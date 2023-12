Virginia Gallardo tenía contrato hasta fin de año en “Socios del espectáculo” y no se lo renovaron

Virginia Gallardo

A horas de conocer su despido de Socios de Espectáculo, Virginia Gallardo comienza a definir su futuro. La exvedette dejará el programa el 15 de diciembre y luego se tomará vacaciones, por esa razón adelantó su partida. El programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich está en un proceso de cambios para el próximo año, según aseguraron fuentes de El Trece a Teleshow, y la modelo no será la única modificación.

Te puede interesar: Virginia Gallardo fue despedida de Socios del Espectáculo: “Se vienen cambios y yo soy uno de ellos”

El propio Pallares conversó con este medio y confirmó el fin del contrato de la expareja de Ricardo Fort. “El contrato de Virginia termina a fin de año. Es una decisión pura y exclusivamente de la producción del programa que haya un cambio. Todavía no tenemos el reemplazo y además no quiero arriesgar nombres, porque tanto Rodrigo como yo no definimos nada solos”, adelantó el conductor. Luego, agregó más detalles al respecto: “Hay una estructura periodística y varias autoridades del canal que toman determinaciones que nosotros debemos respetar”.

Virginia Gallardo habla de su partida de socios del espectaculo

Desde hace tres años que Gallardo participaba del panel del programa de espectáculos. Una primera etapa salió al aire por la señal América TV y la última lo hizo por El Trece. En la noche del martes, la bailarina publicó una historia en su cuenta de Instagram donde compartió un texto que hablaba de la felicidad y las decisiones.

Teleshow pudo consultar a parte de la producción del programa y la devolución fue que todo está muy bien con Virginia, pero básicamente el cambio es porque quieren a un periodista con información mas “dura” en investigaciones, y al mismo tiempo sumar temas diferentes a los de coyuntura.

La publicación de Virginia Gallardo en Instagram (Foto: Instagram)

Según pudo saber Teleshow, uno de los nombres que se está barajando como posible reemplazo de Virginia es el del periodista Matías Vázquez, quien actualmente participa del programa A la tarde con Karina Mazzoco en América TV. La versión sobre la participación de Vázquez es muy firme, pero hasta ahora nadie la quiere confirmar. Se supone que el profesional comenzaría en enero.

En los pasillos del canal comentan que la exvedette no está de buen humor y se la nota triste. Ella quería renovar el contrato para el año próximo porque realmente se sentía muy cómoda con todos sus compañeros de mesa y con todos los que trabajan detrás de cámara. Además, según se supo, ella quería dejar de lado su pasado como bailarina e incursionar en otros terrenos.

Matías Vázquez, uno de los nombres que se barajan para el programa

Los cambios continuarían pero aún no se sabe qué otros panelistas tendrán que dejar su participación en el ciclo para ser reemplazados por otros periodistas. Si bien tanto Rodrigo como Adrián no quieren perder el espíritu divertido y humorístico de cada una de las secciones, como Los Escandalones, estarían requiriendo más variedad de temas y propuestas en los sumarios para crear un contenido más equilibrado.

Virginia, pese al dolor, solo tiene palabras de agradecimiento. “En momentos como este no dejo de sorprenderme por tantos mensajes y demostraciones de cariño que recibo de colegas, excompañeros, gente del medio. No me lo esperaba, debo decir. Lo importante es contarles que estoy muy bien, que cada propuesta laboral en mi vida ha sido una oportunidad de crecimiento y aprendizaje y Socios no ha sido la excepción. Fue una año maravilloso, me voy feliz. Pero todavía quedan algunos días ¡así que a disfrutarlos! Y será un hasta pronto si Dios quiere”, expresó la mediática en sus redes sociales.

Teleshow volvió a hablar con Virginia y contó cómo se sentía tras esta decisión del programa: “Estoy más tranquila y estoy convencida que siempre cuando se cierra una puerta se abren muchas más”.