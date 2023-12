La palabra de Matías Martin tras su separación de Natalia Graciano

Matías Martin hizo referencia a su reciente separación (Urbana Play)

La noticia sorprendió al mundo mediático: después de más de 20 años de relación, Matías Martin y Natalia Graciano se encuentran separados. La ruptura fue anunciada por Ángel de Brito en LAM: “Se conocieron cuando él había sido papá del hijo que tuvo con Nancy Dupláa. Matías la llamó para trabajar en un programa y ya en la reunión hubo onda”. Y luego Yanina Latorre expresó los motivos por los que se habrían distanciado: “No hay terceros en discordia, hay un desgaste y mucha diferencia ideológica y eso los llevó a discusiones”.

“Hablé con él hace un ratito y me dijo: ‘Es verdad, estamos separados, los detalles prefiero que queden en la intimidad, gracias por consultar, siempre es mejor consultar’”, continuó el conductor del ciclo de América respecto del mensaje que recibió por parte del conductor de Todo Pasa, en Urbana Play.

Desde que trascendió la noticia, Matías no hizo mayores referencias a través de sus redes sociales o del micrófono del programa que comanda, salvo algunos comentarios al pasar. Esos guiños que también funcionan como chiste interno entre los que lo acompañan en la mesa y conforman un código que comparte con los oyentes del ciclo.

Así, por caso, al iniciar la transmisión de este martes, detalló que está transitando un momento muy particular ya que Mía, su hija fruto de la relación con Graciano tendrá su fiesta de fin de curso del colegio secundario: “Es un momentazo, mi hija termina 5° año. Y el teléfono me ofreció el otro día ‘esto pasó hace 5 años’, y era mi hija terminado 7° grado, con huevos en la cabeza y nenitos abrazados. Y ahora termina 5°”.

“Yo me re emocioné con ese momento, más que con el fin de la primaria, el fin del jardín, y siempre les dije que ‘entrás a la secundaria y sos demasiado chico para ser grande, y cuando te vas de la secundaria, sos chico, pero sos adulto. Entrás con 13, que no sos nada. y te vas con 17 que vota, maneja, tiene novio. Ya está en la vida adulta, siendo menor aún todavía”, graficaría.

Tras 20 años juntos, Matías Martin y Natalia Graciano se separaron (Foto: Instagram)

Para reafirmar sus palabras, recordó: “Es más, fue a votar manejando con el novio, imaginate. Aparte cinco años no son nada para la vida de un adulto, un jovato como nosotros, y yo me encuentro con compañeros de Luca que la última vez que los vi fue cuando estaban en 2° año y es imposible que los reconozca. Tenías 16 y ahora tenés 23, ‘¿te acordás de mí?’ Y no, ¿quién sos chabón?’”.

Tras ello, el tópico de comienzo del programa versaba sobre los quehaceres diarios del hogar que daban menos ganas de realizar, y allí fue cuando Clemente Cancela -otro de los conductores- se refiere a la “fiaca” que generaba el tener que colgar la ropa en el tender, además del consecuente trabajo de descolgarla, a lo que Matías sumó: “No lo hice nunca, acaso ahora me toque... jamás en mi vida, no lo hice nunca”, lo que generó la risa general de los presentes.

Más adelante en el programa, Cancela afirmó que que le molesta el hecho de tener que trasladarse en auto a un lugar que sabe que va a estar concurrido. Sobre este pie, Martín aseguró: “Yo estoy manejando un poco más, y el malhumor que me agarra...”, instante en que fue interrumpido por su interlocutor, quien sin dudarlo preguntó: “¿Por qué, loco?”.

La risa entre ambos fue inevitable, y Matías aclaró: “Porque estoy viniendo en auto a la radio. Preguntale a Ángel, preguntale a Ángel que tiene toda la data”, dando por cerrado hasta ese momento cualquier tipo de expresión sobre el tema.