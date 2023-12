El Indio Solari reveló una posible colaboración con Wos: “Los jóvenes se siguen enganchando con cosas que hago”

El Indio Solari habló de una posible colaboración con WOS (Mariskal Rock Radio)

El Indio Solari sorprendió en las últimas horas con sus declaraciones a un medio español, al hablar de la admiración por un grupo de nuevos músicos argentinos, además de una posible colaboración con uno de los máximos exponentes de la música urbana actual, a la vez que aún se mostró agradecido por cómo un sector de las nuevas generaciones acompaña sus proyectos musicales.

En una charla con el reconocido periodista español Mariscal Romero, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota también hizo referencia a su intensa actividad musical, aun por fuera de los escenarios y del Parkinson, la enfermedad que lo aqueja hace tiempo.

“Probablemente cante una canción con Wos, me vino a invitar el otro día”, dijo el Indio en MariskalRock Radio al momento de anunciar su intención de unir fuerzas con una de las figuras más prominentes del género. A la vez, recordó que en momento del cierre de Lollapalooza 2022, cuando Bizarrap invitó al escenario a Gaspar Benegas para interpretar Jijiji.

Bizarrap invitó a Gaspar Benegas, guitarrista del Indio Solari, para hacer "Ji-ji-ji", de los Redonditos de Ricota

Aunque los detalles específicos sobre la fecha de lanzamiento de esta canción aún no han sido revelados, Solari aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre su relevancia y conexión con las nuevas generaciones de oyentes. Manifestó su gratitud por el hecho de que su música continúa resonando con el público joven: “Tengo la suerte de que los jóvenes se siguen enganchando con cosas que yo hago. Probablemente los que tengan 10 años ya no, pero a los pibes que tiene 14 o 15 todavía les gusta eso”, afirmó, a la vez que

Al abordar el tema de la música urbana, admitió su interés en componer para el género, aunque señaló sus limitaciones en ese ámbito. “Yo puedo cantarte en dueto, qué sé yo, pero no... yo tengo una música incidental, pruebo de todo y hago mucho hip-hop y cosas así, pero instrumental, no canto”, declaró, evidenciando su disposición a experimentar y colaborar con artistas de la nueva generación que están redefiniendo el género urbano.

Esta colaboración entre ambos exponentes no solo representa un puente entre diferentes generaciones y estilos musicales, sino que también promete enriquecer el panorama musical argentino con una fusión única de talentos. Además, este encuentro no solo destaca por su naturaleza inusual, sino también por el fuerte lazo de amistad y respeto mutuo que ambos artistas han demostrado públicamente. Cabe recordar que Wos expresó su admiración por Solari haciendo referencia a su obra en temas como “Luz Delito” y “Canguro”.

Uno de los motivos de la charla fue la visita de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado a Europa, que entre febrero y marzo se presentará en diversas ciudades de España y cerrará en Londres. Aunque desde Olavarría 2017 Solari no se presenta en vivo, la banda sigue realizando conciertos y editando nuevo material. “Tengo tres artistas para hacer canciones eso me tiene entretenido”, expresó en relación a Los Fundamentalistas, y sus dos proyectos alternativos, Los Marsupiales Extintos y El Cantante Tímido.

En este sentido, Romero le manifestó al Indio su deseo de verlo en España acompañando a Los Fundamentalistas: Y la respuesta del cantante hizo referencia al Parkinson: “Desgraciadamente no estoy en condiciones aunque sea de hacerme cargo del viaje. Soy un tipo muy independiente no podría ir con nadie que me estuviera asistiendo”, aseguró sobre la enfermedad que hizo pública en un show en Tandil