Fernando Ruiz Díaz fue dado de alta y continúa su recuperación: “Fue gravísimo lo que me pasó”

Fernando Ruiz Díaz salió de su internación y continúa su recuperación

Fernando Ruiz Díaz, cantante, guitarrista y compositor de Catupecu Machu, salió de su internación en el Hospital de Clínicas tras haber sufrido un accidente cerebrovascular. El músico estuvo en observación desde el pasado 15 de febrero y en la tarde de este martes 27 grabó un video que subió a su perfil de Instagram para avisar que continuará su recuperación en su hogar.

“Bueno, esto es un equipo”, es lo primero que dice Fernando y hace un paneo hacia el automóvil en el que se dirigía a su casa ubicada en el barrio porteño de Villa Crespo para mostrar quiénes lo acompañaban: Charlie Noguera, Nicolás Meardi y Julián Gondell -al volante-, es decir, la actual formación de Catupecu. “No es que tengo el alta, tengo el alta del hospital para que me vaya a casa: el alta médica vendrá después, tengo una gran recuperación. No sabía que había sido tan heavy, pero fue gravísimo lo que me pasó. Solo el equilibrio tengo que recuperarlo... Fue un acv fuertísimo, un infarto cerebral... Y tengo una cosita en el corazón que después tendré que operar”, explicó Ruiz Díaz.

“Quiero agradecer por el amor que sentí alrededor de mi familia de sangre y mi familia elegida, que es la verdadera familia, que es todo ese conjunto entre algunos familiares de sangre y hermanos y hermanas que me hice en el camino. Y sobre todo el amor que me dieron acá en el Hospital de Clínicas, no se puede creer. Por suerte se me ocurrió llamar al profesor doctor Luis Sarotto, que es un gran amigo, un hermano del Zorrito Von Quintiero, que es otro hermano. También al cardiólogo Fernando Carle, que me viene tratando hace tiempo y todo el equipo de neurólogos, neurocirujanos, enfermeras, enfermeros, médicas, médicos... Todo el equipo del increíble Hospital de Clínicas José de San Martín, que me salvaron. Así que acá estoy”, agradeció Fernando quien adelantó que en poco tiempo volverá a trabajar en el próximo disco de Catupecu Machu, algo que lo tenía ocupado antes de este percance en su salud. “Estábamos haciendo un discazo, asi que ahora vamos a seguir”.

“Fue gravísimo lo que me pasó”, dijo Fernando Ruiz Díaz al salir de su internación de 12 días tras haber sufrido un acv

“Agradezco mucho, mucho, mucho al Hospital de Clínicas, a la salud pública... Es el hospital escuela de la UBA. Así que por si hay dudas, bueno... Estuve en el mejor lugar, con los mejores y me salvaron. Me agarraron a tiempo y me salvaron y me dieron amor. Ahora tengo un camino por delante para la recuperación”, subrayó Fer.

“Los milagros existen y ahora salía caminando y decía: ‘Soy un milagro caminando’. Se ve que arriba no me querían. La vida es muy larga, larguísima, porque ya no puedo creer haber vivido estos 55 años. Volví a nacer y ahora me queda por delante un camino hermoso. Así como cuando me estaba pasando el acv, el infarto cerebral, le rezaba a la (Virgen de) Guadalupe y decía: ‘No, no quiero llegar ahí que está Lila’. Lo único que me importa es Lila y la música. Quiero terminar el disco. Y no sufría por mi, sino porque sé que me ama mucha gente y que iba a sufrir mucho”, dijo a continuación y haciendo referencia a su pequeña hija.

“Solo tengo palabras de agradecimiento para el Hospital de Clínicas, para mi familia de Catupecu y toda mi familia elegida. Gracias amores, los amo, las amo, gracias por tanto amor”, cerró Ruiz Díaz su mensaje junto con una enorme sonrisa que denotaba la felicidad de estar en plena recuperación.

Fernando Ruiz Díaz

En el posteo en cuestión, Fernando agregó algunas palabras en el epígrafe, apuntando a esta “nueva vida” y reiterando sus agradecimientos. “La Iliada y la Odisea… Una vida intensa, otra de regalo … Cuando salíamos con Mr. Charles, Juli y El Vikingo del Hospital de Clínicas (después de 12 días en el exilio de mi mismo y de mi vida de aventuras) me sentía en La Analogía de la Caverna de Platón … Gracias a la vida y la música que me han dado tanto”, expresó.

“Gracias por (como diría Walas de Massacre) ‘Tanto Amor’, tanta dedicación en que salga todo bien y mejore día a día en esta misión difícil que les tocó… Épico todo esto”, dijo y reiteró los agradecimientos que había dejado en el video. “Tengo un camino fantástico y hermoso (y complejo, y trabajoso... Y... etc.) por delante. Como me dijeron los profesionales, tranquilo y sin apuro, sin prisa y sin pausa pero sobre todo poner pausa que es un botón que hasta ahora no conocía”, puntualizó sobre su recuperación.

“Viva la vida, viva la música, viva Catupecu Machu, viva el surf, el skate, la familia y cuanto cosa y situación les guste y disfruten hacer, amores. Gracias y salud por las aventuras que vendrán. Vuelvo a desconectarme del teléfono como todos estos últimos días, por prescripción.. Continuará”, cerró Fernando.