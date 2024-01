Flor Vigna estrenó su polémico tema contra Nico Occhiato y reveló los detalles de la grabación: “Es una canción tributo al amor”

Después de tanto ida y vuelta, de las especulaciones y los cruces, Flor Vigna estrenó su nueva canción contra su ex, Nico Occhiato. Al ritmo de una cumbia, la bailarina compuso ‘Picaflor’ y encendió la polémica luego de que el conductor blanqueara su relación con su compañera de trabajo, Flor Jazmín Peña.

“Sos un picaflor, te gustan todas las flores, carita de muchos colores, un nene que hace que llores, por eso me gustan mayores”, se escucha cantar a la artista en el estribillo jugando con las palabras, el doble sentido y haciendo claramente alusión a la coincidencia entre las Florencias. El tema es una colaboración entre la artista, El Villano y Gusty DJ.

Luego, llega el momentos e El Villano en la canción, quien se suma a esta historia y dispara contra el influencer: “Qué se trae este muchacho que comentan las mujeres, tiene fama, tiene magia, pero dónde es que las tiene, tiene muchas cosas buenas, tiene algunas cosas mala, y mi amiga sabe cosas que a él no le convienen”.

La reacción de los famosos al nuevo tema de Flor Vigna

Pero no todo es contra Occhiato, ya que Vigna le habla a sus haters y aclara que no siente nada por su ex y que es un tema superado: “Las cosas pasan y rencor ya no siento, yo ando en una disfruto mi momento”. Minutos antes de que su canción se estrene, Flor Vigna compartió los detalles del tema en un vivo de Instagram. Mientras la maquillaban y peinaban, la artista habló frente a cámara ante sus casi 6 millones de seguidores. “Esta es una canción tributo al amor, cambia todo el significado del tema”. Luego, una de las compañeras de producción de Vigna se sumó y comentó cómo fue el día de grabación: “Esto es todo autogestión, Flor lo armó en 4 días, ella fue parte de la producción. Ella puso su casa, y se la cambiamos toda. Esos tres días durmió 5 horas. Fue una locura, el rodaje duró 12 horas, terminamos a las 3 am”.

Luego, recordando una de las anécdotas de uno de los días de grabación, la joven comentó: “Esta mujer en su videoclip paró a un camión, estábamos grabando y aparece un camión de basura”. Al recordar el momento, la bailarina la interrumpió y dijo: “Nosotros queríamos hacer un video en Floresta (en sus canciones siempre agrega la frase ‘De Floresta para el mundo’), pedimos un permiso, cortamos la calle y en un momento viene un camión de basura. Les pedimos que no pasaran, les dijimos que estábamos grabando un videoclip y accedieron porque son re fans del villano. Hasta se sacaron una foto con él”.

Luego, ya siendo la hora del estreno, la artista dio pie a sus seguidores y cerró el vivo para que todos fueran a escuchar la canción: “Es el videoclip más polémico de la vida, los que quieran tirar mucho amor háganlo y los que quieran tirar mucho hate también tirenlo”.

Flor Vigna Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

Minutos después de su publicación, la artista compartió en sus historias de Instagram un video en donde diferentes famosas reaccionan al tema. El primero en aparecer fue Brian Sarmiento, quien sonrió al escuchar la polémica letra. “No, se re pico. Alta fuerza tiene, la rompió mal”, comentó el ex futbolista. Luego se ve al influencer Tía Sebi, quien se ríe y agita la mano en gesto de asombro. “Es un cumbión, me encanta. Es para algún exchongo picaflor”, agregó.

Días atrás en LAM (América TV), le hicieron una nota a la jurado del Bailando para preguntarle su opinión sobre el noviazgo de su ex con Flor Jazmín quien también fue amiga suya: “Para mí era obvio desde que bailaban acá, desde el día uno. Yo lo dije en su momento”, comenzó diciendo Vigna.

Y acto seguido agregó: “Pero creo que es una pareja muy linda y que van a ir creciendo en el amor todo el tiempo, porque al trabajar juntos van a ir haciendo simbiosis”.

Además, el cronista le preguntó: “Pero ese es el casete que tenés puesto. Años después, que esto fue como una premonición tuya, ¿te dio algo internamente de decir ‘me hicieron sentir como una loca y la verdad que yo tengo razón’?”.

“Ahora ya no lo siento tanto como en ese momento, pero lo puedo entender. Somos muy parecidas con Flor, fuimos amigas y no es que pasó algo malo entre nosotras para que dejemos de serlo, sino que simplemente fue la vida”, aseguró la actriz y bailarina.