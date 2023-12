Crece el escándalo del Negro Onty fuera de Gran Hermano: la polémica defensa de su familia tras la acusación de la ex

Escándalo en Gran Hermano: la familia del Negro Onty reveló si él sabía del embarazo de su ex antes de entrar a la casa

Ni bien comenzada la nueva edición de Gran Hermano, uno de los primeros escándalos que sacudió las redes sociales fue la situación familiar de uno de los participantes del reality: Hernán Ontivero, un joven cordobés que es fanático de la Mona Jiménez.

Mientras el público comenzaba a conocer al Negro Onty, quien ingresó a la casa bailando cuarteto con un traje rojo y una remera en homenaje a la mona, del otro lado una joven llamada Thania Aguilera hizo una grave acusación contra él.Según explicaba la joven, ella estaría esperando un hijo de Ontivero. Como extra, lo acusaba de no querer hacerse cargo del bebé y lo señalaba como una persona violenta. “Besitos al Negro Onty que eligió entrar a @GranHermanoAr y ausentarse del embarazo de su hijo que nace en un mes”, escribió Aguilera en su cuenta de la red X.

Thania Aguilera, la expareja del Negro Onty

Ahora, la familia de Hernán salió a brindar más explicaciones al respecto. Desde Río Cuarto, Cristian, el hermano del participante, habló con el programa de Georgina Barbarrosa. “¿Tu hermano dejó embarazada a una mujer, es cierto lo que apareció en el último tiempo?”, comenzó de forma directa Pía Shaw.

Para dar contexto al tema, Cristian empezó diciendo: “Es un tema que hasta me causa cierta gracia. Lo que está haciendo ella. No voy a hablar de datos sino de obviedades. Ella en una nota que dio en un canal dijo ‘lo que pasa es que él vino con la madre un día antes de irse a Buenos Aires a hablar porque existía la posibilidad de que sea o no sea de él’. Hay un ADN de por medio, él nunca se negó a hacerse cargo. Ellos fueron pareja hace mucho y hace dos años ocasionalmente tenían sexo casual”.

Los tuits de Thania Aguilera contra Hernán

Luego, el joven opinó sobre las formas en las que Thania se manejó: “Después de un accidente de moto, a los seis o siete meses de embarazo se da cuenta de que está embarazada. El tema es que escuché a gente preguntando sobre si se hizo cargo Hernán o escuché a gente diciendo ‘¿le compró ropita? Ahora, pregunto: ¿cómo se va a hacer cargo de un niño que no sabés si es tuyo...?”.

Ante la respuesta de Cristian, el panel le preguntó si ingresó al juego sabiendo que tendría un hijo. “Entró sabiendo que ella estaba embarazada. Pero cuando él se entera de eso, que fue a fines de septiembre, él ya había hecho dos castings de Gran Hermano. Ahora lo que yo no entiendo: yo estoy en pareja y mi señora está embarazada de ocho meses y me sale la oportunidad de entrar a Gran Hermano y de brindarle un mejor futuro a mi familia, mi señora me lleva a Telefe...”, sostuvo.

La expareja del Negro Onty lo acusa de no hacerse cargo de su hijo

Después el joven cordobés agregó que Hernán tuvo un encuentro con la joven para decirle que iba a estar incomunicado por seis meses, sin contarle que sería por Gran Hermano, ya que debía guardar el secreto por contrato. “Mi hermano y mi mamá fueron a hablar con ella y le dijeron que él se iba a Buenos Aires y que iba a estar incomunicado por seis meses y que si pasaba algo que se comunicara con mi madre y que a ella no le iba a faltar nada”, afirmó.

En una arremetida contra Aguilera, Cristian trató a la joven de interesada: “Estuvo todo bien hasta que Hernán entró a Gran Hermano. Lo que yo deduzco es que quiere dos minutos de fama. Porque no le molestaba que se vaya seis meses y que estuviese incomunicado. Pero como lo vio en Gran Hermano para ella es un padre abandonador. La mayoría de las personas ahí adentro tienen hijos y no son abandonadores”.

Por último, la familia destacó que cuando Hernán salga de la casa se realizaría las pruebas correspondientes para despejar todas las dudas sobre la paternidad. “Va a hacer la prueba de ADN, por supuesto. Si es que ella lo acepta”, finalizó el joven.