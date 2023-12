Rocío Igarzábal, íntima: la inspiración en tiempos oscuros y cómo su hija la ayuda a componer canciones

Rocío Igarzábal íntima: la maternidad, el nuevo disco que se viene y cómo su hija Lupita la ayuda a componer canciones (Agustín Dusserre)

Rocío Igarzábal saltó a la fama gracias a su participación en Casi ángeles, reventando el rating de las tardes y llenando teatros y estadios con los Teen Angels tanto a nivel nacional como internacional. Eso le dio paso a su carrera como actriz que en un momento sintió oportuno desconectar. Se fue a vivir al exterior y puso en pausa la exposición mediática hasta que regresó a la Argentina: se enfocó en su música, formó su familia y hoy celebra su presente profesional y personal.

En diálogo con Teleshow Rocío agradece por el 2023 transitado en perfecta armonía. Compuso el material de su próximo disco, rodó una película mientras prepara un 2024 sobre las tablas. También cuenta cómo combina su vida profesional con la personal, estando en pareja hace diez años con Milton y siendo mamá de Lupe que ya tiene siete años y que la ayuda a componer sus canciones.

Rocío sacó su nuevo tema “Amor libre”

—Tenemos nuevo single, “Amor libre”

—Sí, es la primera canción de mi próximo disco y abre paso a una nueva etapa musical. Es un tema bien rítmico, muy simple a nivel sonido y también en su letra. Creo que es una canción que podría perfectamente ser una conversación entre dos personas, y a diferencia de la poesía que había manejado en mi último disco Que me hablen de amor, esto es como una vuelta de rosca a justamente esta cuestión romántica del amor. Qué pasa si lo transformamos, si lo abrimos, la experiencia misma a partir de la curiosidad. “Amor libre” nace de un encuentro entre amigos una noche que hablan de este tema, de la libertad a la hora de amar, de cuán libre somos para poder decirle a nuestra pareja o a un ser querido lo que necesitamos

—Acá si bien contás que te inspiraste en amigos y demás, pienso: vos estás en pareja, entonces digo ¿también lo llevás a tu vida personal la música o te enfocas más en historias que te cuentan otras personas que no seas vos en sí?

—Es un poco y un poco. A veces obviamente lo que escribo tiene que ver conmigo y a veces realmente tiene que ver con historias de otras personas, o paralelas. Me pasa que este justo es un tema como muy actual, “Amor libre” habla de algo que está muy sobre la mesa hoy en día, pero también escribo canciones de desamor que son súper pasionales y no tienen que ver con mi historia.

Rochi Igarzábal junto a su pareja Milton y Lupe la hija que tienen en común (Instagram)

—Cómo vivís la composición creativa con Milton, tu pareja, que sé que están hace un montón y también trabajan juntos

—Sí, estoy en pareja hace 10 años con el papá de mi hija, con Milton, y compartimos muchas charlas y en muchos momentos somos súper compañeros y a la hora de componer, también. Creo que hay algo lúdico también de componer cosas que no tienen que ver con nosotros, que es atractivo y que es divertido

—Recuerdo otra nota que te hice donde me contabas que Lupe, tu hija era muy compañera con vos en toda esta parte creativa, que a veces te terminan las frase de las canciones ¿Cómo siguió ese vínculo a medida que fue creciendo?

—Lupe forma parte también del día a día y de lo cotidiano y creo que ya es testigo de vernos con la guitarra, de verme a mí también componer, escribir. A veces se enoja un poco porque yo le digo: “Pará que voy a grabar esto” y estamos jugando, pero creo que también es parte de sus recuerdos lindos que le van a quedar en la infancia de compartir con nosotros la música, que para mí es un lenguaje más en la vida y un lenguaje para expresar el arte en general. Me parece fundamental, me gusta inculcarle de chiquita esto de que pueda escribir no solo canciones, escribimos cuentos, inventamos historias, también jugamos a crear personajes. Hay algo muy lindo en todo eso, y también está bueno uno como adulto en este mundo tan caótico poder preservarlo y poder cuidarlo.

La actriz contó que su hija la ayuda a componer canciones

—¿Y ella te enseña algo a vos?

—Sí, mi hija me trae mucho de eso también a mí para poder jugar y es eso, es compartirlo en familia, es también de a poquito ir inculcándoselo a ella más allá de que tenga también otros intereses. Ya le encanta el baile, a veces agarra su ropa y la interviene o me dice que quiere ser maestra, o fotógrafo. Esto también forma parte de lo mismo, del lenguaje universal del arte, digamos y eso me encanta

—Hablamos mucho de la cantante, ¿y la actriz?

—Grabé una película este año con Fabián Arenillas, Luis Machín, Victorio D’Alessandro, Toni Gelabert, y un montón de actores y actrices muy grosos. Todavía no sabemos el nombre, puede variar una vez finalizada la edición, pero pronto se enterarán. Y también voy a estar haciendo Permitidos en Paseo La Plaza con dirección de Peto Menahem. Va a ser un principio de año movidito porque también a la par voy a seguir sacando canciones que van a formar parte de este disco nuevo que van a conocer el año que viene. Estoy muy contenta porque siento que todo está en sincronía con lo que estoy vibrando para que suceda

La cantante estrenará su nuevo disco en el 2024 (Crédito: Agustín Dusserre)

—Pienso en la peli que ya grabaste, tu música, el teatro. ¿Cómo combinas eso con tu vida personal? Estimo que cada artista necesita tener su tiempo libre.

—Este año fue muy intenso para mí por eso que decís, entonces tal vez el año que viene me quiera dedicar a terminar de armar bien el disco, sacarlo, estrenar la película y descansar un poco. De todas formas, agradezco al universo y a mi profesión que, por ahora, viene surgiendo un proyecto tras otro

—¿Y cómo están las cosas a nivel personal?

—Tengo altibajos, como creo que hoy en día tenemos todos, estamos ahí medio a la espera de que va a pasar también con el país, yo siento que es un momento un poco complicado a nivel mundial y muchas veces pienso que no sé de dónde saco la energía y las fuerzas para seguir buscando la inspiración. Creo que un poco sigo refugiándome en los momentos pequeños del día a día con mi hija, como vivo cerca del río, para mí es un gran refugio. Creo que supe formar una familia, somos muy empáticos el uno con el otro, y creo que a nivel pareja y familia muy fuerte que me ayuda a sacar fuerza de ahí