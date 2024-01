Lali Espósito y Pedro Rosemblat cada vez más cerca: la primera foto juntos

Apareció la primera foto de Lali Espósito y Pedro Rosemblat (LAM. América)

En los últimos días crecieron los rumores de un posible romance entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat a partir de la reconstrucción de sus movimientos en las redes. La estrella pop y el conductor de Gelatina se siguen en Instagram y viene intercambiando likes y reacciones en el universo virtual, que encendieron las alertas sobre una amistad que podría pasar a otra instancia.

Te puede interesar: Lali Espósito hizo un balance del 2023 y compartió una emotiva carta para sus fans: “Estoy orgullosa de jugármela”

La primera en dar cuenta del asunto fue Vicky Braier, conocida como Juariu, toda una especialista a la hora de detectar este tipo de comunicación digital. La panelista de Cortá por Lozano (Telefe) fue soltando pistas en diferentes intervenciones, como que ella se dedica a la música y él conduce un programa de streaming. Luego dio las iniciales, y terminó revelando que se trataba de Lali y el también humorista conocido como El Cadete. De hecho, la influencer aseguró que la intérprete de “Disciplina” fue a verlo a un show en el Konex en el marco de esta incipiente relación.

Lali Espósito Pedro Rosemblat

A medida que se difundía esta información, tímidamente comenzaron los rumores entre un posible vínculo entre los protagonistas. Ella no necesita demasiada presentación, es una de las grandes artistas pop de su generación. Él viene desarrollando una larga carrera en el ámbito de la comunicación y el humor político y adquirió gran visibilidad en la trilogía electoral de este año con la “Fábrica de jingles” de su programa de streaming en Gelatina. El shippeo en redes no tardó en llegar, fogoneado por el perfil ideológico nac & pop que mostraron ambos en diferentes etapas de sus carrera, aplaudido o cuestionado según de qué lado de la grieta venga el comentario.

Te puede interesar: Las vacaciones de Lali Espósito en el sur: microbikini, amigos y risas

En este panorama, el viernes a la noche, en LAM mostraron la primera imagen de Lali y Pedro juntos. Ahí se los ve en un restaurante de Palermo, sentados uno al lado del otro, y la periodista Maite Peñoñori contó la información que le llegó de parte del entorno del humorista: “Hace bastante que están saliendo, se están conociendo. La están pasando bien sin rótulos”, contextualizó.

La foto de Lali Espósito y Pedro Rosemblat (X @elejercitodelam)

El conductor Ángel de Brito advirtió que era la primera vez que se los veía juntos en una foto. “A mí me cuentan que la vieron varias veces a ella por la casa de él, tampoco estaban en postura de ocultarse”, señaló la panelista. “Amigos con derechos”, apuntó el conductor, mientras de fondo se veía la instantánea tomada en un concurrido restaurante de la zona de Plaza Serrano, lo que reforzaría la teoría de que no tienen demasiado inconveniente en que los vean juntos. Habrá que ver qué ocurre si la relación adquiere un tono más formal.

Rosemblat adquirió visibilidad para el gran público con su participación en el programa de Roberto Navarro en C5N con el personaje de El Cadete. Previamente, había desarrollado un amplio caudal de seguidores como Pibe Trosko en la cuenta antes conocida como Twitter, con el que publicó en 2013 el libro Patria o suerte. Venceremos de Editorial Aguilar.

Pedro Rosemblat y Ofelia Fernández al anunciar su candidatura

En el ámbito de la radiofonía, en 2014 comenzó en Radio Nacional, y también pasó por Radio 10, Radio América, Nacional Rock y Radio del Plata. Tras su participación televisiva, condujo Total Interferencia en la radio Futurock, así como llevó adelante el programa Patrulla Perdida por El Destape Radio. En paralelo, recorrió el país con su obra teatral Proyecto Bisman y actualmente es una de las caras del canal de streaming Gelatina .

En las elecciones del año pasado, Rosemblat participó activamente en el espacio de Unión por la Patria que lideraba Juan Grabois, donde lanzó su precandidatura a Jefe de Gobierno porteño, aunque finalmente no participó de los comicios de agosto. “Hicimos un planteo político que lo discutimos con la militancia y lo defendimos en las quince comunas”, señaló en un comunicado en sus redes sociales. “La conducción decidió otra estrategia que no compartimos, pero la acatamos. Y así como definieron que no haya PASO en CABA, también habilitaron la PASO nacional y Juan va a competir contra Massa, haciendo exactamente lo que dijo que iba a hacer en este escenario, cumpliendo con el compromiso que asumió públicamente para defender la agenda de tierra, techo y trabajo y por eso lo banco”, añadió.