Wanda Nara y Mauro Icardi mostraron su historia de amor a través de una ‘película’: “Primera parte en Turquía”

Wanda Nara y Mauro Icardi mostraron su historia de amor a través de una 'película' (Video: Instagram)

Después de dos hijos, a días de cumplir 10 años de casados, y tras atravesar algunas crisis, Wanda Nara y Mauro Icardi siguen más juntos que nunca. Tal es así que la empresaria y el futbolista mostraron su historia de amor a través de una ‘película’. El video, filmado en blanco y negro, muestra a la pareja disfrutando de una noche en Turquía.

La escena comienza con ambos tomándose de las manos y mirándose con mucho amor. Ella luce un vestido de gala y él un smoking negro. De repente, el reloj marca las doce y diversos fuegos artificiales de color rojo irrumpen en la noche. Sorprendida por el despliegue de luces, Wanda mira a su esposo, quien con su dedo ‘dibuja’ una cadena en su muñeca. Así, mientras la cámara se aleja y el ambiente se oscurece, la pareja se acerca para besarse con los fuegos artificiales de fondo.

El video, que resalta en las redes sociales de la conductora, forma parte de la campaña publicitaria de una lujosa marca de joyas de Turquía. La colaboración, que tiene a la pareja como los protagonistas de este cuento, representa la primera parte de esta historia. En ese sentido, la conductora escribió una frase junto al posteo: “Nuestra película de amor en Turquía. Primera parte”.

Wanda Nara y Mauro Icardi mostraron su historia de amor a través de una 'película'

Como si fuera poco, la cantante de ‘Bad Bitch’ mostró el detrás de escena de su día y compartió en sus stories, para sus casi 17 millones de seguidores, cómo vivió su familia este gran momento. Conferencia de prensa, sesión de fotos, alfombra roja, la noche en Turquía tuvo todos los detalles. Frente a una multitud de cámaras y fotógrafos, la pareja posó ante una gigantografía de los dos en un lujoso evento.

Para poder realizar dicho videoclip, y grabar esta romántica publicidad, Nara viajó desde Italia, donde participa en el programa Bailando con las Estrellas (Ballando Con Le Stelle). Desde allí partió a Estambul para reencontrarse con su familia. Allí aprovechó los días para reunirse con sus cuatro hijos menores. El hecho cobra más importancia ya que la conductora se encuentra alejada de sus seres queridos, ya que se instaló temporalmente en Italia mientras integra el certamen de baile junto al multicampeón Pasquale La Rocca.

Wanda Nara mostró el detrás de escena de su participación en la publicidad de una reconocida marca de joyas

A esto se suma la lucha de su enfermedad oncológica. Por eso, antes de firmar contrato, Nara le consultó a su médico personal si era recomendable dar el sí y aceptar este trabajo, ya que pensaba que podría afectar su tratamiento contra la leucemia. La participante obtuvo la autorización, pero con el paso de los meses, empezó a sentir un enorme cansancio por los ensayos cotidianos que demanda preparar cada coreografía.

En el ciclo televisivo, la participante se quebró al admitir que extraña a su familia, en especial a sus hijas menores que están en Estambul, en Turquía, al cuidado de su esposo Mauro Icardi. “Volví a mi casa. Estuve tres días y... no quiero llorar, perdón. La más chica vino con dos pruebas de la escuela. En una se sacó un 2, en la otra un 1. Me dijo que fue porque yo no estaba. Sí, extraño a la familia”, admitió.

Además, reconoció que siente un cansancio físico grande por la demanda de estar bailando a diario: “Acá en Roma todo el mundo es tan amable conmigo. Realmente no tengo fuerza, estoy cansada cuando termino los ensayos. Son muchas horas de ensayo”. Recientemente, Wanda mostró los dolores que tuvo que afrontar su cuerpo. A través de su Instagram mostró los moretones que sufrió en sus brazos, como consecuencia de los ensayos. “Todo está bien”, escribió junto a las selfies, ante la preocupación que mostraron sus seguidores.