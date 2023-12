Matías Martin y Natalia Graciano: un llamado laboral, un flechazo y una historia de amor que duró 20 años

Matías Martin y Natalia Graciano en una vieja postal familiar

Matías Martín se encontraba en un momento personal delicado luego de haber atravesado “una separación un tanto ruidosa”, como él destacara el final de su relación con Nancy Dupláa, fruto del cual tendrían un hijo llamado Luca. En lo que respecta al ámbito profesional, el periodista y propietario de una productora se encontraba listo para emprender un nuevo proyecto televisivo para el cual necesitaba incorporar a una mujer en el equipo.

Te puede interesar: Matías Martin y Natalia Graciano en las redes: las últimas fotos juntos y el sugestivo mensaje de la modelo

Entre varias candidatas, Natalia Graciano, una modelo que luego reconocería que le resultaba particularmente atractiva, fue convocada para una reunión en su domicilio, que posteriormente se convertiría en el hogar compartido de ambos: “La convoqué a una reunión en mi casa -que hoy es su casa-, yo estaba con mi productor, le dijimos que nos cuente y ella nos dice: ‘No, cuenten ustedes’. Bueno, somos los mejores del mundo, todo impresionante...”, recordaría el conductor de Todo Pasa sobre esos primeros instantes cara a cara.

Lluvia de arroz tras el casamiento por civil de Matías Martin y Natalia Graciano (Foto: Instagram)

Durante este encuentro, llegaría el turno en que Graciano hablara, y nadie imaginó lo que sucedería a continuación: “Se le llenan los ojos de lágrimas, se le desgarró la garganta, y cuenta su historia de vida: ella perdió a sus padres con diferencia de tres meses, y estaba atravesando ese momento”, un hecho que emocionó profundamente a Matías. Esta conexión emocional, sumada a la atracción previa, desencadenó en él el deseo de apoyar y acompañar a Graciano, encontrando un paralelismo en su propia experiencia de haber perdido a su padre años atrás.

Te puede interesar: Tras 20 años juntos, Matías Martin y Natalia Graciano se separaron

“No solo me gustaba, sino que me rompió el corazón, me dio ternura, me dieron ganas de acompañarla, de ayudarla, porque yo había perdido a mi padre también unos años antes. Eso llevó a que la llame para eso, para acompañarla”, expresaría sobre el instante previo a esa primera cita juntos en la que hablaron durante 8 horas seguidas.

A dos días de haber dado el "sí, quiero" en el Registro Civil de Córdoba y Bonpland, la pareja celebró su casamiento en el Faena Hotel

La relación entre ambos evolucionó rápidamente, consolidándose en una historia de amor que se fortaleció con el paso del tiempo. Las extensas conversaciones y una conexión inmediata llevaron a que la pareja decidiera formalizar su unión. Se casaron en marzo de 2005, aproximadamente tres años después de iniciar su relación: “Estuve muy nervioso toda la noche, no podía más. Pero ahora pintó la tranquilidad. Espero que me dure”, aseguró antes de entrar al registro civil. La ceremonia fue privada por pedido expreso de Matías, por lo que las cámaras no pudieron ingresar a tomar imágenes del histórico momento.

Sin embargo, un detalle llamó la atención y es que ambos admiten no tener una fecha precisa del comienzo de su romance. “No estamos tan atentos a las fechas. No tenemos una fecha de inicio de romance. Como nos casamos, tenemos una de casamiento, pero el arranque fue difuso”, aseguró.

Natalia Graciano y Mia Martin, en una vieja imagen compartida por Matías Martin (Foto: Instagram)

Con el tiempo, la familia creció con la llegada de dos hijos más, Mía, nacida en 2006, apenas un año después del casamiento, y Alejo, nacido en 2008, que se sumaron a Luca, el hijo de Matías de su relación anterior con Nancy.

A pesar de las diferencias de personalidad, con Natalia describiéndose como indecisa y Matías como impaciente, su amor superó diversos desafíos, incluyendo una crisis en el verano de 2019 y las tensiones generadas por la pandemia y el confinamiento. “La cuarentena fue difícil y la pareja no está hecha para estar las 24 por 7. No es lo mismo encontrarte cuando volvés y contarte lo que hiciste que estar todo el tiempo y te ves, te ves, te ves. No fuimos la excepción de las parejas que se tuvieron que buscar de otra manera y encontrarse con creatividad, con ganas, con amor, con paciencia, aunque a veces me falte a mí”, revelaría en una charla a corazón abierto en el ciclo Cortá por Lozano.

Natalia Graciano y Matías Martin junto con Mía y Alejo (Foto: Instagram)

Conocido por su discreción respecto a su vida privada, también reveló en su programa de radio en Urbana Play, en el día de su cumpleaños número 51, que había enfrentado en silencio problemas de salud graves, incluyendo cáncer y episodios de depresión y ataques de pánico. Esta confesión fue un momento de vulnerabilidad y sinceridad, alejado de su habitual reserva.

“Al margen de que somos un equipo y un grupo, me parece que hay cariño, hay afecto, hay respeto, hay onda entre todos nosotros. Y la verdad es que yo nunca elegí victimizarme. Me parece que hoy la víctima tiene la empatía inmediata del mundo completo. Pero bueno, los que siempre elegimos tratar de exigirnos para mejorar, para aprender o para tratar de entender un poco lo que nos pasa, también pasamos momentos malos”, comenzaba su relato.

Tras 20 años juntos, Matías Martin y Natalia Graciano se separaron (Foto: Instagram)

“La verdad que en los últimos cuatro años, si bien fueron virtuosos, lindos y tuvieron un montón de cosas, pasé momentos muy feos, muy duros, que nunca quise contar”, dijo Matías y tomó un poco de aire para anunciar: “Tuve un cáncer, tuve depresión, tuve ataques de pánico y la pasé horrible. Y por eso hoy estoy tan contento de estar bien”.

“No me gusta ponerme en ese lugar de víctima. A otros les funciona, les sale y tienen el cariño de todos instantáneamente. Porque hoy la víctima es el nuevo rockstar”, fue la particular manera que utilizó Martin para describir su decisión de no contar nada públicamente.

Natalia, por su parte, mostró su apoyo incondicional a Matías, celebrando su cumpleaños con un mensaje especial, destacando la fortaleza de su relación y la belleza de la familia que construyeron juntos. Su mensaje de ese entonces reflejó el amor y la complicidad que mantuvieron a lo largo de los años, a pesar de los desafíos y las dificultades enfrentadas: “Que nuestros sueños se sigan cumpliendo como el día que nos casamos hace 17 años. Brindo por estar juntos y fuertes. De la mano, acompañándonos. Disfrutando de la vida y de esta familia hermosa que formamos. Foto de un cumple pasado donde en tu soplar anhelo el futuro. ¡Feliz cumple mi amor! Te amo, yo”,