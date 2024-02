La emoción de Ricardo Mollo, que terminó casi en lágrimas, tras el gesto de un pequeño fan

El emocionante momento que vivió Ricardo Mollo en su show

Divididos, una de las bandas más emblemáticas del rock argentino, ofreció dos conciertos durante el viernes y sábado en el Estadio Obras de la Ciudad de Buenos Aires. Los eventos marcaron un hito en la música nacional, no solo por el retorno de la agrupación al denominado “templo del rock porteño”, sino también por un momento particularmente conmovedor protagonizado por Ricardo Mollo y un joven fanático.

Durante la actuación, llegaría el intimista momento de Spaghetti del rock, un tema que ya pertenece a la gente, que entona cada una de sus palabras, y fue en ese instante en que Mollo conmovió al público y posteriormente a los usuarios de internet al compartirse un instante especial con un joven de aproximadamente diez años ubicado en las primeras filas. El menor, quien cantaba con entusiasmo y sin dudar cada estrofa del tema, recibió la atención del músico, creando un espacio de conexión única entre artista y audiencia.

Este gesto, capturado en vídeo y compartido en diversas plataformas, resalta la profunda relación que Divididos mantiene con sus seguidores, reafirmando su lugar como uno de los grupos más convocantes y queridos de la escena musical argentina. El evento en el Estadio Obras, conocido por albergar a grandes figuras del rock nacional e internacional, proporcionó el marco perfecto para este intercambio emotivo, lo que evidencia la capacidad del arte para unir y generar momentos inolvidables.

La interacción, que culminó con un gesto afectuoso de Mollo hacia el joven, generó un fuerte impacto en las redes sociales, donde los usuarios compartieron emotivas reacciones ante el gesto del músico. Este hecho no solo destaca la vigencia de la banda en la música contemporánea sino también la capacidad del rock de conectar generaciones.

Divididos volvió a Obras luego de un impactante show en el Cosquín Rock (Mario Sar)

“Remontar el barrilete en esta tempestad sólo hará entender que ayer no es hoy, que hoy es hoy y que no soy actor de lo que fui”. La letra de este tema resonó de manera especial, simbolizando el encuentro entre el pasado y el presente a través de la música. La emotividad del momento fue tal que diversos espectadores del concierto expresaron su emoción en redes sociales, al destacar la pureza de vivir el momento sin la interferencia de dispositivos móviles y la trascendencia de la música.

De inmediato, las redes sociales se hicieron eco del momento y los comentarios no se hicieron esperar, como el de un orgulloso padre: “¡Es mi hijo! ¡Seguimos emocionados!”, destacó el usuario de X sopapeusuarez, quien destacó que era el primer show en el estadio Obras al que concurría. Ante ello, las respuestas mantenían todas el mismo tono: “¡Me hizo llorar! ¡Que emoción! Felicitaciones por brindarle una vida con buena música. ¡Hay esperanza!”.

Por su parte, otro usuario destacó: “El premio de la vida que recibió este nene al ser aún contemporáneo con Mollo y vivir este momento, no se lo olvida más”, ante lo que el padre del menor confirmó: “¡Es así! ¡Sigue emocionado!”.

Por su parte, quien también se refirió al tema fue la hermana del aludido, quien expresó: “Si tu hermano escucha a no se los del espacio me das vergüenza”, en alusión al grupo de artistas urbanos conformado por los jóvenes LIT Killah, Duki, FMK, Rusherking, Emilia Mernes, María Becerra y Tiago PZK, mientras que otra comentarista explicó que no había frenos para el joven: “El Peke Suárez puede contra todo con tan sólo 12 años”, a lo que la hermana continuó: “¡Podes medir menos de 1.50 y hacer valla! Que nadie te detenga”

Así, los conciertos de Divididos en el Estadio Obras no solo demostraron la vigencia y el poder de convocatoria de la banda, sino que también ofrecieron a los asistentes una experiencia musical de alto nivel, en la que clásicos y nuevas composiciones se entrelazaron para deleite del público. La presencia de Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella en el escenario, consagrados íconos del rock argentino, subrayó una vez más la importancia de la música en vivo como experiencia compartida y vivencial.