Tras 20 años juntos, Matías Martin y Natalia Graciano se separaron

Matías Martin y Natalia Graciano pusieron punto final a su matrimonio (Foto: Instagram)

Después de 20 años juntos, Matías Martin y Natalia Graciano decidieron poner punto final a su matrimonio. Así lo confirmó Ángel de Brito en LAM luego de hablar con el conductor de radio. Juntos habían superado numerosas crisis y malos momentos, como cuando el periodista tuvo cáncer. “Se trata de una separación que es divorcio también, una familia muy conocida, los dos son muy famosos, cada uno por lo suyo, cada uno por su carrera. Una de las mujeres más lindas de la argentina. Él sigue trabajando en el medio, le va muy bien, está súper vigente, pero finalmente este matrimonio llegó a su fin hace un mes. Hablé con él hace un ratito y me dijo: ‘Es verdad, estamos separados, los detalles prefiero que queden en la intimidad, gracias por consultar, siempre es mejor consultar’”, comenzó diciendo De Brito en modo enigmático.

Acto seguido, el periodista reveló el nombre de la pareja en cuestión: “Son Matías Martin y Natalia Graziano. Más de 20 años, se conocieron cuando él había sido papá del hijo que tuvo con Nancy Dupláa. Se conocieron porque Matías la llamó para trabajar en un programa y ya en la reunión hubo onda”.

Si bien el conductor de LAM no alegó infidelidades ni otras cuestiones, Yanina Latorre sostuvo los motivos por los que se habrían separado: “No hay terceros en discordia, hay un desgaste y mucha diferencia ideológica y eso los llevó a discusiones”.

Matías Martin y Natalia Graciano tuvieron dos hijos (Foto: Instagram)

Según había contado Martin, cuando fue invitado a PH Podemos Hablar, en aquella oportunidad él era dueño de una productora y estaba por comenzar un nuevo programa. En ese marco contactó a Natalia Graciano para tener una reunión. “La convoqué a mi casa -que hoy es su casa-, yo estaba con mi productor, le dijimos que nos cuente y ella nos dice: ‘No, cuenten ustedes’. Bueno, somos los mejores del mundo, todo impresionante...”, decía la figura de la radio respecto a cómo empezó el encuentro.

Luego, tras escuchar la propuesta, la modelo quiso responder. Sin embargo, sus ojos se llenaron de lágrimas, ya que en ese entonces estaba atravesando una dura situación. “Se le desgarró la garganta, y cuenta su historia de vida: ella perdió a sus padres con diferencia de tres meses, y estaba atravesando ese momento. No solo me gustaba, sino que me rompió el corazón, me dio ternura, me dieron ganas de acompañarla, de ayudarla, porque yo había perdido a mi padre también unos años antes. Eso llevó a que la llame para eso, para acompañarla”, recordaba Martin.

A partir de entonces, ambos comenzaron una relación que se extendió en el tiempo. Así, al cabo de unos años se casaron en marzo de 2005, aproximadamente tres años después de haber empezado a salir.

La pareja se había casado en 2005 (Foto: Instagram)

La relación comenzaba a crecer cada vez más, iniciaron proyectos juntos, recorrieron distintos lugares y disfrutaron de viajes por el mundo. Con ese panorama empezaron a pensar en tener hijos juntos, hasta ese entonces Martin ya era padre de Luca, hijo de su relación con Nancy Dupláa. Así las cosas, en 2006, un año después de pasar por el registro civil, llegó Mía, mientras que en 2008 tuvieron a Alejo.

Desde entonces soportaron crisis y momentos difíciles, como cuando en 2022, Matías reveló que había tenido cáncer y depresión. En consecuencia, y en una muestra de amor, Graciano le había dedicado un mensaje muy especial en redes. “Que nuestros sueños se sigan cumpliendo como el día que nos casamos hace 17 años. Brindo por estar juntos y fuertes. De la mano, acompañándonos. Disfrutando de la vida y de esta familia hermosa que formamos. Foto de un cumple pasado donde en tu soplar anhelo el futuro. ¡Feliz cumple mi amor! Te amo, yo”, expresó su ex pareja para los 51 años del periodista.