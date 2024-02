Fernando Ruiz Díaz, líder de Catupecu Machu, continúa su evolución luego de haber sufrido un ACV: “Mejora hermosamente”

Fernando Ruiz Díaz se está recuperando de un accidente cardiovascular

Días atrás Fernando Ruiz Díaz, líder de Catupecu Machu, fue hospitalizado debido a síntomas preocupantes como mareos y una elevada presión arterial. Las investigaciones médicas posteriores confirmaron que el cantante había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV), cuya causa se asoció directamente al estrés.

En ese sentido, el cantante, guitarrista y compositor se está recuperando de a poco y viene experimentando una evolución en su cuadro. Así lo expresó la periodista Carla Ritrovato, quien habló con Dominga, madre de Ruiz Díaz, para difundir las novedades. “Parte de Dominga y último que voy a postear: Fernando mejora hermosamente. Medicación para la presión obligatoria”, comenzó escribiendo en un posteo publicado en su cuenta de Twitter.

Por otra parte, destacó la visita que Fernando recibió de parte de su colega Fabián Zorrito Von Quintiero. “Y mención especial para el Zorrito. Lo hizo reír y lo llenó de cosas lindas. Si sigue así en unos días el alta y a vivir tranquilo”, puntualizó Ritrovato.

En los últimos días, Ritrovato estuvo actualizando sobre el estado de salud de Ruiz Díaz a partir del vínculo que mantiene con Dominga. “Fernando está con su mamá. Necesita hacer absoluto silencio y no para de hablar. Es menester que esté calmo”, para luego aclarar: “No es para alarmarse. Están los médicos y está todo lo que necesita por ahora”, dejando en claro la buena evolución del paciente.

“Fernando camina con equilibrio perfecto. Hoy le hacen una endoscopía, siguen buscando la causa que le descontrola la presión. Responsabilidad médica: 10, trato médico: 10. Hay Catupecu para rato”, contó dos días después de que se difundiera el percance de salud que sufre el músico.

La noticia del acv de Ruiz Díaz había sido dada a conocer por los perfiles en las redes sociales de la banda el pasado 20 de febrero, cuando a través de un comunicado destacaron: “Lamentablemente queremos anunciar la cancelación del tour europeo de Catupecu Machu, que comenzaba este jueves en la ciudad de Valencia y con el cual la banda iba a visitar también Madrid, Barcelona, Mallorca, Dublin y Berlín”.

“El pasado 15 de febrero, Fernando Ruiz Diaz, tuvo que ser internado debido a un cuadro de mareos y presión alta. Luego de realizarle estudios de rutina, se pudo constatar que el cantante sufrió un accidente cerebrovascular, producto del estrés”, relataron en el comunicado.

“A pesar del susto, Fer se encuentra bien y no tiene daños severos, ni secuelas aparentes. Actualmente, se encuentra evolucionando favorablemente, haciendo el reposo sugerido por los médicos y de continuar así, recibirá el alta en los próximos días. Agradecemos su comprensión y les llevamos tranquilidad a todos sobre la favorable recuperación de Fernando, esperando poder volver a cruzarnos pronto en los escenarios”, cerraba el comunicado en cuestión

El cronograma europeo de Catupecu tenía fecha de inicio el jueves 22 de febrero en Valencia. Los otros conciertos pautados eran el 23 en Madrid, el 25 en Berlín, el 27 en Mallorca, el 28 de febrero en Barcelona y el 1° de marzo en Dublín. Luego, la agenda del grupo surgido en el barrio porteño de Villa Luro marcaba presencias en tres festivales a celebrarse en América del Sur: Lollapalooza Chile, Festival Asunciónico en Paraguay y el Rock En Baradero, en la Argentina. Habrá que aguardar la evolución del artista para saber si la banda podrá formar ser parte de los respectivos espectáculos.

“Cuando vos empezás a hacer el camino que hicimos nosotros, podés perder la vida. Te perdés cumpleaños, nunca más vas a comidas o asados de un amigo o amiga. Perdés todo eso. Mientras la gente llega al fin de semana y descansa, es cuando vos más tocás, de jueves a domingo. Cuando volvés de gira ya no podés más y en la semana tenés exigencias de muchas cosas. Antes me preocupaba por eso, ahora... Bueno, si lo entienden bien y si no... Cuando empezás a tocar, querés tocar en todos lados para que te conozcan, y después terminás tocando en todos lados porque hay una maquinaria que tenés que mantener y decís: ‘Pero si esta fecha no tengo ganas de hacerla, es horrible tocar en este lugar’. Lo hacés por plata, porque vas a un lugar y la gente no quiere escuchar nada más que ‘Magia veneno’ y ‘Y lo que quiero es que pises sin el suelo’. Yo ya no tengo ganas de eso”, decía el propio Fernando en el último diálogo que mantuvo, hasta el momento, con Teleshow, en octubre de 2022.