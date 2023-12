Lo que no se vio del Martín Fierro de la Moda 2023: la emoción de Pampita, los que llegaron tarde y la intimidad del after

Marcelo Tinelli con Milett Figueroa, Anabel Sánchez, Santiago Artemis y Martita Fort, presentes en la ceremonia (Fotos: Teleshow)

Llegó diciembre y con él además del calor y la época festiva, el glamour a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde temprano, técnicos, productores y las celebridades más influyentes de la industria textil y del espectáculo montaron el atuendo más espectacular que tenían y dijeron presente en la Usina del Arte para celebrar la segunda edición de los Martín Fierro de la Moda.

En esta oportunidad, la organización general del evento, a cargo de Flavia Fernández, fue un éxito y la ceremonia fue transmitida por América TV, producida bajo la dirección de Liliana Parodi. Pero más allá de lo que se pudo ver al aire, Teleshow invita a ser el ojo de los lectores en el detrás de escena. Eso que las cámaras no captan cuando están apagadas o miran para otro lado. ¿Quién se saludó con quién? ¿Quién se fue molesto? ¿Hubo amor? ¿Cuáles fueron las reacciones ante cada galardón? Un pasaje directo a la intimidad de la alfombra roja y el salón.

Liliana Parodi y Pamela David charlando antes de ingresar al salón

A las siete de la tarde, parte del equipo de Infobae dijo presente en el edificio del barrio de La Boca para vivir la previa de la gala organizada por APTRA. La Usina desplegó tres alfombras rojas dispuestas en diferentes sectores del predio y media hora después ya empezaron a llegar las figuras. Una de las primeras en pasar fue Julieta Poggio, la influencer y ex Gran Hermano, con su espectacular vestido.

Las celebridades hicieron a un lado el calor propio de esta parte del año y optaron por looks elegantes y acordes para la ocasión. Por caso, Pampita Ardohain deslumbró con un vestido azul eléctrico con volados y los conductores del evento, Ángel de Brito y Valeria Mazza, llegaron juntos de la mano y posaron para todas las cámaras. El periodista que está al frente de LAM tuvo tres cambios de look y la modelo deslumbró con cinco vestidos diferentes, que con oficio cambió en tiempo récord.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa llegaron de la mano

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la llegada de Marcelo Tinelli, que confirmó los rumores de la previa y arribó junto a su actual pareja, la actriz peruana Milett Figueroa. Más enamorado que nunca, el conductor del Bailando 2023 habló con la prensa en la alfombra roja y se mostró simpático, divertido, feliz y agradecido tanto por los premios como por la transmisión en América, canal donde actualmente es gerente de producción y por la presencia de su pareja quien lo acompañó a esta premiación. En exclusiva para este medio, hablaron de sus planes para el verano y se besaron para la cámara. Además de su pareja, el conductor llegó con Lourdes Sánchez, El Chato Prada, Kennys Palacios y Luciano El Tirri. Y al finalizar la jornada, volvió con dos estatuillas.

El beso de Tinelli y Milett para la cámara de Teleshow

Como suelen suceder en estos eventos, fue difícil convencer a los invitados que ingresaran al salón porque siempre aprovechan para dialogar entre ellos y tomarse fotos. Una vez dentro del teatro, con butacas en vez de las habituales mesas y con una pantalla gigante que decía Martín Fierro de la Moda, los famosos ocuparon los asientos que tenían asignados. En la primera fila se situaron Moria Casán, Pampita, Marcelo Tinelli, Milett Figueroa, El Tirri, Lourdes Sánchez, El Chato Prada y Yanina Latorre.

Las primeras filas del Martín Fierro de la Moda

La locución estuvo a cargo de Teté Coustarot y sobre el escenario aparecieron Ángel y Valeria para llevar adelante la ceremonia. Cabe destacar que los conductores se pusieron de acuerdo para elegir los diferentes looks. “Valeria me obligó a cambiarme tres veces y coincidimos en la alfombra y en el primer look de la fiesta, fuimos vestidos por los mismos diseñadores Pucheta y Zitta”, aseguró el periodista en diálogo con Infobae.

Hubo dos famosos que llegaron tarde y con la ceremonia iniciada: uno de ellos fue L-Gante, acompañado de su madre Claudia Valenzuela, y la otra fue Zaira Nara fue otra de las famosas que llegó tarde a la premiación. Por su parte, La Joaqui fue una de las invitadas que no quiso hacer nota con ningún medio pero sí accedió a mostrar su look y luego se la vio disfrutando de unos sanguchitos con su equipo de prensa e imagen.

L-Gante llegó con la ceremonia empezada

Hubo dos momentos emotivos a lo largo de la ceremonia. El primero fue la ovación de pie de todos los presentes para Gino Bogani. El diseñador recibió de manos de Juana Viale el Martín Fierro al maestro de la alta costura, un merecido homenaje que recibió entre aplausos y agradecimiento.

El otro ocurrió naturalmente en el In Memoriam, el homenaje a aquellas personas que ya no están. En la pantalla grande aparecieron Ricardo Piñeiro, Sofía Sarkany, Silvina Luna, Mariano Caprarola, Sofía Sarkany y Maureene Dinar, entre otras celebridades vinculadas a la moda que nos dejaron en el último tiempo. En ese momento, los aplausos y el silencio se mezclaron con las lágrimas, como ocurrió en el caso de Pampita, que estaba en primera fila y no pudo evitar el llanto.

La ovación de pie de todos los presentes para Gino Bogani

Alrededor de las once menos cuarto se realizó el primer corte televisivo. Una de las famosas que se fue angustiada tras no recibir el premio fue la influencer Stephanie Demner quien utilizó sus historias de Instagram para expresar su opinión. “Fue un año con tantos logros que les tengo que ser sincera, sentí que era la mejor manera de coronarlo con este premio”, aseguró la novia de Guido Pella, nominada en la categoría influencer del año.

En el baño se encontraron Yanina Latorre, Marina Calabró y Lourdes Sánchez, y mientras se retocaban el make up, se divirtieron haciendo unas fotos y comentando lo que ocurría en el salón. Ya nuevamente en el recinto Valeria Mazza lució el cuarto vestido que tenía preparado para el evento, le dieron la estatuilla de diamante a Mirtha Legrand y continuar con la entrega.

Santiago Artemis y Marta Fort

Otro detalle que llamó la atención fue que Roberto García Moritán no estuvo presente desde el comienzo de la premiación sino que llegó casi a lo último. Cuando le otorgaron a Benjamín Vicuña el Martín Fierro como mejor vestido de la noche, el legislador no aplaudió. Por su parte el chileno, de recordada dedicatoria en los Martín Fierro de Radio y Televisión, estaba hablando con este medio cuando en las pantallas anunciaron a Pampita como la ganadora del Martín Fierro de Oro. Él desvió la mirada tres veces al monitor y cerró rápido la respuesta, algo distraído y apresurando sus palabras.

Aunque el evento recibió a cientos de figuras de la televisión argentina, actores, cantantes, modelos e influencers, hubo algunas ausencias que llamaron la atención como la de Nicole Neumann, toda una referente a la hora de hablar de moda en las décadas. Otras celebridades invitadas que no asistieron fueron Lali Espósito, quien ganó la estatuilla por artista musical con mejor estilo y que recibió Moria Casán en su lugar; Cande Tinelli que se encuentra de viaje en España; Juanita Tinelli desfilando en París y Sol Pérez, que está de luna de miel en Cancún junto a su marido Guido Mazzoni.

Con el oro en manos de Pampita, llegó el fin de la ceremonia y el comienzo del after en el tercer piso. Sin mesas y al estilo recepción, los invitados disfrutaron de pie el menú a la medianoche. Había mini sandwichs de milanesa, chop suey de carne y pollo, tartas y una variedad de canapés de entrada.

La animada charla de Benjamín Vicuña y Ángel de Brito

Luego sirvieron una bondiola desmechada con puré de boniatos en cazuelas como plato principal. En ese momento varias celebridades de cruzaron y dialogaron fuera de protocolo. Valeria Mazza, por ejemplo, se tomó foto con L-Gante y Ángel de Brito estuvo charlando un buen rato con Benjamín Vicuña quien no se acercó en ningún momento a Pampita que se encontraba con su marido Roberto García Moritán.