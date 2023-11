Romina Malaspina busca chofer privado: cuáles son los requisitos para el puesto

Romina Malaspina publicó un mensaje buscando un chofer y revolucionó sus redes (@romimalaspina)

Tras su participación en el Bailando 2023 que no generó mayor impacto, Romina Malaspina, conocida por su paso en Gran Hermano y su faceta como DJ, volvió a captar la atención en el ámbito de las redes sociales. En esta ocasión, el motivo de interés no radica en su presente laboral ni en alguna de las tantas producciones de fotos que suele compartir con sus seguidores.

A través de su cuenta de instagram, con más de 2.5 millones de seguidores, un anunció sorprendió y generó una avalancha de comentarios. Allí, expresó su necesidad urgente de contratar un chofer privado, detallando además una serie de requisitos específicos para el puesto.

En una historia publicada, Malaspina escribió directamente: “Busco urgente chofer”. Acto seguido, especificó las condiciones necesarias para los interesados en el puesto: se requiere disponibilidad a tiempo completo y residir en la zona norte o sus alrededores. Asimismo, instó a los candidatos a enviar su currículum vitae, datos personales y licencia de conducir a una dirección de correo electrónico.

El mensaje publicado por Romina Malaspína (IG romimalaspina)

Poco tiempo después de publicar esta historia, Malaspina reveló que un joven se había puesto en contacto con ella para ofrecerse como su “chofer privado”. El mensaje recibido, de una persona que se identificó como residente de Banfield y de 23 años de edad, expresaba su interés en el trabajo y solicitaba más detalles sobre las responsabilidades y destinos a los que debería conducir. “Hola buenas tardes, yo puedo ser tu chofer. Soy de Banfield, Buenos Aires. Tengo 23 años. Contame un poco cómo es el laburo y a qué lugares hay que ir”, escribió el aspirante.

Sin embargo, la expresentadora de noticias respondió con firmeza, enfatizando la importancia de seguir las instrucciones dadas en su anuncio inicial. A través de un mensaje dirigido a todos los postulantes, la influencer aclaró: “Gente, como se solicitó en la historia anterior, por favor enviar CV y licencia de conducir sí o sí en el primer mail. Excluyente. Los que no tengan la información que se solicita, lamentablemente no podemos responder porque no llegamos con todos”. Este comentario subraya la necesidad de cumplir con los requisitos establecidos para ser considerado para el puesto.

Uno de los correos recibidos por Romina Malaspina y la respuesta de la DJ (IG romimalaspina)

Cuando Malaspina fue convocada al Bailando 2023 lo tomó con sorpresa y como un desafío profesional. Sin embargo, poco tiempo duró en la pista ya que al momento de enfrentarse al desafío del teléfono junto con Juliana Díaz y Noel Barrionuevo, se reveló finalmente que el público había decidido que Juliana continuara en la competencia.

“Yo tuve mucha gente que me votó, pero no sé qué pasó, la verdad”, revelaría al día siguiente en una entrevista con Desayuno Americano (América). Posteriormente, expresó su opinión sobre cómo la rotación en el panel de jurados y sus criterios de votación distintos podrían haber influido negativamente en su desempeño en el concurso. Además, mencionó que el uso de ciertas botas durante sus presentaciones también pudo haber jugado un papel desfavorable en su experiencia en el certamen.

El look de Romina Malaspina en su debut en el Bailando 2023

En un momento de la conversación, Natalie Weber, una de las panelistas presentes en el programa, interrogó a la joven acerca de su reacción al conocer el resultado de la votación telefónica. Malaspina la describió como algo inusual y sorprendente. Al revisar el video del momento de su eliminación, aclaró que su gesto (como de robo) no tenía intención de ser una ofensa hacia Juli y Rodri, otros participantes del concurso. “Me pareció muy raro, yo sabía que realmente había mucha gente haciendo mucha banca para que yo me quede... Es raro”, comentó. Sin embargo, hizo hincapié en que no estaba insinuando que hubiera habido algún tipo de fraude en el proceso de votación.