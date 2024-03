Damián Betular sorprendió con un importante anuncio en Olga: la reacción de sus seguidores

Homenaje de Olga a Damián Betular en su programa despedida

Arrancó el 2024 y al igual que en radio y TV, los canales de streaming preparan su nueva programación con altas, bajas y nuevas caras. En ese sentido, Olga, bajo la dirección de Migue Granados, se posicionó como uno de los más vistos en las plataformas e introdujo para este nuevo año algunas novedades en su grilla.

Con un poco de variedad en cuanto al contenido, y diferentes figuras en sus programas que ya son conocidos en el ambiente, la audiencia de Olga ya tuvo una muestra del movimiento durante el mes de febrero con la incorporación del pastelero Damián Betular. El histórico jurado de Masterchef se sumó al programa Sería Increíble, y cuando se especulaba con su salida del aire, todo terminó como parte de una gran broma.

En el ciclo que se emite lunes a viernes y de 8 a 10, Damián conquistó a la audiencia digital con sus ocurrencias y buena onda, mostrando una faceta muy diferente a la que se ve en la TV como jurado de reality. Y en compañía de Nati Jota, Eial Moldavsky y Homero Pettinato, supieron armar un cuarteto que gustó en el público. Y fue tanta la química que lograron entre ellos y con el público, que pergeñaron el chiste que publicaron en la tarde del viernes: “Mañana reiremos, recordaremos y nos emocionaremos”, dice el posteo que subieron con una foto de Damián y le confirmaron a la audiencia su salida: “Despedimos a Betu. Este viernes último programa”.

Durante buena parte del envío de la mañana del viernes, los conductores mantuvieron al aire la falsa parodia. A los divertidos y emotivos momentos en vivo, en el chat el público rogaba para que se quedara. “No es que me estoy yendo por algo, era el arreglo que ya tenía con la producción”, dijo el pastelero mientras el resto de sus compañeros querían convencerlo.

La desopilante propuesta de Homero Petinatto a Damián Betular en su último programa

Acto seguido, Homero le planteó una oferta como una de sus últimas jugadas. “Te doy la mitad de mi sueldo”, aseguró lo que Damián le explicó: “No es que no es por un tema económico lo mío“. En tanto, Nati Jota agregó: “Claro, Betu tiene muchos viajes, muchos proyectos, otras cosas”.

Más adelante, la producción le preparó un clip con sus mejores momentos para agradecerle por estos días al aire y revivieron algunas anécdotas y situaciones que pasaron en el programa. Se vio a Damián actuando, enojado, cocinado, rodando en el piso y muertos de risa. Aquí no hacía falta contexto ni explicación, solo reflejar lo bien que la pasaron en estos días.

Pero todo resultó ser una puesta en escena y Betular seguirá todo el año. Así lo reflejaron al aire y lo ratificó el exMasterchef en diálogo con Teleshow: “Yo no me voy de Olga, lamentablemente me estoy yendo pero por el fin de semana”, aseguró el pastelero y enfatizó: “Sí, me quedo todo el año. Estoy súper bien ahí”.

Cabe destacar que, paralelamente, se conoció qué importantes figuras llegarán al streaming. Fue la periodista Maite Peñoñori la encargada de confirmar en LAM (Ciclo que conduce Ángel De Brito por América TV) que Elizabeth La Negra Vernaci y el comediante Humberto Tortonese, se suman como nueva dupla de un programa que llega pronto al canal. En tanto, Migue Granados volverá en breve al aire y solo falta resolver si será el lunes 4 al 11. Eso le preguntó el creador de Soñé que volaba a sus seguidores para definirlo.