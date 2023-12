El actor Nicolás Vázquez sorprendió una vez más

El video navideño de Nico Vazquez

Nicolás Vázquez está terminando el año junto a su mujer, la actriz Gimena Accardi, en la ciudad de Necochea y está muy entusiasmado con volver al teatro. El matrimonio se encuentra pasando unos días en la playa para descansar antes de retomar las actividades laborales. Sin embargo, mientras disfrutan estos días, la cabeza de Nicolás no para de crear y preparar todo para lanzar la segunda temporada de Tootsie que fue sin dudas uno de los éxitos teatrales de este año.

La fecha de regreso a las tablas está previsto para el jueves 11 de enero y para anunciar esta vuelta lanzaron un video con temática navideña que no es más que una parodia de la popular canción All I want for Christmas is you, de Mariah Carey.

En comunicación exclusiva con Teleshow, el actor destacó: “Es muy emocionante y me alegra que se haya creado un video emblemático para anunciar la segunda temporada de Tootsie. Nos divertimos mucho haciéndolo y la repercusión ha sido impresionante. Estoy seguro de que la segunda vuelta será todo un éxito como fue la primera temporada”.

Nico Vázquez se despidió con Tootsie y anunció su regreso para 2024

Sobre este regreso, destacó: “Me siento muy feliz y agradecido de continuar con Tootsie. Obviamente que siempre fue un proyecto que pensamos para el largo plazo, porque es un proyecto muy grande y muy costoso, pero superó mis expectativas. Nunca imaginé que iba a suceder lo que sucedió en la primera temporada, de tener 200 funciones, con la sala llena, repleta, terminar teniendo las mejores críticas y ver al público tan feliz y tan agradecido con las risas, con la historia de amor que contamos con Julieta Nair Calvo, a quien adoro tener como protagonista, y Mariano de María como director y todo ese elenco increíble, así que muy contentos de volver a la calle Corrientes”.

“Estoy seguro de que la segunda temporada será igual de increíble. Solo tengo palabras de agradecimiento al público por confiar otra vez en nuestra propuesta”, resaltó respecto de la obra que en la última edición de los premios ACE fuera galardonada con cuatro estatuillas: Tootsie, la obra más vista del año se alzó con el premio a mejor comedia, en tanto que Nico Vázquez se llevó el premio a mejor actor de comedia, Mariano Demaría como mejor director de comedia y Renata Schussheim mejor vestuario.

Nico Vázquez y Gimena Accardi sellaron su amor en la playa

Este 10 de diciembre, en tanto, es un día muy especial para la pareja porque cumplen siete años de matrimonio. A fines de 2016, antes de comenzar con la temporada teatral en “La Feliz” con la obra Del otro lado de la cama, los novios se tomaron un tiempito para sellar su amor. Esa tarde realizaron una ceremonia a orillas del mar en la que se juraron amor eterno.

“Fue muy linda, muy hermosa la ceremonia, nos casó un amigo. Desde que lo conocimos dijimos que si algún día nos casábamos lo hacía él”, contó Gimena en ese momento a la prensa apostada en ese lugar. “Todos lloramos. Fue muy parejo, muy emocionante. Yo estoy muy llorón, pero hoy me la banqué bastante. En el Civil estuve peor”, comentaba Nico.

Nico Vázquez y Gimena Accardi al momento de su casamiento

La gran fiesta en la playa a la que asistieron varios amigos de la farándula, como la China Suárez, Lali Espósito, Peter Lanzani, Paula Chaves y Pedro Alfonso, Mery del Cerro, Fernando Cavenaghi, Chechu Bonelli y Darío Cvitanich, Mariana Fabbiani y Mariano Chihade, entre otros famosos.

Los periodistas manifestaron su asombro al observar que la pareja no exhibía anillos de matrimonio. Ante las indagaciones, los recién casados ofrecieron una explicación sobre su decisión de no portar dichas joyas. “Anillos, no. Hace mucho que tenemos este tatuaje (una cruz en el dedo anular) y cuando empezamos a probarnos, nos cortaba la cruz y pensamos que no estaba bueno”, expresó el actor. “¿Para qué? No tiene mucho sentido. Nuestra familia no dijo nada por que no usemos, son más hippies que nosotros”, agregó Gimena entre risas.