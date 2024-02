Preocupación por una nueva recaída en la salud de Camila Perissé: “El panorama es oscuro”

Preocupa el estado de salud de Camila Perissé (Gentileza Julio Fernández)

En las últimas horas el estado de Camila Perissé volvió a preocupar a sus seres queridos. La actriz, que hace tiempo viene peleando contra un deteriorado cuadro de salud, se encuentra internada en el hospital Español de la Ciudad de Buenos Aires y según informó su círculo íntimo, su estado es crítico.

Quien acompaña cada paso de Perissé es su marido, Julio Chino Fernández, que difundió el preocupante parte que preocupó a todos: “El cuadro de Camila empeoró, le diagnosticaron una neumonía terminal y está con respiración artificial”, informó el actor en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen, y encendió las alarmas en relación a la salud de su pareja: “El panorama es oscuro”.

Para dar más precisiones del tema, el conductor de Mitre Live sumó el testimonio de Matías Garcete Suárez, abogado de Fernández: “Camila está internada y este es de verdad el peor momento. El cuadro se agravó por una neumonía que se agarró en el lugar donde estaba siendo cuidada”, expresó el letrado, que también hizo énfasis en los problemas económicos de la artista: “Ella cobra la jubilación mínima que son 110 mil pesos y hablamos de una figura del espectáculo que está viviendo sus últimas horas sola con su marido”, cerró.

Camila Perissé y su marido, Julio Chino Fernández

A mediados del año pasado, la actriz había sido internada por fuertes dolores abdominales, luego de superar una infección urinaria que transitó en el mencionado nosocomio porteño. Afortunadamente, a las dos semanas, su compañero afirmó que había superado la infección y que le habían dado el alta hospitalaria.

De acuerdo a su testimonio, Camila había experimentado una mejoría y la habían trasladado al hogar de Boedo donde llevaba alojada unos meses. “Fue más de un año y medio de lucha, y ahora Cami está mejorando gracias a que la jefa de PAMI Central se puso al hombro el problema y nos está dando resultados positivos, como la silla de ruedas, los pañales”, expresó sobre la recuperación de su mujer, una de las actrices más icónicas de los ‘80.

Fernández se había manifestado sobre la segunda etapa de la recuperación “Ahora comienza la segunda etapa, por un lado rehabilitar la parte neurológica y por el otro, la parte física. Esto va a estar a cargo del equipo de Neurociencia de Facundo Manes y de la Fundación Favaloro. Esto es de manera gratuita para nosotros, porque lo cubre PAMI”, señalo el artista, que por entonces hizo un encendido reclamo para conseguir un tomógrafo para lograr un diagnóstico adecuado de la situación de Perissé.

La escasez de recursos impidieron que Perissé continúe adelante con su tratamiento que le dio muy buenos resultados cuando estaban viviendo en Mar del Plata. “Durante dos o tres meses quiero continuar con las terapias alternativas que hicimos en la costa y que tuvimos que interrumpir por falta de dinero. Esto hasta que las nuevas terapias de la Fundación Favaloro y de Neurociencia comiencen a dar resultados. Es muy importante continuarlas porque es lo que a Camila la tranquiliza y la mantiene en un estado de no reacción y menos irritable, son sanas y naturales, gracias a ellas el cerebro de Camila volvió a recuperarse en un 80 por ciento, después de haberla desintoxicado de los fármacos que le daban y le hacían mal”.

De acuerdo al testimonio de Fernández, los problemas de Perissé se iniciaron producto de una mala praxis con una medicación. A raíz de esto, según relató su marido, la actriz llegó a perder la conciencia y la memoria por completo. Desde entonces, su estado experimentó altas y bajas, y por estas horas vuelve a ser preocupante.