerte abrazo le dijo: “Ma, te amo, estoy muy feliz por vos. Estoy muy bien y feliz porque estés acá. Estas hermosa”. Pero las emociones no habían terminado ahí, ya que una vez que salió la chica entró su hermana. Al ver a Mercedes sobre la puerta, Virginia volvió a llorar y expresar sus sentimientos.

“Que lindo verte, estoy muy contenta, estas hermosa, estamos bien las dos. Estoy muy feliz de verte, te veo muy bien. Estoy muy orgullosa, te amo un montón. Sos una mamá increíble y me pone muy contenta verte acá. Disfrutá la experiencia, divertite, aprovechá de la casa, de los compañeros. Es un orgullo real verte acá”, le dijo Mercedes a su madre al entrar.

Virginia se emocionó al ver a sus hijas en Gran Hermano (Captura de video)

Después de darle amor y cariño a su madre, la joven recorrió el resto de la casa, pero se detuvo puntualmente al ver la cama de la comediante. “Ay, todas las cosas de mamá,. le voy a poner las fotos más a mano porque no nos vemos ahí. Las muletas, ¿qué hiciste Virginia?”, expresó la chica en referencia a lo que dicen sobre la participante en las redes sociales. Luego, cuando estaba por salir del cuarto, Mercedes simuló una caída, un claro guiño a su madre, acto que poco a poco le hizo ganar el cariño de la gente.

Te puede interesar: Tras el repechaje, un jugador rompió las reglas de GH, fue sancionado y desató una pelea

Al terminar la caminata, Mercedes volvió con su madre y aprovechó sus últimos segundos para dedicarle unas tiernas palabras: “Mami quedate ahí, estas aguantando como una campeona. Esos zapatos, después te tenemos que ver en muletas. Te amo, es realmente un orgullo. Realmente divertite”.

Una vez que las sorpresas terminaron, y el Congelados terminó, toda la casa corrió a abrazar a Virginia. Con mucha emoción, la jugadora expresó: “Estoy re emocionada, gracias que pude ver a las dos. Estaba convencida que iba a ver solo a una. Con el papá de ellas nos llevamos súper bien, tenemos la mejor, nos ayudamos cuando alguien tiene algún problema. Casi me muero, era una emoción. Estoy fue emoción. Delfina no me decía anda de Mercedes, no me imaginaba ver a Mechi, fue hermoso”.