Marcelo Tinelli hizo un desafío para comprobar si es tóxico en pareja: este fue el resultado

Marcelo Tinelli se sometió a un challenge de toxicidad y este fue el resultado

A pocas semanas de terminar el año, el amor llegó a la vida de Marcelo Tinelli. Después de algunas idas y vueltas en el Bailando 2023, el conductor confirmó su relación sentimental con Milett Figueroa. Ahora ya no se ocultan y hasta revelaron sus planes de pasar las Fiestas juntos. En ese sentido, el empresario quiso probar cómo sería como novio y se sometió a una prueba de amor en las redes sociales.

El desafío es sencillo, una voz le hace preguntas a Tinelli y él debe bajar un dedo de su mano por cada actitud tóxica que tenga. Si los baja más de cinco veces no pasará la prueba. Preparado para responder, el conductor tomó su celular con la mano derecha y mostró la izquierda a cámara, para llevar el control de cada paso.”Test para saber si serías tóxico en una relación. Utiliza el audio o hazle dúo. Baja un dedo si celarías a tu pareja sin ningún motivo”, comenzó diciendo la voz de inteligencia artificial de la aplicación TikTok. La respuesta de Marcelo fue un no rotundo.

Contento por pasar la primera prueba, Tinelli siguió el challenge con optimismo. Así enfrentó las siguientes preguntas: “Baja un dedo si le revisarías su celular. Si te molestaría que le diga a alguien ‘mi amor, bebé, mi vida’. Si no dejarías que tenga a nadie agendado en su celular con nombres cursis”. Ante cada prueba, el líder del Bailando respondió que no.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli confirmaron su relación sentimental

El desafío continuó con las siguientes preguntas: “Baja un dedo si no dejarías ir a tu pareja solo a una fiesta. Si serías capaz de hackearle el Whatsapp para ver con quién habla. Si le harías un espectáculo en público a tu pareja solo porque miro a alguien más en la calle. SI le prohibirías que hable con la persona que a ti te cae mal. Si te molestarías porque no te responde los mensajes rápido”. A esta altura, el conductor seguía con los cinco dedos de su mano izquierda en alto.

Ya en la recta final, Tinelli se sometió al último paso de este cuestionario: “Si te molestaría que tu pareja se escape con tu arroba número 3 a escondidas de tí. Si bajaste más de cinco dedos eres tóxico, contrólate”. Nuevamente, la pareja de Milett Figueroa negó la pregunta, de esta forma pasó el challenge sin ningún rastro de toxicidad. Para celebrar su éxito, el conductor escribió en el video. “¿Salió bien el test, no?”, preguntándole a sus fans.

La relación entre el conductor y la modelo parece cada vez más consolidada. En ese sentido, ambos ya confirmaron que quieren pasar las próximas fiestas navideñas juntos, aunque aun no definieron si lo harán en Argentina, Perú o en un lugar intermedio. “Ahora estamos hablando y estamos planeando las fiestas, así que ya se enterarán poco a poco. La idea es pasarla en familia, siempre con amor, con la gente que uno ama y que es el núcleo de uno. Pasarla con él o con mi familia, siempre tenemos las ganas de estar juntos, en todo momento, siempre nos estamos eligiendo, todos los días”, había dicho la bailarina en diálogo con LAM.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa en los Martín Fierro de la Moda 2023: "Tenemos planes de pasar las Fiestas juntos" (Teleshow)

“Sí, muy contento, nosotros dos personalmente creo que estamos atravesando un lindo momento personal cada uno, a nivel de pareja, laboral, de encuentro con nuestros amigos, nuestros hijos. Es una etapa de conocimiento y a su vez parece que ya la conocía de antes. Tiene una manera de ser muy cálida con todo el mundo, todas las personas cercanas a mí. Ella tiene una forma muy cariñosa y sensible de estar con las personas cercanas a mí. Y eso me hace sentirme muy cómodo con ella, ya vengo con alguien que me conoce a mí y a la familia. Nunca estuve enamorada y en cámara así, para mí fue algo muy fuerte”, dijo Tinelli respecto de su relación en una charla con Implacables.