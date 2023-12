La angustia de Nico Occhiato por un asalto en su departamento: “Estoy en shock”

Nico Occhiato Dio Detalles Del Robo En Su Casa

Nicolás Occhiato vivió un hecho de inseguridad cuando entraron a robarle a su departamento durante el pasado fin de semana. Así lo reveló el conductor durante la emisión del ciclo Nadie dice nada que se emite por Luzu TV. Allí, Occhiato les contó a sus compañeros lo sucedido: entraron a su domicilio y encerraron a su perro Carlitos en el baño, mientras él se encontraba en Pinamar, a donde viajó para organizar las transmisiones del canal durante el verano.

“Lo voy a contar porque estoy medio bajón”, explicó el influencer en el ciclo de streaming en el que trabaja con Flor Jazmín Peña, Momi Giardina y Nacho Elizalde. “Entraron a robar en mi casa. Así que si me ven medio abajo es por eso. No lo iba a decir, pero iban a pensar que me pasa algo. Pasó eso”, agregó.

Además, la expareja de la cantante Flor Vigna manifestó con preocupación: “Me entraron a robar. Pasamos un mal momento. A Carlitos lo encerraron en el baño y por suerte no pasó nada. Se llevaron algunas cosas de valor”.

Nicolás Occhiato Habló Del Robo En Su Casa

Luego de su declaración en Luzu TV, Occhiato dio más detalles de una breve entrevista con Intrusos, el ciclo de espectáculos que conduce Flor de la V, por la pantalla de América. “Fue un garrón, por suerte yo no estaba y no le hicieron nada a Carlitos. La sacamos barata, fue todo material. Creo que entraron por la terraza. Ni ganas de hablar del tema porque me pone mal”, aseguró el conductor.

“Hice la denuncia. Estoy en proceso, estoy en shock todavía... Mis abuelos no lo saben, por eso estas cosas me ponen incómodo. No me gusta hablar tanto porque trato de cuidar a la gente que me quiere”, explicó Nicolás y aseguró que no piensa en mudarse tras haber sufrido el episodio de inseguridad.

Qué pasa entre Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

“Somos amigos y compañeros de trabajo. No vamos a formalizar”, explicó Nico sobre su relación con Flor Jazmín Peña. La historia comenzó en 2019. En el Bailando de aquella temporada, Nico Occhiato y Flor Vigna se cruzaron en la pista, luego de cinco años de relación. Flor había reconstruido su vida amorosa junto al coreógrafo Mati Napp, en tanto que Nico afirmaba estar soltero. Sin embargo, los rumores de romance con su bailarina, Flor Jazmín Peña, comenzaron a hacerse más notorios.

Consultado en ese momento Occhiato sobre cómo continuaba la relación con Vigna y la posibilidad de cruzarse en los pasillos y en la pista de baile, él dejó en claro: “Yo saludo, todo bien. Tuve una relación hermosa, sería una locura que no la salude ni nada porque, aparte, significó y significa muchísimo Flor en mi vida”. La final de ese año, para sumar un capítulo a la novela, tuvo a Occhiato y Flor Jazmín Peña por un lado, y a Flor Vigna y Facu Mazzei por el otro. En aquella oportunidad, Nico y su compañera lograron consagrarse campeones.

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña fueron campeones del Súper Bailando

Tras ese final de ciclo, los rumores de romance entre Occhiato y Flor Jazmín se fueron acallando hasta que sus caminos se volvieron a unir al ser compañeros de trabajo en el ciclo Nadie dice nada. Cuando se llevó a cabo la entrega del Martín Fiero Latino, ambos fueron vistos en Miami.

A su regreso al país, Nico habló ante la cámara de Intrusos (América). “Somos compañeros de trabajo”, dijo al pasar y se refirió al revuelo entre sus seguidores por el supuesto romance. “Son cosas que pasan, y en el programa también”, expresó. Luego se refirió a sus dichos sobre que su compañera fue la más linda del evento: “Es que lo estaba de verdad. Somos compañeros, amigos, nos conocemos hace mucho tiempo”.

En otra oportunidad, cuando se los vio juntos, la bailarina aseguró: “Es un juego, es parte del programa”. Y Nico volvió a la historia relatada al comienzo de esta nota: “Los rumores vienen desde que hacíamos el Bailando. Pasaron cinco años ya casi y siempre estuvieron los rumores”. En tanto, la bailarina cerró con una ironía: “Laburamos todos los días en el programa, nos vemos todos los días, hace un montón de tiempo, ya no me lo fumo más”.