Amalia Granata disfruta de Punta del Este en familia: playa, relax y fulbito junto al mar

Amalia Granata y Leo Squarzon en un momento de relax en Punta del Este (RSfotos)

Luciendo una bikini animal print en tonos blancos, negros y marrones fue posible ver a Amalia Granata disfrutando de unos días de descanso en Punta del Este, de la misma forma en que lo viene haciendo desde hace siete años. En esta oportunidad, estuvo acompañada por su pareja Leo Squarzon, quienes se encuentran comprometidos desde hace casi un año, el hijo de ambos, Roque, y Uma, la adolescente que la modelo tuvo con Cristian Fabbiani.

Amalia y Uma hablan con Roque, mientras Leo apenas alejado contempla la escena (RSfotos)

Junto al mar de Punta del Este, Uma volvió a sorprender por el parecido con su madre, como había ocurrido en una de las publicaciones que subió a Instagram a finales del año pasado.

Leo Squarzon y su hijo Roque aprovechan a distraerse un rato con una pelota (RSfotos)

Para el festejo del 31 de diciembre a la noche, siguiendo una pauta similar a la celebración navideña, la madre e hija compartieron la noche especial juntas. La imagen que graficaba ese momento estaba acompañada por el mensaje “In love. Feliz año”, que captura a Granata junto a sus hijos y su esposo. En la sección de comentarios, los usuarios destacaron el notable parecido entre la adolescente de 15 años y la actual diputada por Santa Fe.

Uma Fabbiani disfruta del sol de Punta del Este

Roque y Uma se funden en un abrazo en los primeros días de 2024

Para hacer realidad ese deseo de Feliz 2024 con el que recibieron el año nuevo, Amalia y su familia disfrutan cada rato de su estadía en Punta del Este. En una jornada a pleno sol, aprovecharon para instalarse en la zona de La Mansa, donde alternaron el relax y las caminatas con baños en el mar y hasta un fulbito improvisado.

Roque y Amalia no dejan de pasar la posibilidad de disfrutar del agua

En lo últimos meses, quien enfrentó los micrófonos fue la propia Uma, quien en el marco de la esperada y soñada fiesta por haber cumplido 15 años, estuvo rodeada de su familia y amigos. Sin embargo, la ausencia de su padre, el exfutbolista de Lanús y Newell’s Old Boys entre otros equipos, llamó la atención y generó un fuerte ruido mediático.

Roque está por volar al agua mientras Uma y Amalia observan la escena

Fue en este contexto en que la adolescente dio varias declaraciones en las que dejó en claro que no tiene una buena relación con su papá y es por eso que decidió no invitarlo a su cumpleaños. El enojo de Uma brotó nuevamente después de que el exdelantero publicara un polémico posteo en su cuenta de Instagram en el que, en lugar de desearle un feliz cumpleaños a su hija, optó por revivir el conflicto con su exmujer. Es por eso que en un móvil con Intrusos (América), Uma se refirió al mal vínculo que tiene con el Ogro y cómo la afectó la ausencia paterna.

Uma y Amalia están más unidas que nunca

A la hora de hablar del distanciamiento que tiene con su papá, la joven contó que hace “más o menos dos años, o un poco más” que no tiene diálogo con él. Por otra parte, contó que el Ogro no le había enviado ningún mensaje ni público ni privado después de haber publicado el mencionado posteo. “Puede ser que me haya angustiado, pero es un tema que ya lo traté”, expresó la joven ante las cámaras.

En este sentido, Uma sobre cómo la afectó la ausencia de su papá durante varios años de su vida, además de las internas familiares surgidas del tenso vínculo entre sus padres. “Fui al psicólogo, hice todo mi esfuerzo para no estar mal, porque claramente, me agarró depresión en su momento. Siento que ya lo pude sacar adelante y lo normalicé más”, dijo la adolescente.