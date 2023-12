Matías Martin y Natalia Graciano en las redes: las últimas fotos juntos y el sugestivo mensaje de la modelo

Matías Martin y Natalia Graciano en una de las últimas fotos que publicaron juntos (Instagram: matiasmartin)

La separación de Matías Martin y Natalia Graciano sorprendió al mundo del espectáculo, que de a poco asimila el impacto y reconstruye los hechos. Desde que se conocieron hace más de 20 años, el periodista y la modelo se enamoraron, formaron una familia, fueron papás de Mía y Alejo y se convirtieron en una de las parejas más sólidas en el ambiente.

Sin embargo, en la edición de LAM del lunes Ángel de Brito anunció la ruptura después de más de 20 años. “Se conocieron cuando él había sido papá del hijo que tuvo con Nancy Dupláa. Matías la llamó para trabajar en un programa y ya en la reunión hubo onda”, recapituló el conductor. Y Yanina Latorre expresó los motivos por los que se habrían separado: “No hay terceros en discordia, hay un desgaste y mucha diferencia ideológica y eso los llevó a discusiones”.

La familia entera en el cumpleaños de Mía (Instagram: natigraciano)

En estos tiempos, las redes sociales son un termómetro de las relaciones. Un like, una foto compartida, una reacción a terceros suelen ser disparadores de teorías acerca de amores y desamores. Y en ese escenario, los movimientos de Matías y Natalia son por demás elocuentes.

Muy activos en sus respectivas cuentas, el periodista y la modelo solían compartir con sus seguidores sus respectivas actividades profesionales y momentos de su intimidad en familia con sus hijos. Sin embargo, al trascender la noticia de la separación y revisar sus perfiles, las últimas fotos en las que se los ve juntos datan de alrededor de seis meses atrás.

La última aparición de Matías en el feed de Natalia: recibiendo un premio con su hija Mía (Instagram: natigraciano)

El conductor de Pasarla bien saludó a su esposa el día de su cumpleaños, el 15 de junio pasado. Para documentar el momento, eligió cuatro imágenes románticas de un atardecer en la playa y el texto “Feliz vida mi amor”, junto a un corazón y la leyenda “One love” (un amor). El comentario más destacado es el de Nancy Dupláa, ex de Matías y madre de su hijo mayor Luca, que saluda a la cumpleañera, en una nueva muestra de la familia ensamblada que habían construido.

Por el lado de Natalia, la última publicación en la que se la ve junto al periodista es del 22 de marzo. Son una serie de hermosas postales familiares con motivo del cumpleaños número 17 de Mía, incluida una de cuando la adolescente era bebé. A Matías se lo ve por última vez el 4 de mayo, cuando ganó el premio Ondas Globales por su podcast sobre Maradona. Mía lo acompañó a la ceremonia y la modelo relató sus sensaciones de madre y esposa: “Una mezcla de emociones. Orgullo por este premio tan merecido y amor de verte con tu hija recibiéndolo, acompañándote”, escribió.

Matías Martin saludó a Natalia Graciano para su cumpleaños. Desde entonces, no apareció más en sus publicaciones (Instagram: matiasmartin)

Desde entonces, no hubo más publicaciones conjuntas. Sí fotos con sus hijos, de sus trabajos, de sus amistades. Sin embargo, la última publicación de Graciano, horas antes de que se revelara la separación en LAM, abre algunos interrogantes sobre los motivos de la ruptura. “Cierro el año con una operación muy significativa. Lo quería compartir porque pasan los días y no me dejo de sorprender”, escribió la modelo junto a un primer plano de su ojo izquierdo.

La publicación de Natalia Graciano horas antes de conocerse la separación (Instagram: natigraciano)

“El cambio es muy grande. Me devolvió la capacidad de VER con nitidez. De mirar pudiendo hacer foco. Como ves, como te ves, como ves lo que te rodea. ¡La vida en HD!”, expresó a continuación, antes de agradecer a los profesionales que la trataron en esta intervención. El detalle de la palabra “ver” escrita en mayúscula y las menciones a “hacer foco” abrir el interrogante sobre un posible vínculo con la reciente separación.

Por otra parte, hasta el momento de escribir esta nota ninguno había borrado las fotos en las que aparecen juntos. En los códigos virtuales, eso indicaría que la separación habría sido en buenos términos, sin daños mayores que ameriten borrar de un plumazo los hermosos momentos vividos. O acaso, sea una maniobra para despistar.