Araceli González y Fabián Mazzei: sorpresa, baile y risas al cumplirse 10 años de casados

Araceli González festejó su aniversario de casados (IG araceligonzalez67)

“¡Hermoso! ¡Recuerdos que guardaremos ambos! ¡Te amo, Mazzei!”. describía Araceli González lo vivido en las últimas horas en Playa del Carmen, cuando su marido, Fabián Mazzei, la sorprendió con una velada que incluyó una escenografía paradisíaca y un violinista interpretando temas clásicos, para luego demostrar sus habilidades en el baile mientras el reggaetón sonaba de fondo.

Con un look descontracturado, él con una camisa blanca y un jean en tonos celestes, en tanto que ella con un ligero vestido negro, compartieron con sus seguidores en redes sociales algunas de las instancias de este emotivo momento de recuerdo de ese pasado 11 de diciembre de 2013 cuando ambos sellaron su amor en el Registro Civil.

Una de las imágenes compartidas por Fabián Mazzei y Araceli González horas antes de cumplirse los diez años de casados (IG araceligonzalez67)

Hace a´penas un pare de días, él también había compartido una serie de imágenes de ambos juntos disfrutando de una cena, fotografías que acompañó de un texto que rezaba: “¡Falta poco para 10 años de casados! ¡Bombón! ¡Te disfruto tanto! ¡Gracias por calmar mi alma! Proyectar y trabajar en nuestro sueño. Te cuento algo, solo se necesita verdad para respirar. ¡Leíste! Esa es la verdadera paz. Desde ahí todo se puede”.

En los últimos días, en charla con Catalina Dlugi en La Once Diez al ser consultada sobre el vínculo sentimental con Fabián, destacó: “Yo creo que todos los amores son diferentes. Él me encontró en una edad en que yo había trabajado mucho mi vida, mis marcas. Yo soy sincera y siempre le digo a Fabi: ‘Yo me quiero ir primero que vos, te lo pido por favor. No quiero que me faltes. No lo soportaría’. Es el compañero de mi vida, es el tipo con el que me puedo desnudar completamente y no me va a hacer daño. Es el que no se va a aprovechar de mis debilidades y marcas, es con quien puedo llorar y mostrar mi lado más sensible y vulnerable, y no va a decir que no soy una mujer entera”.

Araceli González y Fabián Mazzei junto con Tomás Toto Kirzner y Florencia Torrente.

Para graficar esa sensación, debió hurgar en su pasado y recordar momentos no tal placenteros: “Muchas veces las personas que somos de una particularidad que a veces iluminamos diferente, el que no puede llegar a tus estadios trata de ser destratador. Y ahí va a la zona más débil de tu ser y ese es el talón de Aquiles de cualquier ser humano. Si a vos alguien te dice que te vas a morir como una rata, por ejemplo, y vos toda tu vida luchaste por una calidad de vida no solo económica, sino socioeconómica para no tener necesidades... y... sos un hijo de puta”.

“Limpié mucha gente tóxica en todos los órdenes de mi vida, no sólo en la profesión. Amigos, incluso. Viste que uno va mutando y hay gente que pasa a no ser parte de tu vida, no pensás igual, no crecés igual. La limpieza esa tiene que ver con que uno va evolucionando y vas cambiando tus formas, y está muy bien que sea así, sino es muy triste”, explicó Ara sobre los cambios que son más profundos de lo supuesto.

Araceli González tras casarse por civil con Fabián Mazzei, acompañados por Flor Torrente y Toto Kirzner (Verónica Guerman)

La pareja se encontró por primera vez en el año 2002, durante el rodaje de la telenovela 1000 millones. Aunque en aquel entonces forjaron una amistad sólida, no había indicios de que, cinco años más tarde, darían inicio a una profunda y significativa relación amorosa. Esta unión se convirtió en un pilar fundamental para la actriz, especialmente en los momentos más desafiantes que enfrentaron juntos.

La historia de amor entre ambos comenzó oficialmente en 2007. Según relatos, el momento clave fue cuando Araceli presentó a Mazzei a sus hijos, Toto y Florencia Torrente. Toto, quien en ese entonces tenía apenas 9 años, le preguntó directamente a Mazzei si realmente amaba a su madre y desde cuándo. Por otro lado, Florencia, la hija mayor, acogió con entusiasmo la presencia del nuevo compañero de su madre. Eventualmente, ambos hijos aprobaron la relación, culminando en el matrimonio de la pareja en diciembre de 2013, tras seis años de noviazgo.

Araceli González y Fabián Mazzei hace 10 años, al momento de casarse por civil (Verónica Guerman)

“Mi hija como testigo dijo que se alegraba de que Fabián llegara a nuestra familia”, explicaría Araceli en ese entonces, tras unirse en matrimonio por tercera vez. Y sumó a su relato: “Fabián nos aportó amor y nuestra casa, que venía tensa, cambió de energía”. Por su parte, Fabián explicaría a la hora de expresar sus votos, delante de la jueza de paz: “Si tuviera que volver a pasar todo lo que pasé para estar con ella, lo volvería a hacer”

La ceremonia fue “divina, súper emocionante. El juez era muy relajado, nos hizo hablar a todos. Fue muy emocionante. Estuvimos todos llorando”, contó ella, y él agregó que “fue íntima, con familiares y amigos. Elegí a Florencia (hija mayor de Araceli) como testigo porque es muy especial. Cuando llegué a la vida de Araceli, encajamos de entrada muy bien”.