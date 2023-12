A una semana de su separación, el cantante de Ke Personajes tiene nueva novia: las pruebas que lo confirman

Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes

Hace unos días se confirmó que Emanuel Noir, líder del grupo de cumbia Ke Personajes, se había separado de su pareja, Julieta Farías, con quien tienen dos hijas en común. Según reveló la propia joven, fue algo de mutuo acuerdo: “Decidimos cada uno hacer nuestro camino”. En ese sentido, en las últimas horas se confirmó que el músico ya está saliendo con otra joven de nombre Sophia Ramos.

Teleshow consiguió información exclusiva del romance entre el cantante y Sophia Ramos, oriunda de Entre Ríos, influencer y con más de 56 mil seguidores. “Sí, confirmado que salen, yo soy de Concepción del Uruguay como ella y nos contaron que están juntos”, revelaron fuentes allegadas a este medio.

Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes tiene nueva novia: las pruebas que lo confirman

A raíz de esta versión que ya tenía confirmada Infobae, hubo algunos datos en las redes sociales que la convalidaron. Desde ya que ambos se siguen en las plataformas digitales y algo que llamó la atención fue la historia que subieron a sus respectivas cuentas de Instagram. Allí compartieron el mismo video del agua cristalina y el increíble paisaje en Bariloche donde viajaron juntos para descansar unos días. Las imágenes son idénticas y las subieron a la misma hora, desde el mismo ángulo por lo que no quedan dudas de que estaban juntos.

Emanuel Noir y Sophia Ramos juntos en Bariloche (Instagram)

Paralelamente, Emanuel subió otra foto que se sacó en modo selfie donde también se puede ver que está descansando en la Patagonia Argentina y lanzó un polémico mensaje con una dedicatoria contundente, aunque no dejó en claro el remitente. “Quien no atiende los asuntos de su propia casa (entre paréntesis, el emoji de un corazón) no califica para atender los asuntos de casa ajena (entre paréntesis, un trébol)”, escribió el cantante a lo que sus fanáticos no tardaron en especular sobre de quién estaba hablando.

Muchos pensaron que se refería a su ex aunque esto no está confirmado. Es que en octubre de este año trascendió la separación del músico con Julieta Farías, con quien hace un mes habían festejado su compromiso. Fue ella quien lo confirmó: “Gente, no necesito que me manden más cosas de las cuales Emanuel está haciendo, porque es su vida”, dijo la joven, además de dejar un cordial saludo para bajar el tono del comunicado: “Gracias a todos los que este tiempo apoyaron nuestra relación”.

Sophia Ramos, el nuevo amor de Emanuel Noir (Instagram)

Tras el silencio del cantante, llegó el momento en el que publicó una historia a través de su cuenta de Instagram, con una frase contundente: “Vuelvo a empezar solo una vez más, pero ya sé cómo duele”. También, fue durante una emisión del programa Córdoba a la siesta (Canal C) donde la influencer compartió revelaciones impactantes sobre las razones detrás de su separación.

En un tono crítico, Farías insinuó que Noir intentaría presentarse como una víctima en esta situación. “Te soy sincera, no me gustan nada estas cosas, ni la tele, ni nada. Yo sé que mi relación se hizo súper viral por la persona con la cual yo estaba, pero tampoco quise salir hablar del por qué nos separamos. Claramente él va a salir a hacerse la víctima. Pienso en la conversación con otra mujer y un montón de cosas que claramente llegó un momento que no aguanté más todo eso”, expresó Julieta.