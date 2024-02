Cristian Castro volvió a cantar en México: el emotivo paseo con Verónica y el exigente entrenamiento con su novia argentina

El entrenamiento de Cristian Castro

En la noche del martes, se vivió una jornada histórica en el Auditorio Nacional con el regreso de Cristian Castro a un escenario mexicano luego de años de ausencia. En compañía de Yuri, con invitados de lujo y una catarata de hits inoxidables marcaron el emotivo concierto, pero previo a ello el intérprete debió cumplir con una serie de ejercicios para ponerse en forma. Y su pareja argentina, Mariela Sánchez estuvo atenta a cada detalle.

En las imágenes compartidas por el propio cantante, se lo puede ver tanto en la cinta, como haciendo pesas y diversos ejercicios, y en todos está acompañado por su novia, que controla cada uno de sus movimientos, en un hecho festejado por los seguidores del intérprete, que ven cómo se ocupa de su salud.

Cristian Castro compartió en sus redes imágenes de su visita a la Basílica de Guadalupe, a donde fue acompañado por su madre y su novia, Mariela Sánchez. Crédito: @cristiancastro

En pleno mes del amor, Cristian continúa demostrando que vive una etapa dulce en su relación con la empresaria, quien lo acompañó también a una visita exprés a la Basílica de Guadalupe, donde también estuvo Verónica Castro, madre del cantante. Reconocido como ‘El Gallito Feliz’, aterrizó en esas tierras hace poco más de una semana para cumplir con una serie de conciertos de su gira conjunta con Yuri, la cual fue un éxito en taquilla.

Luego de compartir un encuentro familiar, Castro sorprendió a sus seguidores al subir una serie de fotografías durante su visita al templo de La Patrona de México. Si bien no es la primera vez que el cantante manifiesta su fe a la virgen, la reunión tiene una singular importancia por la química que proyectan su madre y su pareja, quienes junto a sus tres hijos, son las personas más importantes en la vida del intérprete de “Azul” y “No podrás”.

Las imágenes en las que Cristian Castro aparece al lado de su madre y su novia, generaron revuelo en redes sociales. Crédito: @cristiancastro

Previo a su visita al recinto religioso, durante un encuentro con la prensa, Cristian Castro admitió que entre sus planes está llegar al altar con la empresaria argentina: “Espero que pronto sea mi prometida”, fue la breve pero contundente respuesta que dio el cantante.

La presentación en sociedad de la pareja en tierras mexicanas también fue en el terreno virtual, donde aparecen Cristian y Mariela, acompañados por Verónica y por Michel, hermano de cantante, además de su pareja, la argentina Flor Serrao. Otra de las fotos muestra a suegra y nuera abrazadas, y la joven cordobesa destaca: “Mi suegra tan hermosa”, lo que generó una revolución entre los seguidores tanto de la intérprete como del cantante. “Sos la más linda de todas las novias que tuvo Cristian”, o “Qué hermosas se ven las dos, sean felices y quiéranse, y hagan muy feliz al consentido del universo entero”, son algunos de los mensajes, que tienen ese tono amoroso respecto del encuentro.

La foto del encuentro de Cristian Castro y su nueva pareja, con su madre y su hermano, además de la pareja de éste (IG cristiancastro)

En otra de las imágenes se puede ver el regalo que la pareja le llevó a la protagonista de Rosa salvaje y La casa de las flores: un arreglo floral de papel, ideales para armar todo tipo de decoración.

En charla con A la tarde, horas antes de este encuentro, Mariela reveló: “Lo primero que me dijo mi suegra es que quiere un nieto”, pero no fue solo eso, ya que también le hizo una especial recomendación: “Por mi edad, me dijo que voy a tener que congelar óvulos”, ante lo que Cristian reafirmó esas palabras aclarando que el pedido incluía detalles como que congelen los óvulos en Las Vegas.

Sin embargo, tras ese primer momento, la joven aclaró que “va a ser lo que Dios quiera”, y que las palabras de Verónica, con quien luego de esa primera charla mantenía videollamadas a diario, no son para tomar tan en serio porque “las dice todo el tiempo”, además de aventurar lo que sería la reunión familiar: “Vamos a pasarla bien con Verónica, la queremos, hace muchos años que Cristian no ve a su mamá”.