Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand, Andy Kusnetzoff, Alejandro Fantino y Juana Viale este fin de semana

Mirtha Legrand, Andy Kusnetzoff, Alejandro Fantino y Juana Viale

Llega un nuevo fin de semana y con él diversos ciclos televisivos para ofrecer entretenimiento a la audiencia interesada tanto en mantenerse informada como en disfrutar de momentos de esparcimiento. En ese sentido, como es habitual en la segunda parte del año, el sábado a la noche estarán Mirtha Legrand en la pantalla de El Trece, mientras que Andy Kusnetzoff lo hará en Telefe y Alejandro Fantino en El Nueve. El domingo por la mañana, Juana Viale hará sus almuerzos en el canal de Constitución.

Te puede interesar: Coni Mosqueira mostró las primeras imágenes del bebé que espera con Alejandro Fantino: “Esa naricita”

En orden cronológico, Alejandro Fantino presentará desde las 21 La última cena. Junto a él estarán el doctor en psicología Bernardo Stamateas, el Director ejecutivo de Agencia Nacional de Seguridad Vial Pablo Carignano, la periodista Marisa Andino, la actriz Laura Esquivel, la diputada provincial de Santa Fe Amalia Granata y el militante libertario Iñaki Gutiérrez.

En su clásico horario de las 21.30, la Chiqui presidirá su mesaza y junto a ella cenarán el periodista Nicolás Wiñazki, la conductora Teté Coustarot, la actriz Verónica Llinás y el empresario e inversionista Claudio Zuchovicki, para completar un variado escenario y abordar diferentes temas de la actualidad y el espectáculo.

Flor Vigna

Para cerrar el menú del sábado, Andy Kusnetzoff hará PH, Podemos Hablar y contará con la presencia de la actriz, cantante y bailarina actual participante del Bailando 2023 Flor Vigna, el productor teatral Flavio Mendoza, que está presentando su espectáculo Una Navidad Mágica con el Circo Del Anima, la actriz de Perdidamente, Iliana Calabró, el modelo y conductor Hernán Drago y Mateo Sujatovich, el líder de la banda Conociendo Rusia.

Te puede interesar: Pasó en la TV: la palabra de Martín Menem, el robo en el museo de River y la mesaza de Mirtha Legrand

El domingo, día de la asunción presidencial de Javier Milei, Juana Viale comenzará Almorzando con Juana al término de la cadena nacional que transmitirá la ceremonia. La actriz tendrá un programa dedicado a analizar este momento tan importante para la Argentina, y recibirá a los periodistas Luciana Geuna, Jésica Bossi y Edgardo Alfano, al ex Ministro de Economía de Argentina Hernán Lacunza, a la dirigente social Margarita Barrientos, responsable del comedor Los Piletones y Karina Vilella que es Consultora en Protocolo Internacional e Imagen Pública.

Luciana Geuna irá al programa de Juana Viale

Cruces y polémicas al aire

Si bien en los programas suele primar la cordialidad, no están exentos de algunas polémicas y peleas. En lo que va del año se vieron algunas subidas de tono, como las ocurridas entre Andrea Rincón y Belén Francese en PH; entre Mora Godoy y Aníbal Pachano en el programa de Fantino o el de L-Gante con Andy Kusnetzoff.

También hace un mes Juana Viale arrancó su ciclo de entrevistas enojada por una de sus invitadas. “Les quiero contar que tenemos una mesaza, digna de domingo, para estar compartiendo con todos ustedes. Pero antes, cabe aclarar que nosotros estuvimos anunciando justamente nuestra mesaza, pero la señorita Charlotte Caniggia no viene a la mesa hoy porque no se sentía de humor”, comenzó diciendo la hija de Marcela Tinayre cuando abrió el programa. Y luego continuó, visiblemente indignada: “El representante Fabián maltrató a toda mi producción, porque la señorita se había comprometido a venir y no vino. Pero igual, ¡qué se puede esperar del burro más que una patada!”.