Sofía Jujuy Jiménez estaría empezando una nueva relación con Bautista Amadeo: cómo fue el primer encuentro

Jujuy Jiménez y Bautista Amadeo

A mitad de este año, Sofía Jujuy Jiménez atravesó una separación escandalosa luego de enterarse a través de las redes sociales que Bautista Bello, su por entonces pareja, le había sido infiel mientras ella se encontraba de viaje participando de la edición internacional del reality show de supervivencia llamado The Challenge.

Después de atravesar el duelo, esa historia ya estaría cerrada y la modelo parece estar lista para volver a enamorarse. Algo que estaría ocurriendo. Es que en la boda de Sol Pérez, quien había sido su compañera en la edición nacional del mencionado programa, se la vio muy cerca de otro hombre. La influencer y stalker profesional Vicky Juariu Braier fue quien contó todo lo acontecido en la boda de la panelista con Guido Mazzoni.

“Contá chismes sobre levantes en el casamiento de Sol”, le pidieron sus seguidores en Instagram luego de que en una de sus historias habilitara una caja de preguntas. “Sofía Jujuy Jiménez empezó a seguir a Bauti Amadeo y Bauti la empezó a seguir a ella. Él es muy amigo del genio de Guido, el marido de Sol. Los dos estaban en el casamiento”, contó Juariu. Asimismo, la influencer dejó en claro que previo al casamiento, no se seguían en las redes sociales.

Juariu mostró que Jujuy Jiménez y Bautista Amadeo empezaron a seguirse en Instagram

En paralelo a esta revelación, el pasado lunes en A la Barbarossa (Telefe) Eva Bargiela -también invitada a la boda- contó que a su amiga Jujuy le llegaron “papelitos con pistas” de parte de un misterioso pretendiente que había quedado prendado de su belleza. El método utilizado se debió a que los invitados no podían utilizar sus celulares en la fiesta, según contó la modelo. “Había algunos que fueron preparados con lapicera y mandaban papelitos. Eran pistas, enigmáticos... No puedo decir mucho, pero uno de los mensajes decía: ‘Te veo 4 AM en los kayaks’. Pero la laguna estaba muy lejos, así que Jujuy se quedó bailando. Estuvo divertido”, dijo Bargiela.

Luego, mostraron una foto con los papelitos que recibió Jujuy. Los mensajes decían cosas como: “¿Trajiste Off?” y “A las 2.14 te veo en la laguna, estoy al lado de la tortuga”. Si bien en el programa de Georgina Barbarossa no se dieron nombres del misterioso pretendiente, todo indicaría que se trataba de Amadeo.

Bautista Amadeo se hizo conocido en el mundo de la farándula después de haber estado en pareja con varias famosas, entre las que se encuentran Nicole Neumann, Amalia Granata y Agustina Scioli. Él trabaja de administrativo para el marido de Sol Pérez, quien es fundador de una reconocida cadena de gimnasios. Además, Amadeo es amigo de Juan Pico Mónaco e Ignacio Viale.

“Él era muy chiquito, le gustan las viejas, yo tenía 34, y el 22, 23, y también salió con Agustina Scioli”, había contado Granata en 2019 una vez que estuvo de invitada en LAM, por aquel entonces emitido por la pantalla de El Trece. En ese entonces, Lourdes Sánchez le envió un mensaje a Yanina Latorre y Ángel De Brito lo leyó en el aire: “Ese Bauti Amadeo me tiraba los perros antes, es un pesado”.

Sofía Jujuy Jiménez

A fines de agosto y de invitada en LAM (América), Jujuy dio detalles de la infidelidad que sufrió por parte de Bautista Bello. “A mí esto me shockeó fuerte. Una infidelidad, un beso, puede pasar. Nosotros habíamos cortado en su momento porque sentía cosas que no me cerraban, no estaba contenta. Ahí me fui de viaje y se ve que a mi vuelta, él volvió con algún resentimiento o enojado... No sé, la verdad”, dijo Jujuy.

“Yo me enteré de todo esto por él. Yo estaba en Barcelona, durmiendo, eran las 3 de la mañana. Y me llamó por teléfono. Él iba a llegar al otro día, porque era su cumpleaños, íbamos a festejar. Habíamos planeado un viaje a Francia para festejar su cumple...”, se lamentó la modelo al recordar cómo fue que se enteró de la noticia, de boca del propio Bello. “Él, al principio, me quiso decir que le tendieron una trampa, que se lo hicieron a propósito”, volvió a recapitular Jujuy acerca de la actitud que tomó Bello al trascender el escándalo. Y Pochi lo fustigó: “Sí‚ me dijo eso. ‘Eso es todo mentira’. Y yo le respondí: ‘¿Vos me estás jodiendo? Tenés la misma camisa que usaste con Jujuy, son tus collarcitos’... Era irrefutable. Además, yo tenía un montón de fotos más para publicar”.

“Al principio me dice eso y yo no entendí nada, estaba dormida. Y después me puse a pensar: ‘¿Por qué te van a querer hacer una cama a vos?’. No tenía sentido, pero bueno, uno quería creerle”, cerró Jujuy.