Quién es Carolina Victoria Urbán, la mujer con la que Cristian Castro estuvo casado 28 días

El momento en que Cristian Castro le propuso matrimonio a Carol Victoria Urban (Video: Youtube)

Corría el año 2017 y Cristian Castro estaba muerto de amor, otra vez, como si fuera una historia cíclica que se repitió varias veces a lo largo de su vida. Luego de haberse divorciado en dos oportunidades, de Gabriela Bo (2003-2004) y de Valeria Liberman (2005-2009), el cantante conoció a quien creía que iba a ser el amor de su vida, Carolina Victoria Urbán.

“Que nada dura para siempre es una frase muy común, que suena muy diferente desde que te fuiste tú”, entona el músico en una de sus canciones. La frase de “Vuélveme a querer” refleja el duro momento que vivió el intérprete mexicano tras su separación de Carolina. Pero, ¿quién fue la exmujer del cantante y por qué tomó trascendencia en su vida?

Carol y Cristian se conocieron en Italia, donde la joven residía en aquel entonces. Ella es hija del reconocido músico Víctor Urbán, compositor y catedrático mexicano. De hecho, ella es violinista y su compromiso con el cantante ocurrió justamente durante uno de sus conciertos.

Carol Urban y Cristian Castro tuvieron un matrimonio express de 28 días. Crédito: Instagram

La razón de su separación, según la propia Carol, fue su carrera musical y, tal vez, porque tenían distintos objetivos. En efecto, ella confirmó lo siguiente: ”Sigo en Europa (aquí vivo desde hace más de una década), continuando con mis actividades musicales, finalizando mi maestría y muriéndome de calor”, fueron las primeras palabras de la violinista en el año 2017, luego de terminar con el cantante.

A pesar de no dar mucha más información al respecto de su ruptura amorosa, quien sí quiso hablar sobre el tema fue Cristian. “Sí, fue en la luna de miel, por así decirlo, rompimos 28 días después de casarnos, así que realmente una vergüenza, me avergüenzo, sí, pero si así se ha presentado el destino. Yo cumplí, traté de estar bien con ella, y creo que ella también trató de estar bien conmigo, pero simplemente no pudo ser”, afirmó en aquel entonces.

La reacción de ambos fue la siguiente: mientras ella seguía en Europa, él regresaba para Argentina, para refugiarse en sus amigos y en sus familiares, con el objetivo de pasar de la mejor manera ese momento complejo de su vida.

En aquel momento, la que se sumó a hablar de la situación fue Verónica Castro. La mamá del cantante sumó en sus declaraciones un deseo para su hijo. “Que Dios lo bendiga, que la Virgen me los cubra con su manto, que a todos nos vaya bien, que sean felices y punto. Espero que no me toque decirle a mi nieta que su papá se casó con otra mujer”, concluyó.

Por otro lado, meses después de la separación, Adela María Flores Mejía fue contundente al plantear que el cantante no le dio ningún centavo a su hija después del divorcio. Cabe recordar que la exsuegra de Cristian Castro fue víctima de un secuestro exprés durante 28 días a comienzos de este año.

Con respecto a una pensión vitalicia que Carol le reclamaba al cantante, su madre en aquel entonces fue tajante. “Sí, ella se vio muy astuta; pidió que él presentara todos sus salarios y exhibió documentos que decían que Cristian gana un millón de pesos por show”, dijo con unas palabras que mostraban cierta preocupación con respecto a la situación.

Cristián Castro y Carolina Victoria Urbán, un amor que duró menos de un mes (Instagram)

Por otro lado, la exsuegra de Cristian agregó que “con los negocios que tiene, más las regalías, sus ganancias son de 40 millones de pesos al año”.

Este pequeño romance, con un final escandaloso, fue la previa a lo que ocurrió durante estos últimos días: polémicas, relaciones exprés y más dudas que respuestas.