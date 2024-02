Tini Stoessel sorprendió a sus seguidores con un audaz look vintage de los años 90 (Instagram)

Tini Stoessel está viviendo una época de muchos cambios, tanto a nivel personal como físico. Después de su separación de Rodrigo De Paul y una extenuante gira, la cantante experimenta un complejo pero emocionante comienzo de año. Entre shows, premiaciones y el inicio de un nuevo proyecto, la joven también aprovechó para cambiar nuevamente su look y mostrar su estado de madurez con una imagen vintage de los años ‘90.

Te puede interesar: Tini Stoessel habló tras su beso con Emilia: “Viví situaciones que me hicieron tocar fondo”

A través de sus redes sociales, la cantante de ‘Carne y hueso’ mostró su estilo renovado en donde se la ve con un peinado zig zag. Además, complementa su nueva imagen con una musculosa con capucha verde y un jean con botas negras. El carrusel, en el que la influencer se luce en distintas poses y sonríe, también muestra su look con un elegante saco azul.

En el Instagram de la artista, donde la joven reúne más de 21 millones de seguidores, la publicación superó los 600.000 likes. Además, se llenó de comentarios de todo tipo que resaltan el look de la cantante.

Tini Stoessel lució su look (Instagram)

Tini Stoessel sorprendió a sus seguidores (Instagram)

Tini Stoessel divirtiéndose junto a su equipo (Instagram)

El look de Tini Stoessel inspirado en los años 90 (Instagram)

Semanas atrás, en la ciudad de Miami, se celebraron los Premios Lo Nuestro. Durante la ceremonia, la actriz también fue galardonada por su último disco. Así, Tini recibió el premio a Álbum del Año Pop Urbano por Cupido. Una vez sobre el escenario, la joven no pudo ocultar su sorpresa. Al tomar el premio dijo: “No lo puedo creer. No me lo esperaba para nada, absolutamente. Qué locura. Quiero agradecer a la gente que votó y a los que me acompañan hace tanto tiempo, gracias por todo el cariño. Compartir la terna con artistas que admiro tanto es un gran honor. Lo más lindo que tienen los premios es estar acá todos juntos, compartiendo lo que más amamos hacer que es hacer música, y transmitir sentimientos. Cupido fue un álbum muy especial en mi vida, creo que va a ser para siempre así. Así que de vez en cuando vienen bien que te rompan el corazón. Y mi primer Premio Lo Nuestro”.

Te puede interesar: La semana en fotos: los 97 de Mirtha Legrand, el beso de Tini y Emilia, la separación de Cristian Castro

Después, la noche tendría más sorpresas, ya que la joven cerraría la velada cantando junto a su compatriota, Emilia. Ambas interpretaron el éxito ‘La_Original.mp3′, el cual culminaron con un llamativo y potente beso que despertó el grito del público.

Tini Stoessel y Emilia se besaron en su show en los Premios Lo Nuestro

Tras la entrega de los Premios Lo Nuestro, la intérprete de La Triple T realizó una publicación en su cuenta de Instagram, en donde expresó cómo atraviesa esta etapa tan movilizante de su vida. “Qué linda noche viví ayer, todavía sigo procesando muchas cosas. Quiero agradecerle a todos ustedes por el amor que me dan hace tanto tiempo. El premio al álbum Pop Urbano del año fue gracias a sus votos, y eso es algo que me llena el alma”, comenzó diciendo la joven en sus redes.

Te puede interesar: El show de Tini Stoessel y Emilia en los Premios Lo Nuestro que terminó con un apasionado beso

Luego habló sobre el trabajo que la llevó a sostener aquel premio: “Cupido fue un gran capítulo de mi vida en todos los aspectos, marcó un antes y un después con muchas alegrías vividas, pero también con situaciones que me hicieron tocar fondo. Desde esa oscuridad, con esos silencios que me aturdían, pude entender qué me estaba pasando. Tomarme tiempo fue necesario para sanar muchas cosas y poder animarme a dar el próximo paso”.

Así, la artista luego expresó que estos estados anímicos que fue viviendo también los manifestó a través de la imagen de su peinado: “Cada cambio que fui haciendo en mi pelo está reflejado en varios procesos emocionales que fui viviendo. No falta mucho para compartirles un proyecto muy íntimo que vengo trabajando hace mucho tiempo, y cuando miro para atrás, la verdad es que nunca imaginé que me iba a animar a contarlo. Gracias por estar ahí, los amo”.