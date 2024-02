Flor Vigna: “A veces la vida se pone injusta”

El tema nuevo de Flor Vigna

“Valiente desde 0. Escribí esta canción por que la necesitaba. Me sentía muy desmotivada , necesité parar y encontrarme. ¿Te pasó? Si estás entre injusticias, entre noticias feas, entre el adiós de quien amás (o la prueba que a cada uno nos toca pasar) espero que esta canción te acaricie y te haga sentir que siempre podés ser VALIENTE desde 0 “, relató Flor Vigna en el posteo.

Te puede interesar: El sugestivo mensaje de Flor Vigna para Luciano Castro y Sabrina Rojas tras su separación

La cantante contó en su cuenta de instagram, que el video que se puede ver, es un adelanto del nuevo tema: “Te prometo que del otro lado (si te lo proponés) está la versión más pura y potencial de vos, ni te imaginas todo lo que podes lograr si ves esta crisis como OPORTUNIDAD (vos podés) Gracias de corazón por abrirse tanto conmigo, muchos me contaron su historia, otros me recomendaron frases, libros y pelis. Me siento muy acompañada por ustedes en mi parte más vulnerable y también cuando llegan los logritos Dale que pasamos las malas juntos , y transformamos todo “.

Después de revisar “Valiente desde 0″, es un tema muy visceral, donde se puede escuchar a gritos lo que siente ante el dolor, y poder enfrentarlo con valentía una vez más. Hasta el momento la letra que canta Flor Vigna, es: “A veces la vida se pone injusta pero hay premio para el que se la rebusca. Siento, creo que yo puedo, ser valiente y contestarme esta pregunta... ¿Cuánto tiempo pierdo con lo que me asusta? todos tenemos una herida que nos gusta. Siento, creo que yo puedo ser valiente desde cero. Todo empieza por mí hoy”.

Con un look totalmente sencillo, muy de entrecasa, se la ve vestida con un buzo, ojotas deportivas y medias, y mientras con su cara lavada, entona cada frase como un desgarro: “Siento, creo, que yo puedo...”

Después de tres años de amor y convivencia con el actor Luciano Castro la relación se interrumpió para la sorpresa de muchos de sus amigos, Flor decidió emprender un viaje soñador para encontrarse, para reponerse y componerse. “A veces la vida se pone injusta, pero el premio para el que se la rebusca Siento, creo que yo puedo ser valiente y contestarme esta pregunta Cuánto tiempo pierdo con lo que me asusta, todos tenemos una herida que nos gusta Siento, creo que yo puedo ser valiente desde cero Todo empieza por mí hoy”.

Flor se fue, hace unos días, quiso alejarse de Buenos Aires, la artista compartió unas imágenes en sus historias de Instagram en donde se la vio en un viaje que según sus amigos y familia lo deseaba profundamente. Montañas del sur del país fue el paisaje elegido, en una vistosa y cálida cabaña. “No me voy a tirar en la cama a llorar” escribió con dolor. La bailarina y cantante escribió en sus posteos en las redes sociales: “Mi madre me enseñó que es responsabilidad mía saber transformar lo malo en bueno. Por eso me aislé acá con mis amigos que admiro. No me quiero tirar en la cama a llorar nada. Volverme un alquimista es mi más grande deseo. Toda alegría y toda tristeza empoderarla como materia prima para mi música, que es con lo que más sueño, así que a volverlo realidad”, cerró con un corazón mientras se veía también a uno de sus músicos sentado frente a un piano.

Está buscando estar en paz, lejos del escándalo, desconectar y componer para poder curar las heridas, hoy siente que su única compañía es ella mima, y que escribir todo lo que le sucede es muy importante para renacer entre las cenizas.