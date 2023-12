El enojo de Pampita en los Martín Fierro de la Moda cuando Benjamín Vicuña subió a recibir un premio: “Está bueno marcar los límites”

El enojo de Pampita cuando ganó Benjamín Vicuña (América)

El pasado sábado, Carolina Pampita Ardohain experimentó una velada memorable en la ceremonia del Martín Fierro de la Moda. La destacada modelo y presentadora fue distinguida con un premio por su destacada trayectoria, además de recibir el prestigioso Martín Fierro de Oro.

No obstante, hubo un instante durante la noche en que Pampita manifestó su descontento frente a las cámaras, hecho que se produjo cuando Benjamín Vicuña, su ex pareja y padre de sus hijos mayores, subió al escenario para recibir el galardón al Actor con mejor estilo. Las cámaras se dirigieron rápidamente hacia Carolina, capturando su reacción de fastidio y sus palabras: “¡Dale! ¿Otra vez? ¿Otra vez?”.

Sobre este punto, en charla con Intrusos, ante lo que fue consultada respecto de si era verdad que había pedido expresamente que no la enfoquen cuando él estaba brindando su discurso, ella destacó: “Sí, yo tengo mi momento, lo quiero re disfrutar”, para luego explicar que “el que tiene su momento acá me parece que tiene que ser respetado. Yo tengo el mío y está bueno marcar los límites también. Acá lo paso genial como lo paso en todas partes, no dejo que nada me quite la alegría”.

Esta situación no fue un hecho aislado, ya que durante toda la noche, y en eventos recientes en los que ambos coincidieron, las cámaras enfocaron repetidamente a Pampita en momentos relacionados con Vicuña.

Incluso, al momento de recibir su premio, el actor destacó: “Quiero agradecer a Aptra, quiero agradecer también a esta iniciativa maravillosa de poder volver adelante con estos premios que por supuesto son un incentivo muy grande para la industria, que hay muchas personas que trabajan y que necesitan que se visibilice una industria tan pujante como la moda, el diseño y todas las áreas que comprenden eso acá en la Argentina”.

Tras ello, Vicuña realizó un guiño entre risas, que nadie pasó por alto: “Esto se lo quiero dedicar... no, dos veces no”, que provocó un momento de carcajadas y aplausos entre los presentes. Luego continuó: “Se lo voy dedicar a mis seis amores, a mis seis hijos que están en su casa, que los amo con toda mi alma”.

Este episodio es un reflejo de lo sucedido el 9 de julio anterior, cuando Vicuña recibió un Martín Fierro y las cámaras se centraron en Pampita, quien se mostró sonriente y aplaudiendo entusiastamente. En esa ocasión, el actor chileno aprovechó su momento en el escenario para expresar su gratitud, lo que generó una gran reacción en las redes sociales. “Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar. Me dio a mis hijos y me dio un amor”, declaró, mientras todas las miradas se volvían hacia la modelo.

El llamativo furcio de Benjamín Vicuña en los Martín Fierro: "Argentina me dio un amor" (Telefe)

En esa oportunidad, luego de sucedido el hecho, Vicuña destacó en charla con Verónica Lozano: “No vamos a analizar un discurso cuando uno está arriba con mil personas que te están mirando, más la televisación... Quise decir, y aquí lo repito, que estoy muy agradecido del lugar que me han dado en Argentina”.

“Yo sé que es difícil, pero me lo he ganado con mucho esfuerzo, con sacrificio. Era 9 de julio y dije: ‘Es un país que me dio a mis hijos, el amor...’. Quizás me equivoqué”, dijo el actor chileno a continuación y del otro lado, Lozano percibió cierta incomodidad en sus palabras. “Se entiende, Benja, se entiende perfecto”, acotó la conductora como para querer sacarlo del tema. Pero Vicuña quiso seguir hablando del tema para dejar todo claro.

“No, pero justo... Evidentemente, estaba mi ex con su marido en el salón y quizás puede haber una manipulación de ese discurso o quizás estuve mal yo. Pero me refería al amor en todas las formas: en la calle, como la gente banca en el teatro, el de pareja que lo he vivido”, ensayó en su aclaración. Después acotó que lleva viviendo más de 15 años en la Argentina y que está más que “agradecido y orgulloso” por la tierra que lo acogió. “Tengo la suerte de que amo este país, incluso... No, frases polémicas no voy a seguir regalando”, dijo y con una risita se frenó para proseguir con su explicación. “Veo que ustedes son mucho más críticos con ustedes mismos y yo veo un país hermoso, generoso y lleno de talento”, cerró.