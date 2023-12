El particular video de Flor Vigna para anunciar su nuevo tema

Flor Vigna anunció su nuevo tema (TK VignaFlor)

Actriz, bailarina, cantante, conductora, modelo. La multifacética Flor Vigna, bicampeona del Bailando y que en esta temporada volvió a las pistas a la espera de revalidar su título, está próxima a estrenar un nuevo tema musical, y para darle más visibilidad al anuncio, desde su cuenta de Tik Tok lanzó un video en el que de una forma poco convencional hace frente a algunos de los rumores que en el último tiempo circulan sobre su vida privada.

Suena la música de Barry White de fondo y Flor, con un traje de baño en tonalidades rojas, pantalón camuflado y un tapado, además de unos anteojos en colores marrones y dorados, asegura que tiene una gran noticia para ofrecer a sus seguidores. Allí, ella misma, pero caracterizada como otra persona, pregunta si eso corresponde a un posible embarazo, a lo que asegura que no.

Tras ello, la consulta versa sobre la posibilidad de otro video junto con Luciano Castro. La respuesta, fue directa: “Te gustaría, perra, pero no”. Cabe recordar que hace menos de un mes, lo que debía ser un momento íntimo entre la pareja se viralizó en casi todas las redes sociales. La cantante compartió en su cuenta de Instagram un video subido de tono en el que se los ve juntos. Y si bien borró el material de forma casi inmediata, las redes estallaron y se convirtió en el blanco de las críticas. Ante esta situación, la actual participante del Bailando 2023 decidió dar detalles y explicar lo sucedido.

El video íntimo de Flor Vigna y Luciano Castro

A través de su cuenta de Instagram, la artista respondió la pregunta de un seguidor que le consultaba por la polémica y así dio más detalles de cómo pasó. “Fue todo antes de este show, estaba muy nerviosa. Luchito estaba de gira y yo moría de amor, lo extrañaba mucho y quise subir un video nuestro y cortarle la parte que no iba, no se por que por error se subió solo esa parte al final. Cuando terminé el show y me di cuenta me quería matar y lo borré al toque, pero ya lo habían agarrado de todos lados”, comenzó detallando la joven mientras acompañó sus palabras con un fragmento del show en cuestión.

Fue entonces que otra de las preguntas refería a si se trataba de un nuevo tema, lo que contestó en forma afirmativa. Pero allí no quedaría la consulta, ya que luego sería abordada respecto de la posibilidad de que el tema sea “un choreo a Karol G”, una de las críticas recibidas hace poco más de un mes, ante lo que aclaró que en realidad “se le dice cover”, pero no tenía relación con esa cantante.

También Nico Occhiato sería nombrado en el video, al consultársele si esta nueva interpretación tenía como finalidad “hacer mierda a Nico”, ante lo que expresó: “Claro que no, Nico es amigo”, para de inmediato hacerse eco de una posible separación de Castro, ante lo que aclaró: “No te metas con Castro, es el amor de mi vida”.

En ese punto aseguró que el tema que se presentará la noche de este miércoles sí hablará sobre un ex: “Será el ex de mi mejor amiga”, cerró, tras lo cual improvisó unos pasos de baile frente a la cámara. Así, Flor anunció que su nuevo tema se presentará este miércoles 6 de diciembre a las 20hs. Tras la publicación del anuncio, fueron varias las voces a favor y en contra de la pieza,

“Baila muy bien, pero cuando canta y se hace la graciosa siento vergüenza ajena”, afirmó una de las seguidoras en un comentario, en tanto que otra destacó: “Yo seguía mucho a Flor en su etapa de bailarina, pero esto me parece un montonazo”. Sin embargo, claro, las voces a favor tambíen se hicieron presentes: “La mo tanto, es una genia”, se puede leer en otro de los comentarios al video, en tanto que otro afirmaba: “¡Yo te re banco! Afuera los comentarios negativos. Sos una diosa”, en el video que ya cuenta con 30.000 visualizaciones en su perfil principal de tiktok.