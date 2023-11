Martín Fierro Latino 2023: los mejores momentos, el detrás de cámara de los famosos y las perlitas de una noche especial

Las perlitas de los Martin Fierro Latino: Pampita habló con Infobae (Video y fotos: Federico Saint Romain y Nacho Martin)

En lo que promete ser la primera de muchas ediciones, el Martín Fierro Latino 2023 celebró lo mejor de la radio y la televisión. Con estrellas de toda Latinoamérica, la gala organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) fue el escenario de encuentro únicos. Desde la emoción de Luis Ventura hasta la nostalgia de Marta y Felipe Fort por el recuerdo de su padre, el inolvidable Ricardo Fort, la noche dejó momentos memorables.

La emoción de Pampita antes de entrar a la gala junto a su esposo Roberto García Moritán

Desde el minuto cero, Carolina Pampita Ardohain destacó la importancia de la velada que se vivía en Estados Unidos. En su llegada, Pampita descendió de un auto blanco acompañada por su esposo Roberto García Moritán. Juntos, tomados de las manos, se acercaron a las cámaras. “Es un honor que un premio nuestro haya llegado a Estados Unidos y represente a toda Latinoamérica. Es un premio que quiero y que sigo desde muy chica, para todos los argentinos significa muchísimo. Pensar que va a tener su edición internacional es un paso gigante”, sostuvo la conductora. Además resaltó la importancia de la gala como motivo para unir a todos los países de la región: “Estoy muy feliz que nuestro premio traspase fronteras y que nos una un poco a todos los hermanos latinos. Ojalá sea el primero de varios, inauguremos una tendencia y ojalá el Martin Fierro se quede para siempre en Miami”.

Susana Giménez y el Puma Rodríguez, juntos y divertidos

La madrina de los premios, Susana Giménez subrayó la ‘internacionalización’ del evento acompañada del Puma Rodríguez. “Me parece que es fabulosa, es fantástica la idea de que todos los latinos compitamos entre nosotros y accedamos a países que antes no llegábamos. El Puma con su música llega a todo el mundo”, expresó enfundada en un traje color oro. Por su parte, el cantante agregó: “Hacía falta esto en Miami . Este movimiento que es una inversión inicial pues se verá compensado en un par de años o más. Es emocionante, bonito, es vivir Hispanoamérica, cuando empiecen los gallegos a venir para acá para este premio va a ser la tapa del frasco”. Por último, consultados por su relación, la diva de los teléfonos dijo: “Nos conocemos hace muchísimo, cuando yo empecé era modelo y hacía en todos los países publicidades. Cuando me tocó Venezuela yo veía la tele y estaba él, hacía todas las novelas acá. Al principio en la novela no cantaba, era actor”, rememoró Su.

Luis Ventura: “Esta celebración fue un desafío cumplido”

Desde un rol más organizativo, Luis Ventura, el presidente de APTRA, no ocultó su emoción por lograr su objetivo de impulsar los Martin Fierro en Estados Unidos. “Me da la impresión que es el cumplimiento de un primer tiempo, de una primera etapa, de un desafío que habíamos delineado, que soñábamos pero que parecía inalcanzable. Esto que se produce en Miami es de alguna manera el abrazo de los países latinoamericanos. Es llegar a un lugar por el que mucho se ha luchado. La posibilidad de haber creado un premio de exportación de la Argentina. La posibilidad de mostrar nuestra propia cultura y venderla al exterior”, reflexionó.

Entre risas y una clásica exclamación, Martita y Felipe Fort recordaron a su papá Ricardo: “¡Miami!”

Uno de los momentos más esperados de la noche fue el homenaje a Ricardo Fort, quien tenía un gran vínculo con la ciudad y había sido uno de los pioneros en viajar a esta región. En su nombre, sus hijos Marta y Felipe recibieron el premio que merecía su padre. Minutos después del festejo, ambos hablaron con Teleshow. “Se siente bien, venimos casi todo el tiempo. Quitando los memes de lado, el ‘Miami’, y todo eso, nos criamos acá vacacionando y viniendo todo el tiempo. Quitando el chiste es nuestra segunda casa”, contó Felipe. Por su parte, Marta habló del significado de ese lugar para ellos. “Miami fue representada por mucho tiempo por mi papá en Argentina, así que muy feliz. Muy ansiosos y felices (por el homenaje a Fort). Muy emotivo ver cómo está nombrado en estos premios, los videos, las fotos, me agarra una re emoción”, dijo la hija del recordado mediático. Los hermanos se despidieron con el clásico grito de su padre “¡Miami!”, alzando la estatuilla entre ambos.

Así fue el encuentro entre Pampita y la China Suárez

Entre actrices y celebrities, la gala juntó figuras como La China Suárez y Pampita, quienes con el pasar de los años pudieron superar sus diferencias, tras la conflictiva separación entre la jurado del Bailando 2023 y Benjamín Vicuña. Carolina y Eugenia llegaron casi juntas a la alfombra roja y por muy pocos minutos de diferencia no se cruzaron. De todas maneras, una vez en el interior del recinto, Suárez expresó su buena onda con la conductora. A través de sus historias de Instagram la actriz compartió una foto y la felicitó por el buen trabajo que realizó junto al Pollo Álvarez. “Mención especial para los conductores. Aplausos”, sostuvo la actriz.

Al mismo tiempo, se vio cómo la conductora saludó a la actriz. La periodista Pilar Smith filmó un video y lo subió a su cuenta de X (antes Twitter) donde se ve el momento exacto en que se encuentran ambas mujeres. “Pampita saluda a la China”, escribió la periodista de NET TV.

Alfa y Nacho representaron a Gran Hermano en Miami

Representando a Gran Hermano 2022, Nacho y Alfa, exparticipantes del reality, resaltaron la importancia de estar presentes en la ceremonia. A su llegada, Castañares dialogó unos minutos y dijo: “Una locura estar acá, estar nominado. Feliz y disfrutando, habrá que salir de joda pero mañana vuelvo temprano, festejo en Argentina”. Por su parte, Alfa recordó cuando veía los premios por la pantalla: “Estoy feliz, qué más puedo pedir, agradecido con lo que me toca vivir. Formar parte de un evento que antes lo veía por televisión, soy muy realista con todo. Ser protagonista de esto me hace sentir que soy un elegido. Mi vida siempre fue de premio, pero ahora siento que estoy tocado por la varita”, admitió el sexagenario.

El baile de Javier Ceriani, un guiño a la cultura argentina

Entre tanta alegría, uno de los que celebró la ‘argentinidad’ en suelo estadounidense fue Javier Ceriani. El presentador de televisión bajó de su vehículo con un traje blanco, y rindió un homenaje a los clásicos gauchos. Para hacerlo realizó un típico zapateo. “Vamos Argentina, el Martín Fierro”, dijo gritando, y luego continuó: “Estoy contento, emocionado. Empecé en Miami hace 23 años, cuando era muy difícil ser argentino acá. Que los Martín Fierro me nominen en Miami para mí es muy especial. me mandé a hacer en Hollywood este outfit, los hombres estamos usando falda. Usé falda en el 2002 y me querían echar de esta ciudad por transgresor pero después entendieron que era entretener, arte y mucho glamour. Ser argentino fue difícil y me decían que no iba a triunfar”.

El productor Diego Suárez Mazzea celebró la primera edición en Miami

Entre la felicidad y los nervios por llevar gran parte de la gala adelante, el productor Diego Suarez Mazzea celebró la primera edición de los Martín Fierro Latino: “Pudimos lograr algo que se venía gestando hace mucho tiempo. Faltaron cosas y hubo errores, pero este es el inicio de muchos años por delante para hacer el Martín Fierro latino internacional. Por cuatro años vamos a tener el Martín Fierro”.

Zaira Nara: “Estoy relajada porque no estuve nominada a ningún premio”

Zaira Nara también dijo presente en la gala, aunque en un rol distinto ya que asistió como invitada. “Hay mucha emoción, muchas caras conocidas, muchos amigos, mucha gente con un montón de trayectoria. Contenta de haber podido estar en su primera edición. Se siente esa energía y la emoción, por suerte es como que uno viene relajado cuando no está ternado. Si no hay un nervio como de esperar algo que quizás no terminás recibiendo. Acá vine relajada, de invitada, a entregar un premio. Está buenísimo que Argentina crezca y que crezca también en el mundo”, expresó.

El emotivo homenaje a Don Francisco

Entre los homenajes también resaltó el de Don Francisco, un destacado presentador de la televisión chilena. Al recibir su reconocimiento, el mediático agradeció: “Un agradecimiento a APTRA que por primera vez trae este gran evento. Gracias a todos por considerarme y honrarme. Para mí es un gran honor este premio Martín Fierro”.

Andrea Estévez : “Estar nominada me ayudó en el pasado a conseguir mi visa de trabajo en Estados Unidos”

Otra de las personalidades que jugaba como local era Andrea Estévez. Tras una espectacular jornada, la actriz argentina sostuvo: “Es una felicidad inmensa, ya son 3 años que estoy viviendo acá, y por supuesto siempre siguiendo el premio a través de la televisión porque uno lo sigue haciendo y sigue la vida de todos los famosos que vienen hoy por este lado. Es la primera edición y estoy segura que va ser la primera de muchas. Cuando llegué acá, a Estados Unidos y me llegó la primera propuesta laboral, tuve que sacar mi visa de trabajo y cuando la presenté lo más importante eran las nominaciones que tuve por conductora a los Martín Fierro, es un premio mucho pero mucho más importante internacionalmente de lo que uno cree”, aseguró entusiasmada.

