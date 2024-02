El conmovedor recuerdo de Pablo Heredia, la expareja de Silvina Luna: “Que estés en paz”

La emoción de Santiago del Moro al recordar a Silvina Luna

En el reality de Gran Hermano (Telefe) celebraron el Día de los Enamorados con un video emotivo de los momentos de amor que se habían vivido en las anteriores ediciones del juego. En ese compilado, el conductor Santiago del Moro se largó a llorar al ver que aparecía Silvina Luna, la modelo que murió a los 43 años en el Hospital Italiano el 31 de agosto de 2023.

El video armado por la producción del programa se podía ver a Silvina junto a Pablo Heredia. Mientras él estaba sentado en la cocina, ella se acercó y le dijo al oído: “Estoy enamorada de vos”. Este episodio reflejó el romance que ambos vivieron en el reality en 2001. Una vez afuera, la relación se transformó en amistad y continuó a lo largo de los años.

La emoción de Santiago fue muy comentada en las redes sociales. Pablo también lo vio y decidió hacer un hermoso posteo para recordar a Silvina. “Ver estas cosas me toca bastante, pero que linda forma de recordarlo y qué lindo inicio de programa”, escribió el actor en su cuenta oficial de Instagram.

El posteo de Pablo Heredia al recordar a Silvina Luna

Además, el ex Gran Hermano aprovechó para aclarar cómo vivió esta confesión de amor por parte de la modelo: “Ese momento para mí fue inolvidable, adrenalínico, ella me encantaba pero yo no podía”. Por último, le dedicó unas tiernas palabras a quien fue su compañera de reality: “Feliz San Valentín, que estés en paz”.

Luego de que pasaron el mencionado video, Santiago no pudo contener la emoción. Con la voz quebrada, el conductor dijo mientras intentaba secarse las lágrimas con la manga de su saco: “Un minuto por favor. Les quiero contar algo personal. No soy una persona que llora fácil, me cuesta mucho”.

También Del Moro señaló a corazón abierto: “Me emocioné cuando la vi a Silvina. Ella tiene que ver con la historia del programa. Hay que seguir. Tengo tantas cosas para decir y es la emoción y que fluya como en este caso. Me emocioné hace un rato y ahora cuando la veo. No lo puedo creer. Un abrazo a su familia”.

Pablo Heredia (Instagram)

Cabe recordar que Pablo Heredia fue uno de los participantes más populares de la edición 2001 de Gran Hermano. Luego de estar 82 días encerrado en la casa, abandonó el reality en medio de una crisis. El actor decidió apostar una carrera artística en el exterior y le fue muy bien.

En 2020, en una entrevista con Teleshow Pablo estaba viviendo en Lima, Perú. “Lo que me impulsó a dejar el país fue la oportunidad. Conocí a un productor peruano en Argentina que buscaba a un conductor de televisión y me había preseleccionado para un programa en el que al final no quedé. Pero él se quedó con la idea y años después fue el productor general de una empresa que hace novelas y se acordó de mí, que era conductor, que cantaba y me contrataron”.

Él consideraba que el programa de Telefe lo ayudó a hacerse conocido: “Eso después te perjudica para actuar, pero tuve suerte de haber hecho castings y que me dieran la oportunidad”. Sobre la fama que obtuvo tras su paso por la casa, manifestó: “Cuando no conocés la exposición y te viene de un momento al otro como fue mi caso que fue en tres meses y de una manera tan masiva, es más difícil y medio raro”.

Al tiempo de salir del reality participó como actor en Rebelde Way, Floricienta y El patrón de la vereda, entre otras ficciones: “No sé si Gran Hermano me abrió puertas para actuar, uno mismo se abre las puertas, hice millones de castings, de colas para poder tener una oportunidad y Cris Morena me la dio. Es un poco el trabajo de cada uno”.