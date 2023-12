Nicole Neumann habló sobre los rumores de embarazo y la posibilidad de agrandar la familia con Manu Urcera

La publicación de Nicole Neumann que despertó rumores de embarazo

A semanas de casarse con Manu Urcera, los rumores de un supuesto embarazo comenzaron a rodear a Nicole Neumann. Entre la luna de miel, la boda y el amor que refleja su relación con el conductor de autos, las posibilidades de que la modelo agrande la familia están muy latentes. Ante este panorama, la conductora decidió romper el silencio.

Te puede interesar: La historia de Clara, la hermana sueca de Nicole Neumann que será dama de honor en la boda con Manu Urcera

Las suposiciones de la llegada de un nuevo hijo –después de Indiana, Allegra y Sienna– habían empezado a crecer días atrás cuando la modelo publicó en sus redes sociales la promoción de un producto e hizo una particular aclaración.

El puntapié se dio cuando Nicole subió a su perfil una publicidad de un producto tras practicarse un alisado capilar y destacó algunas de las propiedades del mismo. “Libre de formol y químicos, vegano, apto embarazadas, lactantes y niñas”, afirmó, mientras la cámara tomaba su nuca y parte de su característica cabellera rubia tras el cambio de look. Ese detalle de aptitud para quienes estén en la dulce espera fue el que generó especulaciones ante una posible gestación en su vientre.

Nicole Neumann y Manu Urcera ultiman los preparativos para su boda el 8 de diciembre (Foto: @manurcera)

Teniendo en cuenta las señales, parecía que para ese momento faltaba cada vez menos. A principios del año pasado, la periodista Maite Peñoñori había dado la información de que la pareja hacía un tratamiento para tener un hijo. “Estuvieron el 23 de noviembre en una clínica que queda en Juncal y Aráoz. Nicole Neumann quiere ser mamá con él y Manuel Urcera también quiere ser papá. Están los dos muy entusiasmados e iniciaron este tratamiento”, contó la periodista que se destaca en LAM, por América.

Te puede interesar: Nicole Neumann mostró el reencuentro con su hija Indiana y Manu Urcera: “La gran mesa familiar”

Consultada sobre el tema, en esa oportunidad, Neumann había indicado: “Qué se yo, no es un plan inmediato, pero ojalá que sigamos, y calculo que él, más que nada, tendrá la necesidad en algún momento. Proyectamos y hablamos un montón, por supuesto que sí, pero estamos viviendo el momento y disfrutando lo que tenemos hoy”.

En ese sentido, ahora la conductora decidió romper el silencio y hablar de sus planes de vida con su esposo. “Ni idea. Cuando esté y yo quiera y considere apropiado lo contaré”, dijo Neumann en una charla con TN Show respecto a los tiempos de cuándo podría darse el embarazo.

Nicole Neumann se reencontró con su hija Indiana

Acto seguido, la madre de Indiana, Allegra y Sienna mostró su molestia ante los rumores que habían circulado: “No me parece algo que corresponda que nadie dé por sentado y lo ‘informe’ si no soy yo. En tal caso, es algo mega personal y delicado y no corresponde para nada”.

Ahora, la pareja tiene el foco puesto en su gran boda, la cual se llevará a cabo el 8 de diciembre en Exaltación de la Cruz. El evento tendrá una larga lista de invitados, entre ellos el padre de la mediática, Bernd Unterüberbacher, quien realizó un significativo viaje desde Australia hasta la Argentina para estar presente en este trascendental momento en la vida de su hija.

Más allá de tener la mente en su trabajo y su pareja, la modelo también pasa tiempo con sus hijas. En ese sentido, días atrás mostró el reencuentro que tuvo con una de sus pequeñas: Indiana. En su perfil de Instagram, publicó un video que captura la esencia de una cena junto a sus tres hijas, su actual esposo, su padre, sus hermanas y una sobrina. Junto al video, la top model expresó su felicidad y satisfacción al lograr concretar “la gran mesa familiar como siempre soñó”, reflejando así un anhelo personal hecho realidad.

El evento toma aún más relevancia teniendo en cuenta los conflictos que Neumann había tenido en su relación con Indiana Cubero. Más allá de eso, y de las versiones que hablaban de un vínculo tenso entre las dos, la modelo buscó demostrar que las diferencias fueron superadas y que logró reunir a toda la familia en un mismo espacio para disfrutar de una comida juntos.

El encuentro también contó con la presencia de Geraldine Neumann, hermana de Nicole y otra pieza clave en la reconstrucción familiar, junto a su esposo Jorge Otamendi y su hija Helena. De manera significativa, el evento incluyó a Clara Bacher, hermana sueca de Nicole e hija de Bernd, marcando así un momento de unión y celebración familiar que trasciende fronteras y diferencias, consolidando los lazos y demostrando la importancia de la unidad en tiempos de adversidad.