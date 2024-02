Un intendente K anunció una “gran inversión” para contratar a Lali Espósito

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, quiere a Lali Espósito para un concierto en la ciudad: “Es un sueño hecho realidad”

La política y el arte parecen ser dos temas opuestos y que no tienen nada en común, aunque en el último tiempo se comprobó que están muy ligados, sobre todo por el debate que generó el presupuesto en materia de cultura. En ese sentido, el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, afirmó a través de sus redes sociales una noticia que llamó la atención, no solo en su ciudad sino para el fandom de una artista.

Es que el mandatario confirmó que quiere nada más ni nada menos que a Lali Espósito como protagonista de un festival que hará en Pehuajó y que para eso destinará una gran inversión para contratar a la cantante que en los últimos días fue criticada por el Presidente de la Nación, Javier Milei.

“Sueño con algo, y todo lo que sueño lo realizo, el próximo megaevento de los pehuajenses será con @lalioficial”, escribió a través de la red social X (antes conocida como Twitter) y sumó: “Noches espectaculares, cultura, integrar, disfrutar, cantinas de los clubes, la cultura es una inversión”.

Junto con el posteo, el intendente sumó un video con varias imágenes aéreas de parques y lugares de Pehuajó. Acto seguido, en voz en off explicó por qué se decidió por la artista. Incluso, reforzó la idea de que ve a la cultura como una inversión muy necesaria de su mandato mientras esté a cargo del municipio.

“Cuando hemos hecho otros eventos en Pehuajó, muchísimas de las bandas locales han sido teloneras y se han integrado con el megafestival que realmente es una inversión para nosotros”, comenzó diciendo Zurro mirando a cámara.

Y sumó: “Para mí en los 16 años de mandato, la cultura de los pehuajenses ha estado en un lugar primordial. Y sueño con algo, la verdad que sí. Y todo lo que sueño lo realizo”, reconoció y prometió: “Quiero hacer una gran inversión para los pehuajenses, para que la puedan disfrutar, para que puedan caminar 15 cuadras y que la vean a ella”.

“El próximo evento de los pehuajenses va a ser con Lali Espósito, creo que va a ser un sueño hecho realidad. Es impresionante hoy caminando en las calles de Pehuajó, lo que representa Lali para la gente”, concluyó el intendente argumentando su decisión.

En medio de la fuerte polémica que se generó por los dichos de Javier Milei contra Lali Espósito por la participación de la cantante en festivales y shows organizados por provincias y municipios, la artista publicó un breve mensaje en sus redes sociales para responderle al Presidente.

El conflicto comenzó luego de que Milei, durante una entrevista con LN+, se refiriera a la cantante como Lali “Depósito” comparando lo que cobraba la artista por un recital con la falta de gastos del Estado en otras áreas clave como educación o el combate de la pobreza.

“Vi en sus redes que pone en duda mi profesionalismo y destreza sobre el escenario. SIN IRONÍA alguna y con ilusión lo invito a cualquiera de mis conciertos cuando quiera. Seria un placer tenerlo en el público y la pasaría muy bien. Se lo aseguro”, escribió Lali y comenzó su descargo en una carta abierta.

“Participé de varios shows municipales con TODOS los gobiernos, como la mayoría de artistas convocantes maravillosos que tiene nuestro país. La cultura no solo genera muchísimo trabajo sino que construye y narra la identidad de un pueblo y ,sobre todo, genera alegría y emoción”, aseguró la artista y sumó: “Respeto, aunque no comparto, que su plan dé la espalda o no priorice a la cultura, pero creo que la demonización de una industria y de las personas que la conforman no es el camino, siento que la asimetría de poder entre Ud y los que ataca por pensar distinto y la información falsa vuelve a su discurso injusto y violento”.

Además, el mensaje de la actriz y cantante en sus redes estuvo acompañado de un video en el que afirmó: “Hola a todos y a todas. Bueno, dado los hechos de público conocimiento quería dejar por acá unas palabras que escribí para nuestro Presidente. Para usted, señor presidente Javier Milei. Las escribí con muchísimo respeto y con ganas de construir algo positivo, como siempre suele ser mi forma. Les quiero agradecer a todos su cariño, su respeto, todo el amor que me hicieron llegar hoy. Que estén muy bien”.